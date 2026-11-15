Amcasının oğlu Saddam Hüseyin'e ihanet etti. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi/Yapay zeka)



"SADDAM'IN AMCASININ OĞLU İHANET ETTİ"



Eski general, Saddam'ın planını uygulama görevinin kendi ailesinden bir kişiye verildiğini öne sürdü. Saddam Hüseyin'in amcasının oğlu olduğunu söylediği kişinin su sistemini devreye soktuğunu ancak elektrik vermediğini iddia eden general, planın bu nedenle başarısız olduğunu savundu. General, yaşananları şöyle anlattı: "Saddam'ın amcasının oğlu ihanet etti. Suyu açtı, fıskiyeler çalışmaya başladı. Ancak Amerikan askerlerini etkisiz hale getirmek için elektriği vermedi. Elektrik şalterini açmadı. Böylece Saddam'ın planı uygulanamadı."



"ÖZ KARDEŞİ BİLE ONA HAİN DEDİ"



Eski generalin anlatımında en dikkat çeken bölümlerden biri de planı uygulamadığı öne sürülen kişinin kendi kardeşiyle yaşadığı olay oldu. General, söz konusu kişinin küçük kardeşinin ağabeyine tepki gösterdiğini ve onu ihanetle suçladığını belirtti. "Küçük kardeşi ona, 'Ağabey, kusura bakma ama sen hain çıktın. Neden elektrik vermedin?' dedi. Kendi ağabeyini öldürdü."



SADDAM'IN SAKLANDIĞI YERİ KİM İHBAR ETTİ?



İddialar bununla da sınırlı kalmadı. Eski general, Saddam Hüseyin'in yakalanmasının arkasında da aile bağlantıları üzerinden gerçekleşen bir ihanet daha olduğunu ileri sürdü.

Saddam Hüseyin saklandığı yerde yakalandı. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi/Yapay zeka) Saddam'ın işgalin ardından gizlendiğini ve kendisine bağlı güçlerin Amerikan askerleriyle çatışmaya devam ettiğini söyleyen general, ABD yönetiminin Saddam'ın yerini bildirenlere para ödülü ve Amerikan kimliği vadettiğini öne sürdü. General, Saddam'ın yerini bildiren kişinin, havalimanındaki planı uygulamayan ağabeyini öldüren küçük kardeş olduğunu iddia etti. "Amerikalılar Saddam'ın yerini söyleyene para ve Amerikan kimliği vereceklerini açıkladılar. O hainin küçük kardeşi de gidip Saddam'ın nerede olduğunu söyledi. 'Saddam benim yanımdadır' dedi. Ona nerede olduğunu sordular. O da Saddam'ın yer altında, bir mahzende saklandığını söyledi."



"BEN SADDAM HÜSEYİN'İM, IRAK CUMHURBAŞKANIYIM"



Eski general, ABD askerlerinin Saddam Hüseyin'in saklandığı yere düzenlediği operasyona ilişkin de dikkat çeken iddialarda bulundu. Askerlerin yer altındaki saklanma alanına ulaştığını belirten general, Saddam'ın teslim olmayı reddettiğini öne sürdü. "Saddam'ın bulunduğu yere geldiler. 'Saddam, Saddam' diye seslendiler. Saddam da 'Evet, ben Saddam Hüseyin'im. Irak Cumhurbaşkanıyım' dedi. Ona dışarı çıkmasını söylediler. Saddam ise 'Ben çıkmam. Beni öldürmezseniz buradan çıkmam. İntihar da etmem. Çünkü İslam'da intihar etmek yoktur' diye karşılık verdi."



HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDAN GAZ VERDİLER İDDİASI Generalin anlatımına göre Saddam'ın saklandığı yerin ihbar edilmesinin ardından ABD askerlerine bir başka bilgi daha verildi. Saklanma alanında bir havalandırma boşluğu bulunduğunu söyleyen general, askerlerin bu bölümden gaz vererek Saddam'ı dışarı çıkardığını iddia etti. "Amerikalılara, 'Burada bir havalandırma yeri var. Oradan girin, Saddam'ı çıkarın' dedi. Askerler havalandırma yerinden gaz verdiler. Saddam neredeyse boğulmuştu. Onu bulunduğu yerden çıkarıp dışarı aldılar."



"AMERİKALILAR EVİME GELİP TEKLİFTE BULUNDU"



Saddam Hüseyin'in yakalanmasının ardından Irak ordusundaki komutanların da zor durumda kaldığını anlatan eski general, Amerikan askerlerinin kendi evine de geldiğini söyledi. ABD askerlerinin kendisine iş birliği yapma ya da cezaevine girme seçeneklerini sunduğunu öne süren general, yaşadığı olayı şu sözlerle aktardı: "Saddam yakalandıktan sonra bütün komutanlarımız Amerikalıların eline düştü. Amerikalılar benim evime de geldiler. Bana, 'Bizimle birlikte mi olacaksın, yoksa cezaevine mi gideceksin?' dediler. Ben de 'Sizinle birlikte olacağım' dedim. Cezaevine gitmeyi tercih etmedim." OTO YIKAMACISI OLARAK ÇALIŞIYOR



General Weli, savaşın ardından Türkiye'ye sığındı. 5 dil bilen ve geçmişte pilot general olarak görev yapan Weli, İstanbul'da çalıştığı bir oto yıkamada geçimini sağlıyor.

Türkiye'ye yerleşen Hüseyin'in generali geçimini oto yıkayarak sağlıyor. (Foto: İHA)



Irak'ta Saddam Hüseyin döneminde 8 yıldızlı pilot general olarak görev yapan 60 yaşındaki Khudhur Ahmed Raoof Weli, 2003 yılında ABD ve İngiltere öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Bağdat'ı işgal etmesi ve Saddam Hüseyin yönetiminin devrilmesinin ardından hayatından endişe ederek saklanmaya başladı. 1 yıl boyunca saklanan Weli, Amerikan askerleri tarafından saklandığı yerde bulundu. Amerikalılarla çalışmak zorunda kaldığını ifade eden Weli'nin bir süre sonra evi terör örgütü DEAŞ tarafından bombalandı. Saldırıda eşini kaybeden Weli, sonrasında ise terör örgütü tarafından kaçırılarak işkenceye maruz kaldığını ve parmaklarının kesildiğini belirtti. Irak'ta gittiği her lokasyonda takip edildiğini ve saldırılara maruz kaldığını belirten eski general Weli, 2013 yılında Türkiye'ye göç etti. İlk yıllarında Sivas'a gelen ve 5 dil bilen Weli, yaşadığı ilçede tercümanlık yaparak geçimini sürdürdü. Ardından evlenerek İstanbul'a gelen Weli, oto yıkama sektöründe çalışmaya başladı. Generallikten oto yıkamacılığına uzanan sıra dışı hayat hikayesini anlatan Weli, "Şu an bu işi yapmak bana hiç ağır gelmiyor. Bizim yazgımızı Allah bilir. Ben memnunum Allah'ımdan. Her zaman da şükür ederim" dedi "OKULU BİTİRDİKTEN SONRA ASKER OLDUM"



Irak'ta general olduğu dönemlerde yaşananlara ilişkin konuşan Khudhur Ahmed Raoof Weli, "Ben Kerküklüyüm. Ben Irak'tan 2013'te Türkiye'ye giriş yaptım. Burada bir ay kaldım. Ardından beni Sivas'a gönderdiler. Sivas'ta 2 buçuk sene kaldım. 2017'de ben tekrar İstanbul'a döndüm ve evlilik yaptım. Evlilikten sonra da vatandaş olduk hamd olsun. İsmim Khudhur iken Fatih oldu. Ben Irak'ta ilk önce Saddam'ın kardeşi Vatban İbrahim el-Hassan ile çalışıyordum. Sonrasında askerlik zamanı geldi. Ben okulu bitirdikten sonra general oldum. General olduktan sonra İran, Kuveyt ve Amerika ile savaşlar oldu. Ama İran savaşında hakikaten bize zulüm oldu. Irak ve İran sınırında bulunan bir göle, İran, 'Burası bizimdir' dedi. Saddam ise, 'Hayır bizimdir' diyerek karşılık verdi. Sonra onlar bizi bombaladılar. Bizim okul yerlerini bombaladılar. Bizim çok insanımız öldü. Sonrasında ise Saddam bunlarla 8 senelik bir savaşa girdi. Sekiz seneden sonra savaşı biz kazandık" dedi.