Saddam'ın 2 bin uçaklık gizli planında ihanet ağı! Generali 23 yıl sonra açıkladı: Tek kurşun atmadan etkisiz hale getirecektik
Saddam Hüseyin döneminde 17 yıl general olarak görev yaptığını belirten Khudhur Ahmed Raoof Weli, ABD'nin 2003 yılındaki Irak'ı işgali sırasında gizli planı ve ihanet itiraf etti. Saddam'ın 2 bin Amerikan uçağını tek kurşun sıkmadan etkisiz hale getirmek için Bağdat Havalimanı'nda su ve elektrik sistemlerine dayalı gizli bir plan hazırladığını iddia eden Weli, planın aile içindeki ihanet nedeniyle başarısız olduğunu savundu. Eski general, Saddam'ın saklandığı yerin ihbar edilmesi ve yakalanmasına ilişkin de çarpıcı iddialarda bulundu.
Eski Irak Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin döneminde 17 yıl boyunca general olarak görev yapan Kerkük doğumlu 60 yaşındaki Khudhur Ahmed Raoof Weli, Amerikan uçaklarına karşı hazırlanan gizli bir planın ihanet sonucu başarısızlığa uğradığını anlattı.Saddam'a amcasının oğlu ihanet etmiş
EN YAKININDAKİ İSİMLER SADDAM'A İHANET ETTİ
Yıllar önce önce Sivas'a ardından İstanbul'a geldiğini belirten Weli, Saddam'ın 2 bin Amerikan uçağını tek kurşun sıkmadan etkisiz hale getirmeyi hedeflediğini, ancak en yakınındaki isimlerin ihaneti nedeniyle planın uygulanamadığını ileri sürdü.
"2 BİN UÇAK GELECEK AMA TEK KURŞUN SIKMAYACAKSINIZ"
Eski generalin anlatımına göre Saddam Hüseyin, ABD'nin Irak'ı işgal etmesinden önce komutanlarını toplayarak Amerikan ordusunun gerçekleştireceği harekâta ilişkin bilgi verdi.
Saddam'ın kendilerine 2 bin Amerikan uçağının Irak'a geleceğini söylediğini belirten general, o toplantıyı şu sözlerle anlattı:
"Saddam o zaman bizi topladı. Bize, 'Sayın generaller, Irak'ı tamamen ele geçirmek için 2 bin Amerikan uçağı gelecek. Sizden düşmana tek bir kurşun bile sıkmanızı istemiyorum' dedi. Saddam bir plan yapmıştı. Bu planı uygulayacak kişiye güveniyordu."
SADDAM'IN GİZLİ PLANI: ÖNCE SU, SONRA ELEKTRİK
Eski generalin iddiasına göre Saddam Hüseyin'in hazırladığı planın merkezinde Bağdat Havalimanı bulunuyordu. Amerikan uçaklarının havalimanına inmesine izin verilecek, ardından su ve elektrik sistemleri kullanılarak uçaklar etkisiz hale getirilecekti.
Planın iki ayrı şaltere dayandığını ileri süren general, şu ifadeleri kullandı:
"Havalimanında iki şalter vardı. Bunlardan biri suyu, diğeri elektriği kontrol ediyordu. Amerikan uçakları rahat rahat havalimanına girdi. Biz savaşmadık, Amerika'ya tek kurşun bile sıkmadık. Planımız uçakların bulunduğu alanı suyla doldurmak, ardından elektrik vermekti. Uçaklar 10 dakika içerisinde suyun içinde kalacaktı."
"SADDAM'IN AMCASININ OĞLU İHANET ETTİ"
Eski general, Saddam'ın planını uygulama görevinin kendi ailesinden bir kişiye verildiğini öne sürdü.
Saddam Hüseyin'in amcasının oğlu olduğunu söylediği kişinin su sistemini devreye soktuğunu ancak elektrik vermediğini iddia eden general, planın bu nedenle başarısız olduğunu savundu.
General, yaşananları şöyle anlattı:
"Saddam'ın amcasının oğlu ihanet etti. Suyu açtı, fıskiyeler çalışmaya başladı. Ancak Amerikan askerlerini etkisiz hale getirmek için elektriği vermedi. Elektrik şalterini açmadı. Böylece Saddam'ın planı uygulanamadı."
"ÖZ KARDEŞİ BİLE ONA HAİN DEDİ"
Eski generalin anlatımında en dikkat çeken bölümlerden biri de planı uygulamadığı öne sürülen kişinin kendi kardeşiyle yaşadığı olay oldu.
General, söz konusu kişinin küçük kardeşinin ağabeyine tepki gösterdiğini ve onu ihanetle suçladığını belirtti.
"Küçük kardeşi ona, 'Ağabey, kusura bakma ama sen hain çıktın. Neden elektrik vermedin?' dedi. Kendi ağabeyini öldürdü."
SADDAM'IN SAKLANDIĞI YERİ KİM İHBAR ETTİ?
İddialar bununla da sınırlı kalmadı. Eski general, Saddam Hüseyin'in yakalanmasının arkasında da aile bağlantıları üzerinden gerçekleşen bir ihanet daha olduğunu ileri sürdü.
Saddam'ın işgalin ardından gizlendiğini ve kendisine bağlı güçlerin Amerikan askerleriyle çatışmaya devam ettiğini söyleyen general, ABD yönetiminin Saddam'ın yerini bildirenlere para ödülü ve Amerikan kimliği vadettiğini öne sürdü.
General, Saddam'ın yerini bildiren kişinin, havalimanındaki planı uygulamayan ağabeyini öldüren küçük kardeş olduğunu iddia etti.
"Amerikalılar Saddam'ın yerini söyleyene para ve Amerikan kimliği vereceklerini açıkladılar. O hainin küçük kardeşi de gidip Saddam'ın nerede olduğunu söyledi. 'Saddam benim yanımdadır' dedi. Ona nerede olduğunu sordular. O da Saddam'ın yer altında, bir mahzende saklandığını söyledi."
"BEN SADDAM HÜSEYİN'İM, IRAK CUMHURBAŞKANIYIM"
Eski general, ABD askerlerinin Saddam Hüseyin'in saklandığı yere düzenlediği operasyona ilişkin de dikkat çeken iddialarda bulundu.
Askerlerin yer altındaki saklanma alanına ulaştığını belirten general, Saddam'ın teslim olmayı reddettiğini öne sürdü.
"Saddam'ın bulunduğu yere geldiler. 'Saddam, Saddam' diye seslendiler. Saddam da 'Evet, ben Saddam Hüseyin'im. Irak Cumhurbaşkanıyım' dedi. Ona dışarı çıkmasını söylediler. Saddam ise 'Ben çıkmam. Beni öldürmezseniz buradan çıkmam. İntihar da etmem. Çünkü İslam'da intihar etmek yoktur' diye karşılık verdi."
HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDAN GAZ VERDİLER İDDİASI
Generalin anlatımına göre Saddam'ın saklandığı yerin ihbar edilmesinin ardından ABD askerlerine bir başka bilgi daha verildi.
Saklanma alanında bir havalandırma boşluğu bulunduğunu söyleyen general, askerlerin bu bölümden gaz vererek Saddam'ı dışarı çıkardığını iddia etti.
"Amerikalılara, 'Burada bir havalandırma yeri var. Oradan girin, Saddam'ı çıkarın' dedi. Askerler havalandırma yerinden gaz verdiler. Saddam neredeyse boğulmuştu. Onu bulunduğu yerden çıkarıp dışarı aldılar."
"AMERİKALILAR EVİME GELİP TEKLİFTE BULUNDU"
Saddam Hüseyin'in yakalanmasının ardından Irak ordusundaki komutanların da zor durumda kaldığını anlatan eski general, Amerikan askerlerinin kendi evine de geldiğini söyledi.
ABD askerlerinin kendisine iş birliği yapma ya da cezaevine girme seçeneklerini sunduğunu öne süren general, yaşadığı olayı şu sözlerle aktardı:
"Saddam yakalandıktan sonra bütün komutanlarımız Amerikalıların eline düştü. Amerikalılar benim evime de geldiler. Bana, 'Bizimle birlikte mi olacaksın, yoksa cezaevine mi gideceksin?' dediler. Ben de 'Sizinle birlikte olacağım' dedim. Cezaevine gitmeyi tercih etmedim."
OTO YIKAMACISI OLARAK ÇALIŞIYOR
General Weli, savaşın ardından Türkiye'ye sığındı. 5 dil bilen ve geçmişte pilot general olarak görev yapan Weli, İstanbul'da çalıştığı bir oto yıkamada geçimini sağlıyor.
Irak'ta Saddam Hüseyin döneminde 8 yıldızlı pilot general olarak görev yapan 60 yaşındaki Khudhur Ahmed Raoof Weli, 2003 yılında ABD ve İngiltere öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Bağdat'ı işgal etmesi ve Saddam Hüseyin yönetiminin devrilmesinin ardından hayatından endişe ederek saklanmaya başladı. 1 yıl boyunca saklanan Weli, Amerikan askerleri tarafından saklandığı yerde bulundu. Amerikalılarla çalışmak zorunda kaldığını ifade eden Weli'nin bir süre sonra evi terör örgütü DEAŞ tarafından bombalandı. Saldırıda eşini kaybeden Weli, sonrasında ise terör örgütü tarafından kaçırılarak işkenceye maruz kaldığını ve parmaklarının kesildiğini belirtti. Irak'ta gittiği her lokasyonda takip edildiğini ve saldırılara maruz kaldığını belirten eski general Weli, 2013 yılında Türkiye'ye göç etti. İlk yıllarında Sivas'a gelen ve 5 dil bilen Weli, yaşadığı ilçede tercümanlık yaparak geçimini sürdürdü. Ardından evlenerek İstanbul'a gelen Weli, oto yıkama sektöründe çalışmaya başladı. Generallikten oto yıkamacılığına uzanan sıra dışı hayat hikayesini anlatan Weli, "Şu an bu işi yapmak bana hiç ağır gelmiyor. Bizim yazgımızı Allah bilir. Ben memnunum Allah'ımdan. Her zaman da şükür ederim" dedi
"OKULU BİTİRDİKTEN SONRA ASKER OLDUM"
Irak'ta general olduğu dönemlerde yaşananlara ilişkin konuşan Khudhur Ahmed Raoof Weli, "Ben Kerküklüyüm. Ben Irak'tan 2013'te Türkiye'ye giriş yaptım. Burada bir ay kaldım. Ardından beni Sivas'a gönderdiler. Sivas'ta 2 buçuk sene kaldım. 2017'de ben tekrar İstanbul'a döndüm ve evlilik yaptım. Evlilikten sonra da vatandaş olduk hamd olsun. İsmim Khudhur iken Fatih oldu. Ben Irak'ta ilk önce Saddam'ın kardeşi Vatban İbrahim el-Hassan ile çalışıyordum. Sonrasında askerlik zamanı geldi. Ben okulu bitirdikten sonra general oldum. General olduktan sonra İran, Kuveyt ve Amerika ile savaşlar oldu. Ama İran savaşında hakikaten bize zulüm oldu. Irak ve İran sınırında bulunan bir göle, İran, 'Burası bizimdir' dedi. Saddam ise, 'Hayır bizimdir' diyerek karşılık verdi. Sonra onlar bizi bombaladılar. Bizim okul yerlerini bombaladılar. Bizim çok insanımız öldü. Sonrasında ise Saddam bunlarla 8 senelik bir savaşa girdi. Sekiz seneden sonra savaşı biz kazandık" dedi.
"SADDAM HÜSEYİN'E AMCASININ OĞLU İHANET ETTİ"
Saddam Hüseyin'in amca oğlunun kendisine ihanet ettiğini iddia eden eski general Weli, "Savaştan sonra Saddam saklandı. Amerikan Başkanı Bush ekranlara çıkarak 'Kim Saddam'ın adresini bize verirse, 25 milyon dolar ve Amerikan vatandaşlığı vereceğim' dedi. Amcasının oğlu ihanet ederek Saddam'ın yerini söyledi. Saddam Hüseyin'e seslendiler. O da karşılık verdi. 'Ben Irak Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin' dedi. Ona 'Dışarı çık' dediler. Saddam, 'Ben buradan çıkmam. Siz beni çıkartmazsanız ben dışarıya çıkmam ve intihar da etmem çünkü ben İslam üzereyim' dedi. O hain bir daha ihanet etti. Çukuru göstererek, 'Burada havalandırma yeri var' dedi. Sonra o havalandırma yerinden gaz attılar. Saddam boğulmuştu. O şekilde dışarıya çıkardılar. Bu adam yakalandı" şeklinde konuştu.
"IRAK'TA EVİMİ BOMBALADILAR. KARIM VE 4 KORUMAM ŞEHİT OLDU"
Saddam Hüseyin'in devrilmesinin ardından yaşananları anlatan Weli, "Benim evime geldiler. Bana, 'Bizimle misin? Cezaevine mi gideceksin?' diye sordular. Ben onlara, 'Sizinle olacağım' dedim. Ben cezaevine gitmeyi tercih etmedim. Irak'ta evimi vurdular. Orada karım şehit oldu. 36 korumam vardı. Onlardan 4 tanesi şehit oldu. Komşu çocukları şehit oldu. Ben nereye gitsem orada bombalar patlıyordu. Ufak çocuklar ölüyor. Ondan dolayı ben 2013 yılı 11'inci ayın 5'inde Irak'ı terk ettim. Sonrasında ise nereye gitsem patlamalar oluyor. İnsanlar ölüyor. Terör grupları bana, 'Sen Saddam ile çalışıyordun' diyerek saldırılar düzenliyorlardı. Ben DEAŞ'lı gruplar tarafından kaçırıldım ve işkence gördüm. Ben ölümden korkmadım. Bana ağır gelen, nereye gitsem bana saldırılar düzenleniyordu ve insanlar ölüyordu" dedi.
"ŞU AN BU İŞİ YAPMAK BANA HİÇ AĞIR GELMİYOR"
Irak'tan Türkiye'ye geldikten sonra hayatı değişen Khudhur Raaof Ahmed Weli, "Ben Türk milletine çok teşekkür ediyorum. Beni hiç yabancı görmediler. 2 buçuk yıl kadar Sivas'ta kaldım. Orada bir muhtar vardı. O da benimle güzel ilgilendi. Emniyet mensupları benimle çok güzel ilgilendi. Hakikaten herkes benim için kapı açtı. Ben tercümanlık yaptım. O usta perdeciydi. Ben o zaman bilgisayar alarak arkadaş oldum onunla. Tercümanlık yaparak para kazandım. Burada ben oto yıkama ustası oldum. Aynı zamanda pasta cila yapıyorum. Ben ilk defa Kerkük'ten Atatürk Havalimanı'na indim. İstanbul'dan kimseyi de tanımıyordum. Burada takriben 6 ay kadar kaldım. Sonrasında beni Sivas'a gönderdiler. 2 seneye yakın Sivas'ta bir perdeci yanında çalıştım. 2017 yılında bir evlilik yaparak İstanbul'a geldim. Oto yıkama ve pasta cila işinden kazandım şükür. Yüz bin kere hamd olsun. Ben eskiden generaldim, pilottum. Şu an bu işi yapmak bana hiç ağır gelmiyor. Bizim yazgımızı Allah bilir. Ben memnunum Allah'ımdan. Her zaman da şükür ederim. Bin asker benim dilime bakardı, 36 korumam vardı. Hamd olsun ki ben nefes alıyorum. Ben Türk milletine çok teşekkür ederim. Herkes benim için kapılarını açtı. Sadece benim için değil, herkes için kapılarını açtı" şeklinde konuştu.