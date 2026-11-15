İstihdamda 54 bin kontenjan! Bakan Işıkhan ayrıntıları A Haber'de açıkladı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, A Haber'e özel açıklamalarında 2027-2029 dönemini kapsayan Ulusal Adil Geçiş Stratejisi ve Eylem Planı'nın ayrıntılarını paylaştı. İklim değişikliğinin çalışma hayatına etkilerine karşı 17 sektörü kapsayan 77 eylemin hazırlandığını belirten Işıkhan, aşırı sıcaklarda çalışan işçilerin korunmasına yönelik hedefleri anlattı. Bakan Işıkhan ayrıca İşgücü Uyum Programı için 54 bin kontenjan ayrıldığını duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi (COP31) kapsamında A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin 2026 yılında çok sayıda uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptığını belirten Işıkhan, iklim değişikliğinin çalışma hayatına etkileri, istihdamın korunması ve yeni mesleklere uyum sağlanması için hazırlanan çalışmaları değerlendirdi.COP31 zirvesinde yeşil istihdam masada
"2026 YILI TÜRKİYE İÇİN ZİRVELER YILI OLDU"
Türkiye'nin uluslararası organizasyonlardaki rolüne değinen Bakan Işıkhan, nisan ayında OECD Beceriler Zirvesi'nin düzenlendiğini, ardından Antalya Diplomasi Forumu, NATO Liderler Zirvesi ve Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapıldığını hatırlattı.
Işıkhan, "Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi'nin ülkemizde gerçekleştirilmiş olmasından dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. 2026 yılı aslında ülkemiz için zirveler yılı oldu. Nisan ayında OECD Beceriler Zirvesi'ni, ardından Antalya Diplomasi Forumu'nu, NATO Liderler Zirvesi'ni ve Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi'ni gerçekleştirdik. Şimdi de Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bunların üstesinden başarıyla geldi ve daha iyi zirvelere de hazırlık yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE BÖLGESİNDE GÜVEN ADASIDIR"
Türkiye'nin bölgesel krizlerde yürüttüğü diplomasiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Işıkhan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde güven tesis etmeye yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.
Bakan Işıkhan, "Etrafımız ateş çemberi ama Türkiye güven sağlayan, kriz yaşayan ülkelerin çözümlerinin arandığı bir ülke konumundadır." dedi.
17 SEKTÖR İÇİN 77 EYLEMLİK DÖNÜŞÜM PLANI
İklim değişikliğinin istihdam üzerindeki etkilerine karşı hazırlık yapıldığını açıklayan Işıkhan, Ulusal Adil Geçiş Stratejisi ve Eylem Planı'nın iki gün önce Resmî Gazete'de yayımlandığını söyledi.
Planın 2027-2029 yıllarını kapsadığını belirten Işıkhan, çalışmanın 33 tematik başlık altında 77 eylem içerdiğini ifade etti.
Çimento, demir-çelik, enerji, turizm ve perakende sektörlerinin de aralarında bulunduğu 17 sektörün dönüşüm sürecinde esas alındığını bildirdi.
AŞIRI SICAKTA ÇALIŞAN İŞÇİLER İÇİN YENİ HEDEFLER
İklim değişikliğinin çalışan sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çeken Bakan Işıkhan, Sağlık Bakanlığı ile ortak çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı.
İklim değişikliğine duyarlı hastalıkların belirlenmesinin hedeflendiğini söyleyen Işıkhan, özellikle aşırı sıcaklarda açık alanda çalışan işçilerin korunmasının önemini vurguladı.
Bakan Işıkhan, "Sağlık Bakanlığımız ile birlikte iklim değişikliğine duyarlı hastalıklar listesinin belirlenmesi gibi kritik hedeflerimiz var. Dışarıda aşırı sıcaktan dolayı çalışan, asfalt döken işçilerimizi nasıl koruyacağımız ve iş sağlığı güvenliği standartlarını nasıl artıracağımız bizim için büyük önem taşıyor" ifadelerine yer verdi.
"172 MİLYON YENİ MESLEK ORTAYA ÇIKACAK"
Dünya Ekonomik Forumu verilerine atıfta bulunan Bakan Işıkhan, küresel ölçekte yaklaşık 92 milyon işin ortadan kalkmasının, buna karşılık 172 milyon yeni işin ortaya çıkmasının öngörüldüğünü aktardı.
Bu dönüşüme karşı İŞKUR aracılığıyla mesleki eğitim çalışmalarının yeşil ve dijital dönüşüme uyumlu hale getirildiğini belirten Işıkhan, çalışanların haklarının ve refahının korunması için sendikalar ve işverenlerle ortak çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.
İŞGÜCÜ UYUM PROGRAMI'NA 54 BİN KONTENJAN
Kadınların, gençlerin ve engellilerin istihdama katılımını artırmayı hedeflediklerini belirten Işıkhan, İşgücü Uyum Programı (İUP) için 54 bin kontenjan ayrıldığını açıkladı.
Atıl iş gücünün üretime kazandırılmasına yönelik yeni çalışma modellerinin önemine değinen Bakan Işıkhan, vatandaşların geleceğin mesleklerine hazırlanması için mesleki eğitim ve beceri geliştirme faaliyetlerinin sürdürüleceğini ifade etti.