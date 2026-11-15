AŞIRI SICAKTA ÇALIŞAN İŞÇİLER İÇİN YENİ HEDEFLER

İklim değişikliğinin çalışan sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çeken Bakan Işıkhan, Sağlık Bakanlığı ile ortak çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı.

İklim değişikliğine duyarlı hastalıkların belirlenmesinin hedeflendiğini söyleyen Işıkhan, özellikle aşırı sıcaklarda açık alanda çalışan işçilerin korunmasının önemini vurguladı.

Bakan Işıkhan, "Sağlık Bakanlığımız ile birlikte iklim değişikliğine duyarlı hastalıklar listesinin belirlenmesi gibi kritik hedeflerimiz var. Dışarıda aşırı sıcaktan dolayı çalışan, asfalt döken işçilerimizi nasıl koruyacağımız ve iş sağlığı güvenliği standartlarını nasıl artıracağımız bizim için büyük önem taşıyor" ifadelerine yer verdi.

"172 MİLYON YENİ MESLEK ORTAYA ÇIKACAK"

Dünya Ekonomik Forumu verilerine atıfta bulunan Bakan Işıkhan, küresel ölçekte yaklaşık 92 milyon işin ortadan kalkmasının, buna karşılık 172 milyon yeni işin ortaya çıkmasının öngörüldüğünü aktardı.

Bu dönüşüme karşı İŞKUR aracılığıyla mesleki eğitim çalışmalarının yeşil ve dijital dönüşüme uyumlu hale getirildiğini belirten Işıkhan, çalışanların haklarının ve refahının korunması için sendikalar ve işverenlerle ortak çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

İŞGÜCÜ UYUM PROGRAMI'NA 54 BİN KONTENJAN

Kadınların, gençlerin ve engellilerin istihdama katılımını artırmayı hedeflediklerini belirten Işıkhan, İşgücü Uyum Programı (İUP) için 54 bin kontenjan ayrıldığını açıkladı.

Atıl iş gücünün üretime kazandırılmasına yönelik yeni çalışma modellerinin önemine değinen Bakan Işıkhan, vatandaşların geleceğin mesleklerine hazırlanması için mesleki eğitim ve beceri geliştirme faaliyetlerinin sürdürüleceğini ifade etti.