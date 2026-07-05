Pentagon’a rakip Türk kalesi: Ay Yıldız Karargahı nerede, özellikleri neler ve neden nükleer füze bile delemiyor?
Türkiye'nin savunma yapısında tarihi bir dönüm noktası olan ve kamuoyunda Türk Pentagon'u olarak anılan Ay Yıldız Müşterek Karargahı, temmuz ayının başında kapılarını ilk kez basına açarak tüm dikkatleri üzerine çekti. İnşa süreci hız kesmeden devam eden dev yerleşke, 7 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek kritik NATO Liderler Zirvesi kapsamında dünya savunma bakanlarını ağırlayarak Türkiye'nin savunma vizyonunu ve kurumsal gücünü uluslararası arenada gözler önüne serecek.
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Sena Demiröz Takvim.com.tr Güncel