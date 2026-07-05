Pentagon’a rakip Türk kalesi: Ay Yıldız Karargahı nerede, özellikleri neler ve neden nükleer füze bile delemiyor?

RAKAMLARLA DEV KOMPLEKS: ÖZELLİKLERİ NELER?

Mimari tasarımı gökyüzünden bakıldığında Türk bayrağının simgeleri olan hilal ve yıldız şeklinde kurgulanan proje, sadece görsel bir şölen sunmakla kalmıyor, operasyonel olarak da devasa bir büyüklüğe işaret ediyor:

Toplam Alan: 12 milyon 620 bin metrekarelik devasa bir arazi.

Kapalı Alan: Yaklaşık 890 bin metrekare.

İstihdam Kapasitesi: Aynı anda 15 bin askeri ve sivil personele hizmet verebilecek.

Müşterek Yapı: Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları tarihte ilk kez tek bir ortak harekat merkezinden yönetilecek. Bu sayede askeri bürokrasi azalırken, karar alma süreçleri saniyeler seviyesine inecek.

Ortak Alanlar: Hilal şeklindeki ana yapının tam ortasında 23 bin metrekarelik bir meydan, sergi salonları ve en büyüğü 1680 kişi kapasiteli olan dev konferans salonları yer alıyor.