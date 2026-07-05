CANLI YAYIN
Geri

Pentagon’a rakip Türk kalesi: Ay Yıldız Karargahı nerede, özellikleri neler ve neden nükleer füze bile delemiyor?

Türkiye'nin savunma yapısında tarihi bir dönüm noktası olan ve kamuoyunda Türk Pentagon'u olarak anılan Ay Yıldız Müşterek Karargahı, temmuz ayının başında kapılarını ilk kez basına açarak tüm dikkatleri üzerine çekti. İnşa süreci hız kesmeden devam eden dev yerleşke, 7 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek kritik NATO Liderler Zirvesi kapsamında dünya savunma bakanlarını ağırlayarak Türkiye'nin savunma vizyonunu ve kurumsal gücünü uluslararası arenada gözler önüne serecek.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
KBRN ve balistik koruma nedir? Ay Yıldız Karargahı neden dünyanın en güvenli binası?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan son resmi açıklamalara göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tüm komuta kademesini tek çatı altında toplayacak devasa kompleks 2028 yılı itibarıyla tam kapasiteyle hizmete girecek. Pentagon'u gölgede bırakacak ileri mühendislik çözümleriyle inşa edilen bu yapının, Türkiye'nin milli hava savunma konsepti olan "Çelik Kubbe" ile entegre edilen mimarisi sayesinde dünyanın en güvenli askeri üslerinden biri olacağı belirtiliyor.

Ankara Etimesgut’ta yükselen dev komplekste kaba inşaat tamamlandı

AY YILDIZ MÜŞTEREK KARARGAHI NEREDE VE NE ZAMAN AÇILACAK?

Türkiye'nin yeni askeri kalbi, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yükseliyor. Temeli 30 Ağustos 2021 tarihinde atılan projede kaba inşaat büyük oranda tamamlanırken, ince işçilik ve teknolojik altyapı entegrasyonu aşamasına geçildi.

Takvim Kaynak Tercihleri
MSB ve tüm kuvvet komutanlıkları 2028’de yeni karargaha taşınacak

Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk'ün paylaştığı takvime göre, bakanlık ve tüm kuvvet komutanlıklarının yerleşkeye taşınma süreci 2028 yılında gerçekleştirilecek.

12 milyon metrekarelik alanda 15 bin personele hizmet verecek dev yapı

RAKAMLARLA DEV KOMPLEKS: ÖZELLİKLERİ NELER?

Mimari tasarımı gökyüzünden bakıldığında Türk bayrağının simgeleri olan hilal ve yıldız şeklinde kurgulanan proje, sadece görsel bir şölen sunmakla kalmıyor, operasyonel olarak da devasa bir büyüklüğe işaret ediyor:

Toplam Alan: 12 milyon 620 bin metrekarelik devasa bir arazi.

Kapalı Alan: Yaklaşık 890 bin metrekare.

İstihdam Kapasitesi: Aynı anda 15 bin askeri ve sivil personele hizmet verebilecek.

Müşterek Yapı: Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları tarihte ilk kez tek bir ortak harekat merkezinden yönetilecek. Bu sayede askeri bürokrasi azalırken, karar alma süreçleri saniyeler seviyesine inecek.

Ortak Alanlar: Hilal şeklindeki ana yapının tam ortasında 23 bin metrekarelik bir meydan, sergi salonları ve en büyüğü 1680 kişi kapasiteli olan dev konferans salonları yer alıyor.

Nükleer saldırıya bile dayanıklı: KBRN korumalı karargah nasıl çalışacak?

KBRN VE BALİSTİK KORUMA NEDİR? AY YILDIZ NEDEN DÜNYANIN EN GÜVENLİSİ?

Karargahı dünyadaki benzerlerinden (Pentagon dahil) ayıran en büyük özellik, siber alandan fiziksel saldırılara kadar geliştirilen katmanlı güvenlik mimarisi. MSB'nin "dünyaya örnek askeri karargah" olarak tanımladığı yapıda öne çıkan güvenlik sistemleri şunlar:

1. KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) Kalkanı

KBRN koruması kitle imha silahlarının, radyoaktif serpintilerin veya zehirli gazların bina içerisine sızmasını engelleyen özel bir yalıtım ve filtrasyon sistemidir. Ay Yıldız Karargahı, olası bir nükleer veya kimyasal saldırı anında dış dünya ile hava bağını tamamen kesebilen, kendi kendine yeten gelişmiş sığınak ve hava filtrasyon altyapılarına sahip. Binadaki personel, dışarıda bir kitle imha silahı kullanılsa dahi içeride hiçbir tehdide maruz kalmadan operasyonları yönetmeye devam edebilecek.

Füze saldırılarına karşı balistik beton ve zırhlı çelik katmanlarla korunacak

2. İleri Düzey Balistik Koruma

Yerleşkenin dış cephesinden en kritik odalarına kadar kullanılan tüm yapı malzemeleri, yüksek kalibreli füze saldırılarına, bombalı araç patlamalarına ve şarapnel parçalarına karşı dayanıklı balistik beton ve zırhlı çelik katmanlarla örüldü. Binanın fiziki yapısı, doğrudan gelebilecek ağır mühimmat darbelerini absorbe edecek şekilde tasarlandı.

Çelik Kubbe entegrasyonu ve EMP saldırılarına karşı tam izolasyon

3. "Çelik Kubbe" Entegrasyonu ve Siber Güvenlik

Ay Yıldız Projesi, Türkiye'nin tüm hava sahasını katmanlı olarak koruyan yapay zeka destekli Çelik Kubbe hava savunma ağına doğrudan entegre olacak. Bunun yanı sıra, binanın siber altyapısı elektromanyetik puls (EMP) saldırılarına (elektronik cihazları kızartan dalgalar) karşı tamamen izole edildi. Dışarıdan hiçbir kulak misafirliği veya siber sızma operasyonunun yapılamayacağı, tamamen yerli ve milli kriptolu iletişim ağları sisteme dahil edildi.

NATO Zirvesi’nde dünyaya tanıtılacak: İlk resmi açılış Temmuz’da

Not: Askeri yerleşke, 7-8 Temmuz'daki Ankara NATO Zirvesi vesilesiyle Türkiye'ye gelecek olan yabancı savunma bakanları ve ittifak temsilcileri için verilecek büyük resepsiyona ev sahipliği yaparak ilk kez resmi olarak kapılarını dünyaya göstermiş olacak.

Sena Demiröz
Sena Demiröz Takvim.com.tr Güncel