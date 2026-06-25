NATO Zirvesi Ankara’da: Hangi liderler geliyor, gündemde ne var?

NATO ZİRVESİ'NDE TÜRKİYE'YE HANGİ ÜLKENİN LİDERLERİ GELECEK?
Ankara'da düzenlenmesi planlanan NATO Zirvesi'ne katılması öngörülen 32 üye ülke ve ülkelerini temsil eden liderler
Amerika Birleşik Devletleri — Donald Trump — Başkan
Almanya — Friedrich Merz — Federal Şansölye
Arnavutluk — Edi Rama — Başbakan
Belçika — Bart De Wever — Başbakan
Birleşik Krallık — Keir Starmer — Başbakan
Bulgaristan — Rumen Radev — Cumhurbaşkanı
Çekya — Andrej Babiš — Başbakan
Danimarka — Mette Frederiksen — Başbakan
Estonya — Kristen Michal — Başbakan
Finlandiya — Alexander Stubb — Cumhurbaşkanı
Fransa — Emmanuel Macron — Cumhurbaşkanı
Hırvatistan — Andrej Plenković — Başbakan
Hollanda — Dick Schoof — Başbakan
İspanya — Pedro Sánchez — Başbakan
İsveç — Ulf Kristersson — Başbakan
İtalya — Giorgia Meloni — Başbakan
İzlanda — Kristrún Frostadóttir — Başbakan
Kanada — Mark Carney — Başbakan
🇲🇪 Karadağ — Milojko Spajić — Başbakan
Kuzey Makedonya — Hristijan Mickoski — Başbakan
Letonya — Evika Siliņa — Başbakan
Litvanya — Gitanas Nausėda — Cumhurbaşkanı
Lüksemburg — Luc Frieden — Başbakan
Macaristan — Viktor Orbán — Başbakan
Norveç — Jonas Gahr Støre — Başbakan
Polonya — Donald Tusk — Başbakan
Portekiz — Luís Montenegro — Başbakan
Romanya — Klaus Iohannis — Cumhurbaşkanı
Slovakya — Robert Fico — Başbakan
Slovenya — Robert Golob — Başbakan
Türkiye — Recep Tayyip Erdoğan — Cumhurbaşkanı (Ev Sahibi)
Yunanistan — Kyriakos Mitsotakis — Başbakan
(Ülkeler alfabetik sırayla listelendi.)