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NATO Zirvesi Ankara'da: Hangi liderler geliyor, gündemde ne var?

7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 36. NATO Zirvesi, dünya siyasetinin en önemli gündem başlıklarının ele alınacağı kritik toplantılardan biri olacak. Başkent Ankara, iki gün boyunca NATO üyesi ülkelerin liderlerini, bakanlarını ve uluslararası kuruluş temsilcilerini ağırlayacak.

Giriş Tarihi:
NATO Zirvesi Ankara’da: Hangi liderler geliyor, gündemde ne var?

Toplantıya yalnızca NATO'nun 32 üye ülkesi değil, davetli liderler ve üst düzey heyetler de katılacak. Zirve süresince binlerce yabancı misafir, diplomatik heyet ve yaklaşık 3 bin uluslararası basın mensubu Ankara'da bulunacak. Peki Ankara'ya hangi liderler gelecek? İşte zirvenin gündem maddeleri…

Trump’tan Macron’a, Orbán’dan Meloni’ye: İşte Ankara’ya gelecek liderler

NATO ZİRVESİ'NDE TÜRKİYE'YE HANGİ ÜLKENİN LİDERLERİ GELECEK?

Ankara'da düzenlenmesi planlanan NATO Zirvesi'ne katılması öngörülen 32 üye ülke ve ülkelerini temsil eden liderler

Amerika Birleşik Devletleri — Donald Trump — Başkan

Almanya — Friedrich Merz — Federal Şansölye

Arnavutluk — Edi Rama — Başbakan

Belçika — Bart De Wever — Başbakan

Birleşik Krallık — Keir Starmer — Başbakan

Bulgaristan — Rumen Radev — Cumhurbaşkanı

Çekya — Andrej Babiš — Başbakan

Danimarka — Mette Frederiksen — Başbakan

Estonya — Kristen Michal — Başbakan

Finlandiya — Alexander Stubb — Cumhurbaşkanı

Fransa — Emmanuel Macron — Cumhurbaşkanı

Hırvatistan — Andrej Plenković — Başbakan

Hollanda — Dick Schoof — Başbakan

İspanya — Pedro Sánchez — Başbakan

İsveç — Ulf Kristersson — Başbakan

İtalya — Giorgia Meloni — Başbakan

İzlanda — Kristrún Frostadóttir — Başbakan

Kanada — Mark Carney — Başbakan

🇲🇪 Karadağ — Milojko Spajić — Başbakan

Kuzey Makedonya — Hristijan Mickoski — Başbakan

Letonya — Evika Siliņa — Başbakan

Litvanya — Gitanas Nausėda — Cumhurbaşkanı

Lüksemburg — Luc Frieden — Başbakan

Macaristan — Viktor Orbán — Başbakan

Norveç — Jonas Gahr Støre — Başbakan

Polonya — Donald Tusk — Başbakan

Portekiz — Luís Montenegro — Başbakan

Romanya — Klaus Iohannis — Cumhurbaşkanı

Slovakya — Robert Fico — Başbakan

Slovenya — Robert Golob — Başbakan

Türkiye — Recep Tayyip Erdoğan — Cumhurbaşkanı (Ev Sahibi)

Yunanistan — Kyriakos Mitsotakis — Başbakan

(Ülkeler alfabetik sırayla listelendi.)

NATO Zirvesi’ne hangi ülke cumhurbaşkanı, hangisi başbakan katılacak?

Not: Ülkelerin anayasal yapılarına göre NATO zirvelerinde temsil yetkisi (yürütmenin başı olma durumuna göre) bazı ülkelerde Cumhurbaşkanı, çoğunluğunda ise Başbakan/Şansölye düzeyindedir. Ayrıca zirve oturumlarına NATO Genel Sekreteri Mark Rutte başkanlık etmektedir.

Ankara’da yoğun diplomasi trafiği: 100’ü aşkın bakan zirveye katılacak

BAŞKENTTE YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ YAŞANACAK

Türkiye, 36. NATO Zirvesi kapsamında devlet ve hükümet başkanlarından bakanlara, diplomatlara ve uluslararası kuruluş temsilcilerine kadar geniş katılımlı bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Zirve, katılımcı sayısı ve güvenlik önlemleri bakımından Türkiye'nin son yıllarda düzenlediği en büyük uluslararası etkinliklerden biri olarak öne çıkıyor.

Yaklaşık 100 bakanın yanı sıra çok sayıda üst düzey diplomatın yer alacağı toplantılar nedeniyle Ankara'da diplomasi trafiği zirveye çıkacak.

NATO Zirvesi için 56 bin güvenlik personeli görev başında

56 BİNİ AŞKIN GÜVENLİK PERSONELİ GÖREV YAPACAK

Zirvenin güvenliğinin sağlanması amacıyla geniş kapsamlı tedbirler hayata geçirilecek. Emniyet teşkilatından 48 bin 841, jandarma birimlerinden ise 7 bin 447 personel olmak üzere toplam 56 bin 288 güvenlik görevlisi sahada olacak.

Bunun yanında dijital ortamda oluşabilecek tehditlere karşı siber güvenlik ekipleri de görev başında bulunacak. Sanal devriye faaliyetleri kapsamında 639 personel, 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürecek.

Ankara’nın üç havalimanı zirve için devrede: Kapalı oturum düzenlenecek

ANKARA'NIN ÜÇ HAVALİMANI ZİRVE İÇİN HAZIRLANDI

Katılımcıların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla Ankara'da üç ayrı havalimanı kullanılacak. Zirve boyunca Esenboğa Havalimanı'nın yanı sıra Ankara ve Mürted havalimanları da diplomatik heyetlere hizmet verecek.

NATO Sekretaryası tarafından belirlenen standart prosedürler doğrultusunda liderler toplantısı tamamen kapalı oturum şeklinde düzenlenecek. Görüşmeler NATO'nun gizlilik kuralları çerçevesinde yürütülecek ve basın mensupları yalnızca toplantının başlangıç bölümünde görüntü alabilecek.

Oturumun açılışında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, zirvenin gündem maddelerine ilişkin kısa bir değerlendirme yaparak liderler arasındaki görüşmelerin çerçevesini çizecek.

TRT’den dev yayın: 80 kamera ve 26 yayın noktasıyla NATO Zirvesi’ni dünyaya aktaracak

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI VE TRT'DEN DEV YAYIN ORGANİZASYONU

Zirvenin medya organizasyonu için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde özel bir NATO görev gücü oluşturuldu. Akreditasyon işlemlerinden kriz iletişimine kadar birçok süreç bu ekip tarafından yönetilecek.

Toplam 850 personelin görev yapacağı organizasyonda TRT, 80 kamera ve 26 farklı yayın noktasıyla zirveyi dünya kamuoyuna aktaracak.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi bünyesinde kurulacak medya merkezinde yaklaşık 1600 çalışma alanı, onlarca canlı yayın noktası, röportaj alanları, stüdyolar ve montaj odaları gazetecilerin kullanımına sunulacak.

Ankara genelinde 4 bin 434 noktada NATO Zirvesi tanıtımı yapılacak

ANKARA GENELİNDE TANITIM ÇALIŞMALARI YAPILACAK

Zirve haftası boyunca başkent genelinde 4 bin 434 açık hava iletişim noktasında tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecek. Şehrin farklı bölgelerinde dört ayrı konsept üzerinden hazırlanan görsel çalışmalar vatandaşlarla buluşacak.

Dolmabahçe’de Parlamenterler Zirvesi: NATO’ya eşlik edecek yan etkinlikler

ZİRVEYE EŞLİK EDECEK YAN ETKİNLİKLER

36. NATO Zirvesi yalnızca liderler toplantılarıyla sınırlı kalmayacak. Zirve öncesinde ve sonrasında çok sayıda uluslararası etkinlik düzenlenecek.

28-29 Haziran tarihlerinde Dolmabahçe Sarayı'nda NATO Parlamenterler Zirvesi gerçekleştirilecek. Ayrıca çeşitli düşünce kuruluşları ve uluslararası organizasyonların katılımıyla paneller, çalıştaylar ve yuvarlak masa toplantıları yapılacak.

Ankara Palas'ta düzenlenecek "NATO Allies in Ankara" programı da zirvenin önemli yan etkinliklerinden biri olacak.

Ankara Zirvesi’nin ana gündeminde güvenlik ve ittifakın geleceği var

ZİRVENİN ANA GÜNDEMİ: GÜVENLİK VE İTTİFAKIN GELECEĞİ

◾Ankara Zirvesi'nin gündeminde NATO'nun geleceği, savunma harcamaları, yük paylaşımı, Avrupa güvenliği, Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Doğu'daki gelişmeler yer alacak.

Küresel güvenlik krizleri ve görüş ayrılıkları NATO gündeminde

◾Özellikle son yıllarda yaşanan küresel güvenlik krizleri ve ittifak içerisindeki görüş ayrılıkları nedeniyle toplantıdan çıkacak kararlar büyük önem taşıyor. Zirvenin temel hedeflerinden biri, NATO'nun birlik ve dayanışma mesajını güçlü biçimde ortaya koymak olacak.

Savunma bütçeleri ve yük paylaşımı NATO Zirvesi’nde masaya yatırılacak

◾Ankara'daki görüşmelerde savunma bütçeleri ve yük paylaşımı konusu da geniş şekilde ele alınacak. Avrupa ülkelerinin savunmaya ayırdığı kaynakların artırılması yönündeki beklentiler, zirvenin en önemli gündem maddeleri arasında bulunuyor.

NATO’dan yüzde 5 hedefi: Türkiye 2030’da ulaşmayı planlıyor

◾2025 yılında Lahey'de alınan karar doğrultusunda NATO üyelerinin gayri safi yurt içi hasılalarının yüzde 5'ini savunma ve bağlantılı alanlara ayırmaları hedefleniyor. Türkiye'nin ise bu hedefe en geç 2030 yılı sonuna kadar ulaşmayı planladığı belirtiliyor.

Liderlerden aile fotoğrafı: NATO’nun birlik mesajının sembolik göstergesi

AİLE FOTOĞRAFI YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Zirvenin sonunda liderlerin birlikte vereceği geleneksel aile fotoğrafı da siyasi açıdan önemli mesajlar taşıyacak. Tüm liderlerin eksiksiz şekilde bu karede yer alması, NATO'nun birlik ve beraberliğinin sembolik göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

(Görsel: Bir önceki NATO liderler zirvesi, haziran 2025'te Lahey'de düzenlenmişti.)

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Sena Demiröz
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