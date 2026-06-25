NATO Zirvesi Ankara’da: Hangi liderler geliyor, gündemde ne var?

56 BİNİ AŞKIN GÜVENLİK PERSONELİ GÖREV YAPACAK

Zirvenin güvenliğinin sağlanması amacıyla geniş kapsamlı tedbirler hayata geçirilecek. Emniyet teşkilatından 48 bin 841, jandarma birimlerinden ise 7 bin 447 personel olmak üzere toplam 56 bin 288 güvenlik görevlisi sahada olacak.

Bunun yanında dijital ortamda oluşabilecek tehditlere karşı siber güvenlik ekipleri de görev başında bulunacak. Sanal devriye faaliyetleri kapsamında 639 personel, 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürecek.