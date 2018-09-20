Beşiktaş zorlu Alanyaspor virajında Beşiktaş zorlu Alanyaspor virajında
Khabib Nurmagomedov'un kadın hayranına öyle bir cevap verdi ki! Khabib Nurmagomedov'un kadın hayranına öyle bir cevap verdi ki!
Arsenalli yıldızların gizli görüntüleri ortaya çıktı Arsenalli yıldızların gizli görüntüleri ortaya çıktı
Galatasaray bombayı patlatıyor! Devre arasında... Galatasaray bombayı patlatıyor! Devre arasında...
Galatasaray'da forvete yeni aday Galatasaray'da forvete yeni aday