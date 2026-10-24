Açılışta, geçmişte projeyi hedef alan çevrelere sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "7 yıl önce bu çalışmaları başlattığımızda malum zihniyetin aparatları 'Burayı kendi sarayı olarak kullanacak' dediler. Peki ne oldu? Attıkları iftiraların altında bizzat kendileri kaldı. Bize hayasızca saldıranlar, işte bu müzelerle en güzel cevabı almış oldular" ifadelerini kullandı.