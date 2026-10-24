UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Tarihi yarımadada büyüleyici atmosfer! Darphane-i Amire Müzeleri kapılarını açtı

İstanbul'un ve tarihimizin kalbi Topkapı Sarayı'nda kültür sanat dünyasına damga vuracak devasa bir ihya hamlesi tamamlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen görkemli törenle Darphane-i Amire Müzeleri kapılarını ziyarete açtı. Bazı binaları yok olma tehlikesi geçiren ve çatıları çöken 17 bina, 7 yıllık titiz bir restorasyonun ardından 17 bin metrekarelik dev bir müze adasına dönüştü.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Tarihi yarımadada büyüleyici atmosfer! Darphane-i Amire Müzeleri kapılarını açtı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki yoğun hafta sonu mesaisine Karacaahmet Mezarlığı ziyaretiyle başladı. Konutundan ayrıldıktan sonra annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerini ziyaret edip dua eden Erdoğan, ardından açılış törenine katılmak üzere Topkapı Sarayı'na geçti.

Cihan Devleti Osmanlı'nın dört asır boyunca yönetildiği Topkapı Sarayı'nın 1. Avlusundaki Darphane-i Amire Külliyesi resmen ihya edildi. Tören konuşmasında ecdat mirasının önemine vurgu yapan Erdoğan, "Türk milleti olarak tarihiyle, kültürüyle, mimarisiyle dünyada eşine az rastlanır bir müktesebata sahibiz" dedi.

Tarihi yarımadada büyüleyici atmosfer! Darphane-i Amire Müzeleri kapılarını açtı

Açılışta, geçmişte projeyi hedef alan çevrelere sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "7 yıl önce bu çalışmaları başlattığımızda malum zihniyetin aparatları 'Burayı kendi sarayı olarak kullanacak' dediler. Peki ne oldu? Attıkları iftiraların altında bizzat kendileri kaldı. Bize hayasızca saldıranlar, işte bu müzelerle en güzel cevabı almış oldular" ifadelerini kullandı.

Tarihi yarımadada büyüleyici atmosfer! Darphane-i Amire Müzeleri kapılarını açtı

Kurdele kesiminin ardından müzeyi gezen Başkan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Prof. Dr. Saadettin Ökten eşlik etti. Heyet, sergi salonlarında incelemelerde bulundu.

Milli Saraylar İdaresi Başkanı Yasin Yıldız, müze kompleksinin restorasyon aşamalarını, iklimlendirmeli özel vitrin sistemlerini ve sergileme konseptini Erdoğan'a adım adım aktardı.

Tarihi yarımadada büyüleyici atmosfer! Darphane-i Amire Müzeleri kapılarını açtı

Tören sonunda Başkan Erdoğan'a son derece özel bir hediye takdim edildi. Üzerinde Necm Suresi'nin 39. ayeti yazılı sancağı teslim alan Erdoğan, ayet-i kerimenin mealine atıfta bulunarak, "İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. Böyle bir hediyeyi kabul etmek bize yakışır" sözleriyle duygularını ifade etti.

Tarihi yarımadada büyüleyici atmosfer! Darphane-i Amire Müzeleri kapılarını açtı

Uzun yıllar bakımsız kalan, bazı binalarının çatıları çöken ve sadece 4 duvarı kalan tarihi yerleşke, Milli Saraylar Başkanlığının 7 yıl süren titiz restorasyon hamlesiyle tamamen kurtarıldı. 17 bin binadan oluşan 17 bin metrekarelik külliye aslına uygun olarak restore edildi.

Tarihi yarımadada büyüleyici atmosfer! Darphane-i Amire Müzeleri kapılarını açtı

Silah Müzesi'nin bulunduğu binalar ile 14 ve 15 numaralı çok amaçlı galerilerin çalışmalara başlandığında yok olmak üzereydi. Bu tarihi miras, özgün mimarisi korunarak komplekse kazandırıldı.

Tarihi yarımadada büyüleyici atmosfer! Darphane-i Amire Müzeleri kapılarını açtı

Dev komplekste toplam 10 bin 500 nadide eser tarih meraklılarının beğenisine sunuldu. Osmanlı Devleti'nin sanat, bilim, askeri tarih ve üretim kültürünü yansıtan seçki, 5 ihtisas müzesinde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Tarihi yarımadada büyüleyici atmosfer! Darphane-i Amire Müzeleri kapılarını açtı

Kompleksin en büyük bölümü olan Porselen Müzesi'nde tam 5 bin 300 parça porselen yer alıyor. Çin'den başlayarak Avrupa ve Osmanlı saray üretimi yerli porselenlere uzanan muazzam seçki ilk kez bu büyüklükte sergileniyor.

Tarihi yarımadada büyüleyici atmosfer! Darphane-i Amire Müzeleri kapılarını açtı

Silah Müzesi bölümünde yaklaşık 1500 yıllık bir zaman dilimini kapsayan 2 bin 500 askeri teçhizat bulunuyor. Fatih Sultan Mehmed'in dualı kılıcından zırhlara, ateşli silahlara kadar tarihe yön veren paha biçilmez parçalar bu salonda sergileniyor.

Tarihi yarımadada büyüleyici atmosfer! Darphane-i Amire Müzeleri kapılarını açtı

İki farklı binada ve 10 ayrı salonda kurgulanan Hüsn-i Hat Müzesi'nde 2 bin civarında hat eseri yer alıyor. Şeyh Hamdullah, Ahmet Karahisari ve Hafız Osman gibi hat sanatının dev isimlerinin eserleri Türkiye'deki en önemli koleksiyonlardan birini oluşturuyor.

Tarihi yarımadada büyüleyici atmosfer! Darphane-i Amire Müzeleri kapılarını açtı

Osmanlı'nın para basım merkezi olan alanda kurulan müzede 500 endüstriyel araç ve obje sergileniyor. Sanayi Devrimi sonrası Avrupa'dan ithal edilen tarihi döküm fırınları ve döküm istasyonları özgün dokusunda korundu.

Tarihi yarımadada büyüleyici atmosfer! Darphane-i Amire Müzeleri kapılarını açtı

Kompleks bünyesinde oluşturulan Harita Müzesi'nde Osmanlı coğrafyasını ve dünya denizcilik tarihini aydınlatan 200 adet tarihi harita ve kroki ziyaretçilerin incelemesine sunuldu.

Tarihi yarımadada büyüleyici atmosfer! Darphane-i Amire Müzeleri kapılarını açtı

Konuşmasında geçmişte tarihi eserlere yapılan hürmetsizlikleri anlatan Başkan Erdoğan, "24 yıldır milletin tarihi ve kültür kodlarıyla hesaplaşan bu zihniyete fırsat vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz" diyerek kararlılık vurgusu yaptı.

Tarihi yarımadada büyüleyici atmosfer! Darphane-i Amire Müzeleri kapılarını açtı

Darphane-i Amire Müzeleri, sadece bir restorasyon projesi olmanın ötesinde, İstanbul'un tarihi yarımadasına dünya standartlarında devasa bir kültür adası kazandırmış oldu.

Tarihi yarımadada büyüleyici atmosfer! Darphane-i Amire Müzeleri kapılarını açtı

Başkan Erdoğan, reddi miras yapan zihniyetleri eleştirerek, Batılılaşmayı sadece gardıropta arayan politikaların aksine, ecdat mirasını ihya ederek gelecek nesillere aktarmanın gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Erdoğan, ihya çalışmalarının tek bir noktayla sınırlı olmadığını, Osmanlı'nın bir diğer önemli yönetim merkezi olan Edirne Sarayı'nın da (Saray-ı Cedit) titizlikle ihya edildiğini müjdeledi.

Tarihi yarımadada büyüleyici atmosfer! Darphane-i Amire Müzeleri kapılarını açtı

Restorasyon kapsamında kompleks bünyesine Yıldız Albümleri dahil 800 binden fazla dijital kaynağın yer aldığı araştırma merkezi ve nadide el yazmalarının muhafaza edildiği bir kütüphane de entegre edildi.

Tarihi yarımadada büyüleyici atmosfer! Darphane-i Amire Müzeleri kapılarını açtı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul'daki vatandaşlarımız başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışından herkesi bu eşsiz atmosferi solumaya, ecdat yadigarı bu eserleri yerinde görmeye davet ediyorum" sözleriyle konuşmasını tamamladı. Dev müze adası kapılarını ziyaretçilerine açtı.



(Fotoğraflar AA, DHA ve İHA'ya aittir.)

Nilsu Çakıroğlu
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Güncel