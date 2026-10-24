Tarihi yarımadada büyüleyici atmosfer! Darphane-i Amire Müzeleri kapılarını açtı
İstanbul'un ve tarihimizin kalbi Topkapı Sarayı'nda kültür sanat dünyasına damga vuracak devasa bir ihya hamlesi tamamlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen görkemli törenle Darphane-i Amire Müzeleri kapılarını ziyarete açtı. Bazı binaları yok olma tehlikesi geçiren ve çatıları çöken 17 bina, 7 yıllık titiz bir restorasyonun ardından 17 bin metrekarelik dev bir müze adasına dönüştü.
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