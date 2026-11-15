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Saddam'ın sonunu getiren ihaneti amcasının oğlu yapmıştı: Eski pilot general o geceyi anlattı

Saddam'ın sonunu getiren ihaneti amcasının oğlu yapmıştı: Eski pilot general o geceyi anlattı

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Irak'ta Saddam Hüseyin döneminde 17 yıl pilot general olarak görev yapan, rejimin devrilmesinin ardından ise önce ABD güçlerince yakalanıp sonra DEAŞ işkencelerinden kurtularak Türkiye'ye sığınan Khudhur Ahmed Raoof Weli, devrik liderin sonunu getiren ihaneti anlattı. Weli, ABD'nin 25 milyon dolarlık ödül vaadinin ardından Saddam'ın amcasının oğlunun saklanılan çukuru ve havalandırma deliğini göstererek lideri nasıl ele verdiğini tüm detaylarıyla paylaştı.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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