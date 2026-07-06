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Mark Rutte Nato'yu nasıl ayakta tutuyor?

Bisikletli ve sade yaşam tarzıyla tanınan eski Hollanda Başbakanı Mark Rutte, bugün NATO'nun en kritik denge adamı olarak sahnede. Donald Trump ile gerilimi tırmandırmadan doğrudan iletişim kurabilen Rutte'nin, uzlaşma formülü ve krizleri sessizce çözen telefon diplomasisi nasıl çalışıyor?

Giriş Tarihi:
NATO’nun ’Trump’a Fısıldayan Adamı’ Mark Rutte

Mark Rutte, NATO'nun en zor dönemlerinden birinde öne çıkan isim oldu. Eski Hollanda Başbakanı, Donald Trump'la kurduğu doğrudan iletişim sayesinde ittifak içinde "Trump'a fısıldayan adam" olarak anılıyor.

Rutte’nin Trump Formülü: Övgü ve Sonuç Odaklı Dil

TRUMP WHISPERER NE DEMEK?

Reuters'ın haberine göre Rutte için Avrupa diplomasi çevrelerinde kullanılan ifade net: "Trump whisperer." Yani Trump'la gerilimi büyütmeden konuşabilen, onu ikna etmeye çalışan ve masayı dağıtmadan ilerleten arabulucu lider.

Rutte'nin yöntemi, Trump'ın önem verdiği şeyleri anlamaya dayanıyor. Başarıyı sahiplenen bir liderle konuşurken, mesajını çatışma diliyle değil, övgü ve sonuç üzerinden kuruyor.

Bu yüzden NATO içinde Rutte'nin Trump'a yakın kalması kritik görülüyor. Çünkü ittifakın en büyük askeri gücü hala ABD.

Takvim Kaynak Tercihleri
Greenland Krizinde Rutte Devreye Girdi

GREENLAND KRİZİNDE HIZLI TEMAS ÖNE ÇIKTI

Reuters'a göre Rutte'nin adı, Trump'ın Greenland ve Arktik bölgesiyle ilgili çıkışlarının ardından yeniden gündeme geldi. Trump, Davos'taki görüşme sonrası Arktik bölgesine ilişkin bir "gelecek anlaşması çerçevesi" üzerinde uzlaşıldığını söyledi.

Ayrıntılar sınırlı kaldı. Ancak diplomatik çevreler, bu temasın transatlantik gerilimi azaltan bir hamle olduğunu değerlendirdi.

Rutte'nin burada yaptığı şey, krizi manşetlerde büyütmek yerine kapalı kapılar ardında yönetmek oldu.

NATO’yu Ayakta Tutan Üç Unsur: Övgü, Sakinlik ve Hız

NATO'YU AYAKTA TUTAN FORMÜL: ÖVGÜ, SAKİNLİK VE HIZ

Rutte'nin Trump'la iletişiminde üç unsur öne çıkıyor:

  • Trump'ı açıkça takdir eden bir dil kullanıyor.
  • Krizleri kameralar önünde büyütmekten kaçınıyor.
  • Doğrudan telefon diplomasisine önem veriyor.

Bu çizgi, onun Hollanda siyasetinde yıllarca geliştirdiği uzlaşma refleksinin NATO'ya taşınmış hali olarak görülüyor.

14 Yıl Boyunca Koalisyon Yönetme Deneyimi

14 YIL BOYUNCA KOALİSYON YÖNETTİ

Mark Rutte, Hollanda'da 2010'dan itibaren 14 yıl başbakanlık yaptı. Bu sürede farklı koalisyon hükümetlerini yönetti.

Hollanda siyaseti, çok partili ve uzlaşma gerektiren yapısıyla biliniyor. Rutte de kariyeri boyunca farklı görüşleri aynı masada tutan lider profiliyle öne çıktı.

32 Ülkeyi Aynı Hedefte Tutan Liderlik

Bu deneyim, bugün NATO'daki rolünü daha anlaşılır kılıyor. Çünkü NATO da 32 ülkenin aynı hedefte kalmasını gerektiren büyük bir ittifak.

BaşlıkBilgi
Hollanda Başbakanlığı2010'dan itibaren 14 yıl
NATO Genel Sekreterliği1 Ekim 2024'te Jens Stoltenberg'den görevi devraldı
NATO yapısı32 ülkenin aynı hedefte kalmasını gerektiren büyük bir ittifak
Bisikletle Giden NATO Genel Sekreteri

EURONEWS: TRUMP'LA İYİ ÇALIŞMA İLİŞKİSİ KURDU

Euronews'e konuşan savunma uzmanları, Rutte'nin Hollanda Başbakanı olduğu dönemde Trump'la iyi bir çalışma ilişkisi kurduğunu aktardı.

Eski NATO sözcüsü Oana Lungescu da Rutte'nin Trump'a karşı dostane ama gerektiğinde net bir yaklaşım sergilediğini belirtti.

Bu yaklaşım, Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşüyle NATO açısından daha da önemli hale geldi.

SADE İMAJI DA DİKKAT ÇEKİYOR

Rutte yalnızca diplomasi diliyle değil, günlük hayatındaki sade görüntüsüyle de tanınıyor. Lahey'de bisiklete binerken ya da toplantıya giderken elma yerken görüntülenmesi, onun "ayakları yere basan lider" imajını güçlendirdi.

DutchNews'in aktardığına göre Rutte, bir dönem haftada bir sabah okulda Hollandaca ve yurttaşlık dersi de verdi. Ayrıca eski tip Nokia telefon kullanmasıyla biliniyor.

Bu sade profil, NATO'nun ağır gündemiyle birleşince Rutte'yi daha dikkat çekici bir figür haline getiriyor.

Eski Nokia’dan Hızlı Diplomasiye Geçiş

ESKİ NOKİA'DAN HIZLI DİPLOMASİYE

Reuters'a konuşan uzmanlar, Rutte'nin Hollanda'da koalisyonları yönetirken sık sık telefon diplomasisine başvurduğunu belirtiyor.

Rutte, dar bir ekibe kapanmak yerine farklı aktörlerle doğrudan temas kurmayı tercih etti. Bu alışkanlık, bugün Trump'la kurduğu hızlı iletişimin de temelini oluşturuyor.

NATO'da bu özellik önemli. Çünkü krizler çoğu zaman uzun açıklamalarla değil, doğru anda yapılan kısa temaslarla yönetiliyor.

NATO'NUN EN ZOR KOLTUĞUNDA

Rutte, 1 Ekim 2024'te Jens Stoltenberg'den görevi devralarak NATO Genel Sekreteri oldu. Göreve geldiğinde masasında Rusya, Ukrayna savaşı, savunma harcamaları, ABD ile ilişkiler ve Avrupa güvenliği gibi ağır başlıklar vardı.

Bugün onu farklı kılan şey, sadece eski bir başbakan olması değil. Trump'la konuşabilen, Avrupa'yı masada tutabilen ve NATO'nun dağınık seslerini ortak çizgide toplamaya çalışan bir lider olarak öne çıkması.

Mark Rutte bu yüzden artık yalnızca "eski Hollanda Başbakanı" değil. NATO'nun Trump dönemindeki en kritik denge adamlarından biri olarak izleniyor.

(Haberde yer alan görseller AA ve takvim.com.tr grafik servisine aittir)

Diyar Oktuay
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