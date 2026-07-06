EURONEWS: TRUMP'LA İYİ ÇALIŞMA İLİŞKİSİ KURDU

Euronews'e konuşan savunma uzmanları, Rutte'nin Hollanda Başbakanı olduğu dönemde Trump'la iyi bir çalışma ilişkisi kurduğunu aktardı.

Eski NATO sözcüsü Oana Lungescu da Rutte'nin Trump'a karşı dostane ama gerektiğinde net bir yaklaşım sergilediğini belirtti.

Bu yaklaşım, Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşüyle NATO açısından daha da önemli hale geldi.

SADE İMAJI DA DİKKAT ÇEKİYOR

Rutte yalnızca diplomasi diliyle değil, günlük hayatındaki sade görüntüsüyle de tanınıyor. Lahey'de bisiklete binerken ya da toplantıya giderken elma yerken görüntülenmesi, onun "ayakları yere basan lider" imajını güçlendirdi.

DutchNews'in aktardığına göre Rutte, bir dönem haftada bir sabah okulda Hollandaca ve yurttaşlık dersi de verdi. Ayrıca eski tip Nokia telefon kullanmasıyla biliniyor.

Bu sade profil, NATO'nun ağır gündemiyle birleşince Rutte'yi daha dikkat çekici bir figür haline getiriyor.