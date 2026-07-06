Mark Rutte Nato'yu nasıl ayakta tutuyor?
Bisikletli ve sade yaşam tarzıyla tanınan eski Hollanda Başbakanı Mark Rutte, bugün NATO'nun en kritik denge adamı olarak sahnede. Donald Trump ile gerilimi tırmandırmadan doğrudan iletişim kurabilen Rutte'nin, uzlaşma formülü ve krizleri sessizce çözen telefon diplomasisi nasıl çalışıyor?
Giriş Tarihi:
Bu deneyim, bugün NATO'daki rolünü daha anlaşılır kılıyor. Çünkü NATO da 32 ülkenin aynı hedefte kalmasını gerektiren büyük bir ittifak.
|Başlık
|Bilgi
|Hollanda Başbakanlığı
|2010'dan itibaren 14 yıl
|NATO Genel Sekreterliği
|1 Ekim 2024'te Jens Stoltenberg'den görevi devraldı
|NATO yapısı
|32 ülkenin aynı hedefte kalmasını gerektiren büyük bir ittifak
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