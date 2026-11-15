Şarkıcı Güllü'nün davasında yeni gelişme: Olay anına ait ses analizinde 4 farklı kişi tespit edildi
Yalova'daki evinin 6'ncı katından düşerek yaşamını yitiren şarkıcı Güllü'nün soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. Oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in dosyaya sunduğu ses analiz raporunda, Güllü'nün hayatını kaybettiği ana ait sesler deşifre edildi. Raporda dört farklı konuşmacıya ait seslerin yer alması, "Olay anında evde başka biri mi vardı?" sorusunu gündeme getirdi.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel