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Şarkıcı Güllü'nün davasında yeni gelişme: Olay anına ait ses analizinde 4 farklı kişi tespit edildi

Şarkıcı Güllü'nün davasında yeni gelişme: Olay anına ait ses analizinde 4 farklı kişi tespit edildi

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Yalova'daki evinin 6'ncı katından düşerek yaşamını yitiren şarkıcı Güllü'nün soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. Oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in dosyaya sunduğu ses analiz raporunda, Güllü'nün hayatını kaybettiği ana ait sesler deşifre edildi. Raporda dört farklı konuşmacıya ait seslerin yer alması, "Olay anında evde başka biri mi vardı?" sorusunu gündeme getirdi.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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