Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Filistin Devleti'nin 38'inci kuruluş yıl dönümünü tebrik etti. Filistin halkının özgürlük mücadelesine destek mesajı veren Erdoğan, Türkiye'nin Filistin davasını uluslararası platformlarda savunmaya devam edeceğini belirtti.



"KAHRAMAN FİLİSTİN HALKINA SELAMLARIMI İLETİYORUM"

Başkan Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dost ve kardeş Filistin Devleti'nin 38'inci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, zulme ve zalime karşı onurlu direnişini sürdüren kahraman Filistin halkına selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum. "

Başkan Erdoğan'dan Filistin paylaşımı (Foto: Sosyal medya)



"FİLİSTİN DAVASINI EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE SAVUNACAĞIZ"



Türkiye'nin bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması yönündeki kararlı tutumunu bir kez daha vurgulayan Erdoğan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye olarak Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya; 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devletinin vücut bulması için kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. Filistin halkının özgür ve müreffeh bir geleceğe kavuşması için tüm imkânlarımızla sahada olmayı sürdüreceğiz."

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