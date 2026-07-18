CANLI YAYIN
Geri

Resmi Gazete'de kritik atamalar: Ardahan Valiliğine Ömer Hilmi Yamlı getirildi

Resmi Gazete'de yayımlanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararlarda çeşitli kurumlara yeni atamalar gerçekleştirildi. Göç İdaresi'nde 4 genel müdür görevden alınırken, Ardahan Valiliğine Ömer Himli Yamlı getirildi. Ayrıca Türkmenistan Büyükelçiliği ile çok sayıda kritik kuruma yeni atamalar gerçekleştirildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yeni atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmî Gazete'de yürürlüğe girdi. Kararlar kapsamında çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında üst düzey görevlendirmeler yapıldı.

Adli Tıp Kurumu’na iki yeni profesör

ADLİ TIP KURUMU'NA AKADEMİSYENLER

Adli Tıp Kurumu'nun ihtisas kurullarına iki yeni profesör görevlendirildi:

  • Adli Tıp Birinci İhtisas Kurulu Genel Cerrahi Üyeliğine, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Kocataş getirildi.
  • Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Üyeliğine, İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Çetinkale atandı.

Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine, Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürü Raziye Bilge Koçyiğit atandı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Ardahan Valiliğine Ömer Hilmi Yamlı atandı

ARDAHAN VALİSİ DEĞİŞTİ

Türkmenistan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet Dekirok merkeze çekildi. Demirok'tan boşalan Türkmenistan Büyükelçiliğine ise Orta Asya Ülkelerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şener Cebeci getirildi.

Kararname ile Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı. Boşalan Ardahan Valiliği koltuğuna ise Gaziantep Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı atandı.

Ardahan Valisi olarak atanan Ömer Hilmi Yamlı kimdir?

ARDAHAN VALİSİ ÖMER HİLMİ YAMLI KİMDİR?

1979 Yılında Bitlis İlinin Ahlat ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ahlat' ta tamamladı, 1997 yılında Ahlat Selçuklu Lisesinden mezun oldu ve aynı yıl İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü kazandı. 2001 yılında bu okuldan mezun oldu.

2006 yılında dokuz ay süreyle Manchester Üniversitesinde (İngiltere) dil eğitimi aldı,2013 yılında Keele Üniversitesinde (İngiltere) Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler alanında Yüksek Lisans yaptı.

24.08.2023 tarih ve 2023/388 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Şehitkamil Kaymakamlığı görevine atanan Kaymakamımız Ömer Hilmi YAMLI evli ve 3 çocuk babasıdır.

MESLEKİ KARİYER

2003 yılında 1 yıl süreyle Maliye Bakanlığında Vergi Denetmeni olarak çalıştı.

2004 yılında Van Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı.

2004-2007 yılları arasındaki Kaymakam adaylığı döneminde sırasıyla; İzmir-Beydağ, Van-Bahçesaray ve Giresun Güce İlçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu.

Kaymakamlık Kursunu başarıyla bitiren Yamlı sırasıyla 2007-2008 Konya Halkapınar, 2008-2010 Erzurum Şenkaya Kaymakamlığı ve 2010-2015 yılları arasında Erzurum Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2018 yılına kadar da İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı ve aynı zamanda Vilayetler Birliği Genel Sekreterliği görevini üstlendi. 2018-2022 yılları arasında Konya Selçuklu, 2022-2023 yılları arasında da Kocaeli Kartepe Kaymakamı olarak görev yaptı.

Şehitkamil Kaymakamlığındaki görevine 05.09.2023 tarihinde başlamıştır.

Göç İdaresi Başkanlığı’nda 4 genel müdür görevden alındı

Göç İdaresi Başkanlığı'nda 4 kritik genel müdür görevden alınırken yerlerine yeni isimler atandı.

  • Uyum ve İletişim Genel Müdürü Yaşar AKSANYAR görevden alındı, yerine Ahmet Dalkıran getirildi.
  • Sınır Yönetimi Genel Müdürü Ozan Gazel görevden alındı, yerine içişleri bakanlığı iller idaresi genel müdür yardımcısı mehmet yüzer atandı.
  • Uluslararası Koruma Genel Müdürü Bayram Yalınsu görevden alındı, yerine mustafa güney atandı.
  • Yabancılar Genel Müdürü Fatih AYNA görevden alındı, yerine Özge Kaplan getirildi.

Orman Genel Müdürlüğü: Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Ceylan görevden alınarak yerine fuat şanal atandı.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Hakan Nalbantoğlu getirildi

TİGEM: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Hakan Nalbantoğlu getirildi.

Ticaret Bakanlığı: Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürü Oğuzhan Şatıroğlu görevden alındı.

TÜRASAŞ Yönetim Kurulu üyeliklerine 4 yeni isim atandı

TÜRASAŞ: Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Murat Durkan, Aysel Kandemir, Murat Baştor ve Aziz Yıldırım atandı.

Ebru Bektaş
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel