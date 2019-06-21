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Zerrin Özer'e karar değiştirten telefon Murat Akıncı'nın babasından geldi: Oğlum bir numaralı profesyonel dolandırıcı (Video)

21.06.2019 12:20

Zerrin Özer, geçtiğimiz Pazar günü Zekeriyaköy'deki evinde Murat Akıncı ile evlendi. Düğünden 36 saat sonra Murat Akıncı hakkında ortaya atılan iddiaların ardından boşanma kararı alan Zerrin Özer, yaşadığı üzüntü sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Usta sanatçı Özer dün, "Eşime güveniyorum, yanındayım. Boşanmıyorum' açıklamasında bulundu. Murat Akıncı'nın öz babası bugün, bir kanalda yayınlanan magazin programına telefonla bağlanarak, "Murat'ın Zerrin Hanım'ın evine girmesi, onu bitirmesi demektir" dedi. Murat Akıncı'nın isim değiştirerek zengin kadınları ağına aldığını belirten baba Akıncı'nın sözlerinin ardından Zerrin Özer de programa bağlandı. Konuşmakta güçlük çeken Zerrin Özer 'Artık bitmiştir' dedi.


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