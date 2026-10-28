KURBAĞA TOPLAMAK İÇİN İLAN VERİLDİ

Alaska Üniversitesi Fairbanks (UAF) Jeofizik Enstitüsü'nün zaman kapsülü arşivlerinde yer alan ve ilk kez 7 Ağustos 1996'da yayımlanan kayıtlara göre ise, UAF zoofizyoloji doçenti Brian Barnes, orman kurbağalarının kışlama biyolojisini incelemek amacıyla yerel halktan canlı kurbağa toplamak için Fairbanks Daily News-Miner gazetesine şu ilanı vermişti:

"Fairbanks'te veya yakınında toplanan canlı orman kurbağaları aranıyor. UAF'nin orman kurbağasının kışlama biyolojisi çalışması için gereklidir. Nereye gidiyorlar? Küçüklere 25 sent, büyüklere 1 dolar ödenecektir.