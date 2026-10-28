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Bilim insanları açıkladı: Kışın kalbi ve solunumu duran, 218 gün boyunca donuk kalabilen orman kurbağalarının sırrı ne?

Kuzey Amerika'nın subarktik ve soğuk bölgelerinde yaşayan orman kurbağaları, vücutlarındaki suyun yüzde 70'e varan kısmı buz tutmasına, kalplerinin ve solunumlarının tamamen durmasına rağmen 218 güne kadar donmuş halde kalabiliyor. Bilim insanlarının yürüttüğü araştırmalar, bu canlıların hücre içi koruyucu sıvıları ve genetik mekanizmaları sayesinde ilkbaharda nasıl hayata döndüğünü gözler önüne seriyor.

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Kışın kalbi ve solunumu duran orman kurbağalarının sırrı ne?

Kuzey Amerika'nın subarktik ve soğuk bölgelerinde yaşayan orman kurbağaları (Lithobates sylvaticus / Rana sylvatica), doğanın en olağanüstü hayatta kalma mekanizmalarından birine sahip.

Kışın kalbi ve solunumu duran orman kurbağalarının sırrı ne?

218 GÜN BOYUNCA DONUK KALABİLİYORLAR: DONAN, KALBİ VE SOLUNUMU DURAN ORMAN KURBAĞALARI

Kış aylarında sert hava koşullarıyla başa çıkmak zorunda kalan bu canlılar, aylarca donmuş halde kalabiliyor. Bu süreçte kurbağaların vücudundaki suyun yüzde 65 ila yüzde 70'e varan kadarı buz tutuyor, solunumu ve kalp atışı tamamen duruyor.

Bilimsel araştırmalar, saha çalışmaları ve genetik analizler, bu canlıların donma toleransındaki coğrafi çeşitliliği ve olağanüstü fizyolojisini gözler önüne seriyor.

Kışın kalbi ve solunumu duran orman kurbağalarının sırrı ne?

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR VE GENETİK ANALİZLER NE SÖYLÜYOR?

PLOS ONE dergisinde yayımlanan kapsamlı bir araştırmaya göre, subarktik popülasyonlardaki orman kurbağaları, daha ılıman bölgelerdeki hem cinslerine kıyasla deneysel olarak çok daha düşük sıcaklıklara (en az 10-13 derece Celsius daha soğuk seviyelere) karşı belirgin bir donma toleransı sergiliyor.

Kışın kalbi ve solunumu duran orman kurbağalarının sırrı ne?

Bu aşırı soğuklara dayanabilmek için hücre dışı sıvılar donarken, hücre içindeki sıvılar buz kristallerinin zarar vermesini engelleyen yoğun bir koruyucu şurup (glikoz ve üre gibi kriyoprotektantlar) olarak kalıyor.

Kışın kalbi ve solunumu duran orman kurbağalarının sırrı ne?

Araştırma, bu süreçte azot metabolizmasının ve artırılmış ürogenezin kas proteinleri tarafından desteklendiğini ortaya koyuyor.

Kışın kalbi ve solunumu duran orman kurbağalarının sırrı ne?

Buna ek olarak Yale Üniversitesi'nden bilim insanlarının yürüttüğü genetik çalışmalarda, Connecticut'tan toplanan kurbağalar dondurulup çözülmüş ve karaciğerlerinde toplam 21 bin 167 gen incelenmiştir.

Ocak 2026'da yayımlanan bu çalışmaya göre:

- Bu genlerden 887'sinin donma, çözülme ve toparlanma aşamalarında farklı şekilde çalıştığı belirlenmiştir.

- En büyük değişim kurbağaların tamamen donduğu anda yaşanmış, vücudu yavaşlatan ve koruyucu şekeri hücrelere taşıyan genler bu sırada devreye girmiştir. Çözülme sırasında ise vücudu hastalıklara ve strese karşı koruyan genler öne çıkmıştır.

Kışın kalbi ve solunumu duran orman kurbağalarının sırrı ne?

218 GÜNE KADAR DONMUŞ HALDE KALABİLİYORLAR

2014 yılında yayımlanan saha çalışmalarında bilim insanları, Alaska'nın iç kesimlerinde kışı geçiren 18 orman kurbağasını saklandıkları yerlere kadar izlemiştir.

Kışın kalbi ve solunumu duran orman kurbağalarının sırrı ne?

Bu verilere göre:

- Kurbağalar ortalama 193 gün boyunca hiç çözülmeden donmuş halde kalmış, bazı bireylerde bu süre 218 güne kadar çıkmıştır.

- Saklandıkları noktalarda ölçülen en düşük sıcaklık eksi 18,1 derece (-18,1 °C) olarak kaydedilmiş ve ilkbahar geldiğinde bu 18 kurbağanın tamamı sağ olarak çıkmayı başarmıştır.

Kışın kalbi ve solunumu duran orman kurbağalarının sırrı ne?

KURBAĞA TOPLAMAK İÇİN İLAN VERİLDİ

Alaska Üniversitesi Fairbanks (UAF) Jeofizik Enstitüsü'nün zaman kapsülü arşivlerinde yer alan ve ilk kez 7 Ağustos 1996'da yayımlanan kayıtlara göre ise, UAF zoofizyoloji doçenti Brian Barnes, orman kurbağalarının kışlama biyolojisini incelemek amacıyla yerel halktan canlı kurbağa toplamak için Fairbanks Daily News-Miner gazetesine şu ilanı vermişti:

"Fairbanks'te veya yakınında toplanan canlı orman kurbağaları aranıyor. UAF'nin orman kurbağasının kışlama biyolojisi çalışması için gereklidir. Nereye gidiyorlar? Küçüklere 25 sent, büyüklere 1 dolar ödenecektir.

Kışın kalbi ve solunumu duran orman kurbağalarının sırrı ne?

Bu çalışma kapsamında Barnes, laboratuvar araştırmaları için yaklaşık 7-8 büyük ve birkaç yüz küçük orman kurbağası toplamıştır.

Kışın kalbi ve solunumu duran orman kurbağalarının sırrı ne?

Araştırmalar sırasında kurbağaların kış aylarında göz bebeklerinin ve beyinlerinin kaya gibi sertleştiği, kalplerinin atmayı durdurduğu ve eksi 40 derecelik bir kış gününde tamamen ölü gibi göründükleri gözlemlenmiştir.

Kışın kalbi ve solunumu duran orman kurbağalarının sırrı ne?

BUZUN ÇÖZÜLMESİ VE DOĞAL YAŞAMA GERİ DÖNÜŞ

Saha gözlemlerinde de görüldüğü üzere, havalar ısındığında ve ilkbahar geldiğinde bu süreç tamamen tersine döner.

Kışın kalbi ve solunumu duran orman kurbağalarının sırrı ne?

Kurbağalar dışarıdan içeriye doğru çözülmekte, bu süreçte önce kalp yeniden çalışmaya başlamakta, ardından hareket yeteneği ve nabız geri dönmektedir.

Kışın kalbi ve solunumu duran orman kurbağalarının sırrı ne?

Tamamen toparlanan kurbağalar, kısa süre içinde yakındaki su birikintilerine (vernal havuzlara) yönelerek doğadaki günlük yaşam rutinlerine ve aktivitelerine sorunsuz bir şekilde geri dönerler.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)

Asu Yıldız Tekin
Asu Yıldız Tekin Takvim.com.tr Yaşam