Bilim insanları açıkladı: Kışın kalbi ve solunumu duran, 218 gün boyunca donuk kalabilen orman kurbağalarının sırrı ne?
Kuzey Amerika'nın subarktik ve soğuk bölgelerinde yaşayan orman kurbağaları, vücutlarındaki suyun yüzde 70'e varan kısmı buz tutmasına, kalplerinin ve solunumlarının tamamen durmasına rağmen 218 güne kadar donmuş halde kalabiliyor. Bilim insanlarının yürüttüğü araştırmalar, bu canlıların hücre içi koruyucu sıvıları ve genetik mekanizmaları sayesinde ilkbaharda nasıl hayata döndüğünü gözler önüne seriyor.
Giriş Tarihi: