Adana Seyhan’da feci kaza! Öğretmenler Bulvarı’nda ölümle sonuçlanan kaza kamerada! Otomobil sürücüsü Mert Aydın hayatını kaybetti
Adana’nın merkez Seyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 33 yaşındaki Mert Aydın hayatını kaybetti. Öğretmenler Bulvarı’nda kontrolden çıkan otomobilin tabela direğine çarpması sonucu ağır yaralanan Aydın, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Adana'nın Seyhan ilçesinde Öğretmenler Bulvarı'nda seyreden Mert Aydın yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak tabela direğine çarptı. Kazada yaralanan 33 yaşındaki sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken kazanın nedeni hakkında kaynak metinde ayrıntı verilmedi.
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam