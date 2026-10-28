UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri
Adana Seyhan’da feci kaza! Öğretmenler Bulvarı’nda ölümle sonuçlanan kaza kamerada! Otomobil sürücüsü Mert Aydın hayatını kaybetti

Adana Seyhan’da feci kaza! Öğretmenler Bulvarı’nda ölümle sonuçlanan kaza kamerada! Otomobil sürücüsü Mert Aydın hayatını kaybetti

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Adana’nın merkez Seyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 33 yaşındaki Mert Aydın hayatını kaybetti. Öğretmenler Bulvarı’nda kontrolden çıkan otomobilin tabela direğine çarpması sonucu ağır yaralanan Aydın, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde Öğretmenler Bulvarı'nda seyreden Mert Aydın yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak tabela direğine çarptı. Kazada yaralanan 33 yaşındaki sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken kazanın nedeni hakkında kaynak metinde ayrıntı verilmedi.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

Bunlar da Var

Fenerbahçe tesislerinde Aziz Yıldırım'ın kullandığı araç Samandıra çıkışında başka bir araca sürttü
Fenerbahçe tesislerinde Aziz Yıldırım'ın kullandığı araç Samandıra çıkışında başka bir araca sürttü
Adana'da otomobil tabela direğine çarptı: 33 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
Adana'da otomobil tabela direğine çarptı: 33 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da tartışma sonrası işyerinde fenalaşan 2 çocuk annesi Serpil Karaaslan hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da tartışma sonrası işyerinde fenalaşan 2 çocuk annesi Serpil Karaaslan hayatını kaybetti
Konya Aksaray Çevre Yolu'nda tır kamyona çarptı: Süleyman Bayrak can verdi 1 yaralı
Konya Aksaray Çevre Yolu'nda tır kamyona çarptı: Süleyman Bayrak can verdi 1 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle