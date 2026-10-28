Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 11:53

Adana'nın Seyhan ilçesinde Öğretmenler Bulvarı'nda seyreden Mert Aydın yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak tabela direğine çarptı. Kazada yaralanan 33 yaşındaki sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken kazanın nedeni hakkında kaynak metinde ayrıntı verilmedi.