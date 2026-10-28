Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 12:38

FARUK ERDEM EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN GÜNDEMDEKİ FORMÜLLERİ AÇIKLADI: SEYYANEN ZAM, REFAH PAYI VE EK DESTEKLER

Emekli maaşlarına yönelik olası düzenlemeler gündemdeki yerini korurken, Sosyal Güvenlik Müşaviri Faruk Erdem, emeklilerin gelirlerini artırmak amacıyla değerlendirilebilecek formülleri anlattı. Erdem'in açıklamalarında enflasyon farkı, refah payı, seyyanen zam, kök maaş düzenlemesi ve düşük gelirli emeklilere yönelik ek destek seçenekleri öne çıktı.

EMEKLİ MAAŞLARINA YÜZDE 25-30 ORANINDA ARTIŞ YAPILABİLİR Mİ?

Faruk Erdem, emekli maaşlarına yönelik olası artışları değerlendirirken enflasyon farkının yanı sıra refah payı seçeneğine de dikkat çekti. Erdem'in değerlendirmesine göre, enflasyondan kaynaklanan artışa ek olarak refah payı verilmesi gündeme gelebilir.

Erdem, yaklaşık yüzde 10 seviyesindeki enflasyon artışına 10-15 puanlık refah payının eklenmesi durumunda toplam artışın yüzde 25-30 seviyelerine ulaşabileceğini belirtti. Ancak bu oranlar, açıklanan olası formüller kapsamında değerlendiriliyor; kesinleşmiş bir zam oranı olarak görülmemeli.

KÖK MAAŞ VE SEYYANEN ZAM FORMÜLÜ

Emekli maaşlarında gündeme gelen başlıklardan biri de kök maaş düzenlemesi ve seyyanen zam oldu. Faruk Erdem, yalnızca belirli oranlarda artış yapılmasının bazı emeklilerin gelirlerinde beklenen sonucu doğurmayabileceğine dikkat çekerek taban aylık uygulaması ve seyyanen artış seçeneklerini değerlendirdi.

Erdem'in verdiği örneğe göre, farklı kök maaşlara sahip emekliler yapılacak düzenlemenin biçimine bağlı olarak aynı taban aylık seviyesine ulaşabiliyor. Örneğin, kök maaşı 15 bin lira olan bir emekliyle 18 bin lira olan başka bir emeklinin aylığı, taban maaşın aynı seviyede belirlenmesi halinde eşitlenebiliyor.

Bu nedenle kök maaşların yanı sıra emeklilerin eline geçen toplam tutarın da dikkate alınması gerekiyor. Seyyanen zam seçeneği ise emeklilere belirli bir tutarda ilave artış yapılması anlamına geliyor.

PRİM GÜN SAYISI MAAŞLARI NASIL ETKİLEYEBİLİR?

Faruk Erdem, emekli aylıklarının değerlendirilmesinde prim gün sayısının da önem taşıdığını belirtti. Erdem'in örneğinde, 5 bin gün ve 9 bin gün prim ödemesi bulunan emekliler arasındaki fark ele alındı.

Bu kapsamda, farklı prim günlerine sahip emeklilerin aylıklarının nasıl hesaplandığı ve yapılacak bir düzenlemenin bu grupları nasıl etkileyeceği önem kazanıyor. Maaş artışının yalnızca belirli bir tutara tamamlanması yerine prim günleri arasındaki farklılıkları da dikkate alan bir sistemin değerlendirilmesi gündeme gelebilir.

DÜŞÜK GELİRLİ EMEKLİLERE EK DESTEK VERİLEBİLİR Mİ?

Erdem'in üzerinde durduğu başlıklardan biri de düşük gelirli emeklilere yönelik ek destekler oldu. Bu kapsamda, emeklinin yaşı ve gelir durumu gibi ölçütlerin dikkate alınabileceği bir model değerlendirilebilir.

Erdem'in açıklamalarında 60 veya 65 yaş üzerindeki kişiler için farklı destek seçenekleri üzerinde duruldu. Örnek olarak, belirli koşulları sağlayan emeklilere yüzde 20 oranında, 65 yaş üzerindeki ve düşük gelirli emeklilere ise yüzde 25 oranında destek sağlanması ihtimalleri dile getirildi.

Bu tür bir uygulamada yalnızca kişinin emekli aylığının değil, hane gelirinin ve diğer gelir koşullarının da dikkate alınması söz konusu olabilir. Dolayısıyla söz konusu oranlar, kesinleşmiş bir hak veya uygulama değil, gündeme getirilen olası destek modelleri kapsamında değerlendiriliyor.

VATANDAŞLIK MAAŞI VE HANE GELİRİNE DAYALI DESTEK MODELİ

Faruk Erdem, vatandaşlık maaşı olarak anılan gelir desteği modelinin de emekliler açısından değerlendirilebilecek başlıklardan biri olduğunu belirtti. Bu yaklaşımda kişinin gelir durumu, hanedeki toplam gelir ve çalışma durumu gibi kriterlerin esas alınması gündeme gelebilir.

Bu model kapsamında emekli aylığı alan kişilerin de belirli gelir koşullarını karşılamaları halinde destek kapsamına girebilmesi ihtimali bulunuyor. Böylece yalnızca emekli aylığına dayalı bir değerlendirme yerine, hanenin toplam ekonomik durumunu dikkate alan bir sistem uygulanabilir.

ENERJİ, GIDA, KİRA VE ÇOCUK DESTEĞİ SEÇENEKLERİ

Programda emeklilerin yaşam maliyetlerini hafifletmeye yönelik farklı destek seçenekleri de ele alındı. Bu kapsamda değerlendirilen olası destekler şöyle sıralandı:

- Enerji desteği: Elektrik ve doğal gaz faturalarına yönelik desteklerin emekliler için de uygulanması.

- Gıda desteği: Belirli alışverişlerde kullanılabilecek kartların verilmesi.

- Konut ve kira desteği: Barınma giderlerinin karşılanmasına katkı sağlayacak desteklerin değerlendirilmesi.

- Çocuk desteği: Ailelerin çocuklarına yönelik destek modellerinin gündeme gelmesi.

- Bayram ikramiyesi: Emeklilere verilen bayram ikramiyelerinde artış seçeneğinin değerlendirilmesi.

Bu başlıklar, emeklilerin yalnızca aylık gelirlerini değil, temel yaşam giderlerini de dikkate alan destek seçenekleri olarak öne çıkıyor.

SSK, BAĞ-KUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAM FARKI

Faruk Erdem, SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle memur emeklilerinin maaş artışlarının hesaplanma biçimleri arasındaki farklılıklara da değindi. Farklı gruplara uygulanan zam yöntemleri, dönem dönem emekliler arasındaki artış oranlarının değişmesine neden olabiliyor.

Bu nedenle olası bir düzenlemede farklı emekli gruplarının durumunun birlikte değerlendirilmesi önem taşıyor. Enflasyon farkı, refah payı ve diğer artış seçeneklerinin hangi gruplara nasıl uygulanacağı, düzenlemenin kapsamını belirleyecek başlıklar arasında yer alıyor.

EMEKLİLİK SİSTEMİNDE GEÇMİŞTE YAPILAN DÜZENLEMELER

Erdem, emeklilik sisteminin geçmişte farklı dönemlerde çeşitli değişikliklerden geçtiğini de hatırlattı. Açıklamalarında 2003, 2006, 2006-2008, 2008, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2023 yıllarındaki değişikliklere değindi.

Bu tarihsel süreç, emekli aylıklarının hesaplanması ve emeklilere yönelik desteklerin farklı dönemlerde yeniden ele alındığını gösteren bir çerçeve olarak aktarıldı.

SGK BÜTÇESİNDEKİ ARTIŞ VE YIL SONU BEKLENTİSİ

Faruk Erdem, 2026'dan 2027'ye geçişte Sosyal Güvenlik Kurumuna ayrılan bütçe payının yüzde 66 artırıldığını söyledi. Erdem, bu kaynağın emeklilere yönelik düzenlemeler açısından önem taşıdığını belirterek düzenlemenin yılbaşından önce hayata geçirilmesini umduğunu ifade etti.

Emeklilere yönelik olası düzenlemelerde seyyanen zam, refah payı, kök maaş ve taban aylık değişiklikleri ile gelir durumuna bağlı ek destekler öne çıkıyor. Ancak bu başlıklardaki seçeneklerin hangilerinin uygulanacağı ve düzenlemenin kapsamı, yapılacak açıklamalarla netlik kazanacak.