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Konya Aksaray Çevre Yolu'nda tır kamyona çarptı: Süleyman Bayrak can verdi 1 yaralı

Konya Aksaray Çevre Yolu'nda tır kamyona çarptı: Süleyman Bayrak can verdi 1 yaralı

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Konya’nın merkez Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Mahallesi Aksaray Çevre Yolu Caddesi’nde saat 15.30 sıralarında feci bir trafik kazası meydana geldi. Aksaray yönünden şehir merkezine seyreden Serkan K. yönetimindeki 42 DRH 54 plakalı demir yüklü kamyona, aynı yönde ilerleyen Süleyman Bayrak (33) idaresindeki 42 EH 405 plakalı damperli dorse takılı tır arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yol kenarına savrulan tırın sürücüsü Süleyman Bayrak olay yerinde hayatını kaybederken, kamyonda yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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