Şanlıurfa'da tartışma sonrası işyerinde fenalaşan 2 çocuk annesi Serpil Karaaslan hayatını kaybetti
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesi Yenişehir Mahallesi TOKİ konutlarında market ve giyim işletmeciliği yapan 2 çocuk annesi Serpil Karaaslan (43), işyerine gelen kimliği henüz belirlenemeyen bir kadınla henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın hemen ardından aniden fenalaşarak yere yığılan kadın olay yerinden ayrılırken, Karaaslan müşteriler tarafından hareketsiz halde bulundu. Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen Karaaslan, geçirdiği kalp krizi sonucu doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam