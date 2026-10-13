İnsan vücudunun en hayati organlarından biri olan kalp, yıllardır bilim dünyasının araştırmalarına konu oluyor. Ancak kalbin içinde bulunan ve sıklıkla "mini beyin" olarak adlandırılan sinir ağının gerçek işlevleri, şimdiye kadar tam olarak aydınlatılamamıştı. Yeni bir araştırma, bu ağın sanılandan çok daha etkin bir rol üstlendiğini ortaya koydu.

Kalbin içinde yaklaşık 40 bin nörondan oluşan gizli bir sinir ağı bulunuyor. (Foto: AA)

STRES ALTINDA KALP RİTMİNİ KORUYOR

Cell dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, kalbin kendi içsel kardiyak sinir sistemi yalnızca beyin ile kalp arasındaki sinyalleri ileten bir ara istasyon değil. Bu sistem, kalbin çalışma düzenini doğrudan etkileyebiliyor, değişen koşullara uyum sağlamasına yardımcı oluyor ve özellikle stres altında kalp ritminin korunmasında kritik rol oynuyor.

Bilim insanlarına göre bu keşif, kalp ritim bozukluklarının ve diğer kalp hastalıklarının tedavisinde daha hedefli, hassas ve yan etkileri daha az olabilecek yöntemlerin geliştirilmesine zemin hazırlayabilir.