A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın: Adaletli tercihler yapacağız
A Milli Futbol Takımı ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Sergen Yalçın düzenlenen törende hedeflerini anlattı. Milli Takım duygusunu ve birlikte hareket etme bilincini yeniden öne çıkaracaklarını belirten deneyimli teknik adam halkın yine Milli Takım'ın peşinde koşacağını vurguladı. Süreç boyunca şeffaf olacaklarını dile getiren Yalçın kadro seçiminde adaletli tercihler yapacaklarını ifade etti.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Spor