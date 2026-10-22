A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi: TFF ile prensip anlaşmasına varıldı

Trabzonspor'dan Beşiktaş'a Muhammed Salah'lı gönderme: "Çıkışınız yapıldı, 3 puan burada kaldı"

Sergen Yalçın A Milli Takım ile anlaştığını açıkladı: İnşallah herkesin desteğiyle başarılı oluruz