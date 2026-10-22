7. Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı: 18 fonun tasfiye işlemleri tamamlandı
7. Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında gerçekleştirildi. Hedef Portföy Yönetim Şirketi A.Ş.'nin kurucusu olduğu 31 fondan 18'inin tasfiye işlemleri tamamlanarak 10 bin 8 hesaba 8,9 milyar TL aktarıldı. Sürecin başından bu yana tasfiye edilen fon sayısı 131'den 47'ye düşerken toplam 55 bin 755 hesaba 49,7 milyar TL ödeme yapıldı. TBMM'de görüşülen kanun teklifinin yasalaşmasıyla kalan fonların ara ödeme süreçleri hızlandırılacak.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Ekonomi