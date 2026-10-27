Giriş Tarihi: 27 Ekim 2026 16:39 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2026 18:31

Hükümetin 2027 yılı bütçe hazırlıkları kapsamında emeklilerin gelir durumunu iyileştirmeye yönelik çalışmaları gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, emekliler için gerekli mali imkanların 2027 bütçesinde oluşturulduğu belirtilirken, yasal düzenlemenin 2026 yılının sonuna kadar TBMM'nin takdiriyle hayata geçirilmesi yönündeki beklenti dile getirildi. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem de emekli maaşlarına ilişkin değerlendirmelerinde kök maaş, intibak düzenlemesi, prim gün sayısı ve refah payı gibi başlıkları ele aldı.

EMEKLİ MAAŞLARINDA YENİ DÜZENLEME İÇİN YIL SONU İŞARET EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin durumunu iyileştirmeye yönelik mali imkanların 2027 bütçesinde oluşturulduğunu açıkladı. Erdoğan, gerekli yasal düzenlemenin yıl sonuna kadar TBMM'nin takdiriyle hayata geçirilmesini umduklarını ifade etti.

Bu açıklama doğrultusunda, düzenlemenin 2026 yılının Aralık ayı sonuna kadar yasalaşması ve Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girmesi beklentisi gündeme geldi. Ancak uygulamanın kesin takvimi ve kapsamı henüz açıklanmadı.

İNTİBAK DÜZENLEMESİYLE EMEKLİ MAAŞLARI YENİDEN HESAPLANABİLİR

Faruk Erdem'in değerlendirmelerinde öne çıkan başlıklardan biri, emekli aylıkları arasındaki gelir farklılıklarının azaltılması oldu. İntibak düzenlemesi kapsamında, benzer çalışma sürelerine ve prim geçmişlerine sahip emeklilerin maaşları arasındaki farklılıkların ele alınması gündeme geliyor.

Emekli aylıklarının hesaplanmasında çalışma süresi ve ödenen primlerin etkisinin daha belirgin hâle getirilmesi de tartışılan konular arasında yer alıyor.

KÖK MAAŞLARA SEYYANEN ZAM YAPILABİLİR

Kök maaş ile taban aylık arasındaki fark, emeklilerin gelir durumuna ilişkin tartışmaların önemli başlıklarından birini oluşturuyor.

Mevcut uygulamada kök aylığı belirlenen taban tutarın altında kalan emeklilerin ödemeleri bu seviyeye tamamlanabiliyor. Bu nedenle farklı prim geçmişlerine sahip bazı emekliler aynı taban aylık üzerinden ödeme alabiliyor.

Faruk Erdem'in değerlendirmelerinde, kök maaşların yükseltilmesi ve düşük aylıklardan başlanarak kademeli seyyanen artış yapılması da ele alındı. Böyle bir modelin uygulanması, emekli aylıklarının yeniden düzenlenmesini sağlayabilecek seçenekler arasında bulunuyor.

PRİM GÜN SAYISININ MAAŞA ETKİSİ ARTIRILABİLİR

Emekli maaşlarının hesaplanmasında prim gün sayısının etkisi de gündemdeki başlıklar arasında yer alıyor.

Daha uzun süre çalışan ve daha fazla prim ödeyen kişilerin bu durumunun emekli aylıklarına daha belirgin yansıtılması, değerlendirmelerde öne çıkan konulardan biri oldu. Bu yaklaşım, çalışma süresi ve prim ödemeleri arasındaki ilişkinin emekli maaşlarına daha güçlü yansıtılmasını amaçlayan bir model olarak ele alınıyor.

REFAH PAYI VE EK GELİR SEÇENEKLERİ GÜNDEMDE

Emeklilerin gelirlerini artırmaya yönelik değerlendirmelerde refah payı, ikramiye ve promosyon gibi başlıklar da yer alıyor.

Kök maaş artışı ve prim gün sayısına ilişkin değişikliklerin yanı sıra ek gelir uygulamalarının da gündeme gelmesi, düzenlemenin kapsamına ilişkin merakı artırıyor. Ancak artışların tutarı ve hangi yöntemin uygulanacağı konusunda henüz kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.

SSK, BAĞ-KUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NASIL ETKİLENECEK?

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaş hesaplama yöntemleri ve zam uygulamaları arasındaki farklılıklar da tartışılan konular arasında bulunuyor.

Bağ-Kur'luların prim gün sayısının 9.000'den 7.200'e düşürülmesi konusu da gündeme getirilen başlıklardan biri. Bu düzenlemenin emekli maaşlarına yönelik yeni çalışmayla nasıl ilişkilendirileceği ve hangi grupları kapsayacağı henüz netleşmedi.

EMEKLİ MAAŞLARINDA YENİ SİSTEM NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Hükümetin 2027 yılı bütçe hazırlıkları kapsamında emeklilerin gelir durumunu iyileştirmeye yönelik mali imkan oluşturduğu belirtilirken, yasal düzenlemenin 2026 yılının sonuna kadar TBMM'de ele alınması beklentisi bulunuyor. Sürecin tamamlanması halinde Ocak 2027 itibarıyla uygulamaya geçilmesi gündeme gelebilir.

İntibak düzenlemesi, kök maaş artışı, seyyanen zam, prim gün sayısının maaşlara etkisinin artırılması ve refah payı gibi başlıklar, Faruk Erdem'in değerlendirmelerinde öne çıkan olası seçeneklerdir. Bu seçeneklerin hangilerinin uygulanacağı, düzenlemenin kapsamı ve yürürlük tarihi henüz kesinleşmedi. Nihai kararın resmi açıklamalar ve yasal süreçle netleşmesi bekleniyor.