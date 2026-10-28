Meteorolojiden 19 il için sağanak ve fırtına uyarısı! Hangi bölgelerde sel ve hortum riski var?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli ve çok kuvvetli yağış beklentisi nedeniyle Muğla için turuncu, aralarında Antalya ve İzmir’in de bulunduğu 18 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Güneybatı ve Güneydoğu Anadolu’da etkili olması beklenen sağanakların ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgâr ve hortum gibi riskleri beraberinde getirebileceği belirtildi. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek de A Haber canlı yayınında yağışların seyri ve riskli bölgeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel