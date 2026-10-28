ÖSYM 2027 sınav takvimini açıkladı! YKS, KPSS, MSÜ, DGS, ALES ve TUS sınavları ne zaman yapılacak? İşte başvuru tarihleri
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2027 yılında düzenlenecek sınavların takvimini yayımladı. Üniversite adaylarının gireceği YKS, 19-20 Haziran 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek. YKS başvuruları 4 Şubat'ta başlayıp 2 Mart'ta sona erecek, sonuçlar ise 21 Temmuz'da açıklanacak. KPSS, MSÜ, DGS, ALES, YDS, YÖKDİL ve TUS sınavlarının tarihleriyle başvuru dönemleri de belli oldu.
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2027 yılında düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tarihlerini duyurdu. Üniversiteye giriş için sınava hazırlanan adayların merakla beklediği sınav ve başvuru takvimi netleşti.
2027 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?
Ersoy'un açıklamasına göre 2027-YKS, 19-20 Haziran 2027 tarihlerinde yapılacak.
2027 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2027-YKS başvuruları 4 Şubat 2027'de başlayacak ve 2 Mart 2027'de sona erecek. Adaylar, açıklanan tarihler arasında sınav başvurularını gerçekleştirebilecek.
2027 YKS NE ZAMAN?
Buna göre, üniversiteye giriş sınavı YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 19 Haziran 2027, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ise 20 Haziran 2027 tarihinde yapılacak.
Başvurular 4 Şubat-2 Mart tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar 21 Temmuz'da açıklanacak.
2027 SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2027 yılında düzenlenecek sınavların takvimini duyurdu. Açıklanan takvimle birlikte adayların merakla beklediği sınav, başvuru ve sonuç tarihleri netleşti.
2027 Sınav ve Başvuru Takvimi
Ocak – Mart
Sınav
Sınav tarihi
Başvuru tarihleri
Geç başvuru
Sonuç
e-YDS 2027/1 (İngilizce)
16 Ocak
4–7 Ocak
—
16 Ocak
e-TEP 2027/1 (İngilizce)
30 Ocak
6–13 Ocak
—
26 Şubat
e-YDS 2027/2 (İngilizce)
6 Şubat
20–28 Ocak
—
6 Şubat
MEB-EKYS
21 Şubat
6–13 Ocak
20 Ocak
19 Mart
DGUY
27 Şubat
Ön: 13–20 Ocak; nihai: 29 Ocak–3 Şubat
8 Şubat
23 Mart
YÖKDİL/1
28 Şubat
12–20 Ocak
28 Ocak
26 Mart
MSÜ
20 Mart
13 Ocak–10 Şubat
16 Şubat
15 Nisan
TUS 1. Dönem
27 Mart
2–10 Şubat
17 Şubat
22 Nisan
STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem
27 Mart
2–10 Şubat
17 Şubat
22 Nisan
YDS/1
28 Mart
3–11 Şubat
18 Şubat
21 Nisan
2027 KPSS NE ZAMAN?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 12 Eylül, Alan Bilgisi oturumları ise 18-19 Eylül 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Başvurular 8-19 Temmuz arasında yapılacak. Sonuçlar 13 Ekim'de ilan edilecek.
2027 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?
Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 20 Mart 2027 tarihinde düzenlenecek. Başvurular 13 Ocak-10 Şubat tarihleri arasında alınacak.
Sınav
Sınav tarihi
Başvuru tarihleri
Geç başvuru
Sonuç
e-TEP 2027/2 (İngilizce)
3 Nisan
3–17 Mart
—
30 Nisan
DİB-MBSTS
4 Nisan
9–17 Şubat
25 Şubat
21 Nisan
TR-YÖS/1
11 Nisan
14 Ocak–3 Şubat
9–11 Şubat
6 Mayıs
e-YDS 2027/3 (İspanyolca/İtalyanca)
17 Nisan
4 Şubat–8 Nisan
—
17 Nisan
ALES/1
18 Nisan
24 Şubat–4 Mart
17 Mart
7 Mayıs
e-YDS 2027/4 (İngilizce)
24 Nisan
7–14 Nisan
—
24 Nisan
HMGS/1
25 Nisan
5–17 Mart
24 Mart
14 Mayıs
YDUS
2 Mayıs
17–25 Mart
1 Nisan
4 Haziran
e-YDS 2027/5 (Farsça/Yunanca/Bulgarca)
2 Mayıs
4 Şubat–21 Nisan
—
2 Mayıs
MEB-AGS
8 Mayıs
19–29 Mart
6 Nisan
11 Haziran
MEB-AGS-ÖABT
9 Mayıs
19–29 Mart
6 Nisan
11 Haziran
e-YÖKDİL 2027/1 (İngilizce-Sosyal Bilimler)
29 Mayıs
4–12 Mayıs
—
29 Mayıs
e-YÖKDİL 2027/2 (İngilizce-Sağlık Bilimleri)
30 Mayıs
4–12 Mayıs
—
30 Mayıs
e-YÖKDİL 2027/3 (İngilizce-Fen Bilimleri)
5 Haziran
4–27 Mayıs
—
5 Haziran
STS Öğretmenlik
12 Haziran
28 Nisan–5 Mayıs
12 Mayıs
25 Haziran
YKS 1. Oturum (TYT)
19 Haziran
4 Şubat–2 Mart
16–18 Mart
21 Temmuz
YKS 2. Oturum (AYT)
20 Haziran
4 Şubat–2 Mart
16–18 Mart
21 Temmuz
YKS 3. Oturum (YDT)
20 Haziran
4 Şubat–2 Mart
16–18 Mart
21 Temmuz
e-YDS 2027/6 (İngilizce)
26 Haziran
9–17 Haziran
—
26 Haziran
2027 DGS VE ALES NE ZAMAN?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 18 Temmuz 2027 tarihinde yapılacak.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ise üç oturum halinde gerçekleştirilecek:
ALES/1: 18 Nisan 2027
ALES/2: 11 Temmuz 2027
ALES/3: 28 Kasım 2027
Temmuz – Eylül
Sınav
Sınav tarihi
Başvuru tarihleri
Geç başvuru
Sonuç
e-YDS 2027/7 (Arapça/Rusça)
3 Temmuz
15–24 Haziran
—
3 Temmuz
e-YDS 2027/8 (Almanca/Fransızca)
4 Temmuz
15–24 Haziran
—
4 Temmuz
e-YDTS 2027/1 (Türkçe)
10 Temmuz
9–23 Haziran
—
10 Ağustos
ALES/2
11 Temmuz
25 Mayıs–2 Haziran
9 Haziran
30 Temmuz
e-TEP 2027/3 (İngilizce)
17 Temmuz
16–30 Haziran
—
17 Ağustos
DGS
18 Temmuz
26 Mayıs–3 Haziran
15 Haziran
12 Ağustos
ÖZYES
21–24 Temmuz
1–10 Haziran
17 Haziran
18 Ağustos
YÖKDİL/2
25 Temmuz
8–16 Haziran
23 Haziran
13 Ağustos
e-YDS 2027/9 (İngilizce)
21 Ağustos
4–12 Ağustos
—
21 Ağustos
TUS 2. Dönem
22 Ağustos
5–13 Temmuz
22 Temmuz
16 Eylül
STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem
22 Ağustos
5–13 Temmuz
22 Temmuz
16 Eylül
KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür)
12 Eylül
8–19 Temmuz
28–29 Temmuz
13 Ekim
KPSS A Grubu (Alan Bilgisi 1. gün)
18 Eylül
8–19 Temmuz
28–29 Temmuz
13 Ekim
KPSS A Grubu (Alan Bilgisi 2. gün)
19 Eylül
8–19 Temmuz
28–29 Temmuz
13 Ekim
e-YDTS 2027/2 (Türkçe)
18 Eylül
18 Ağustos–1 Eylül
—
15 Ekim
e-YDS 2027/10 (İngilizce)
25 Eylül
8–16 Eylül
—
25 Eylül
HMGS/2
26 Eylül
10–18 Ağustos
25 Ağustos
20 Ekim
İYÖS
26 Eylül
10–18 Ağustos
25 Ağustos
20 Ekim
2027 YDS, YÖKDİL VE TUS TARİHLERİ
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) 28 Mart ve 21 Kasım tarihlerinde yapılacak. YÖKDİL sınavları ise 28 Şubat ve 25 Temmuz'da düzenlenecek.
Ekim – Aralık
Sınav
Sınav tarihi
Başvuru tarihleri
Geç başvuru
Sonuç
TR-YÖS/2
10 Ekim
7 Temmuz–2 Ağustos
6–10 Ağustos
4 Kasım
e-YDS 2027/11 (Farsça/İngilizce)
16 Ekim
29 Eylül–7 Ekim
—
16 Ekim
BKUBTS
17 Ekim
1–9 Eylül
16 Eylül
10 Kasım
DUS
24 Ekim
7–15 Eylül
23 Eylül
18 Kasım
STS Diş Hekimliği
24 Ekim
7–15 Eylül
23 Eylül
18 Kasım
EUS
6 Kasım
22–30 Eylül
7 Ekim
25 Kasım
STS Eczacılık
6 Kasım
22–30 Eylül
7 Ekim
25 Kasım
e-TEP 2027/4 (İngilizce)
13 Kasım
13–27 Ekim
—
10 Aralık
YDS/2
21 Kasım
5–13 Ekim
20 Ekim
10 Aralık
ALES/3
28 Kasım
12–20 Ekim
27 Ekim
17 Aralık
e-YDS 2027/12 (İngilizce)
18 Aralık
1–9 Aralık
—
18 Aralık
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 27 Mart ve 22 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.
ÖSYM, sınav takviminde güncellemeler yapılabileceğini belirterek adayların resmî duyuruları takip etmesi gerektiğini bildirdi.
KISALTMASI YAZILAN SINAVLARIN AÇILIMLARI
YKS: Yükseköğretim Kurumları Sınavı
MSÜ: Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı
KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavı
ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
DGS: Dikey Geçiş Sınavı
YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı
MEB-AGS: Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı
MEB-EKYS: Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı
TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
DUS: Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
EUS: Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
YDUS: Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
HMGS: Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı
İYÖS: İdari Yargı Ön Sınavı
ÖZYES: Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı
DİB-MBSTS: Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı
DGUY: Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı
BKUBTS: Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı
TR-YÖS: Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı