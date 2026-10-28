Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 14:16 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2026 14:18

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2027 yılında düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tarihlerini duyurdu. Üniversiteye giriş için sınava hazırlanan adayların merakla beklediği sınav ve başvuru takvimi netleşti.





2027 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?



Ersoy'un açıklamasına göre 2027-YKS, 19-20 Haziran 2027 tarihlerinde yapılacak.





2027 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?



2027-YKS başvuruları 4 Şubat 2027'de başlayacak ve 2 Mart 2027'de sona erecek. Adaylar, açıklanan tarihler arasında sınav başvurularını gerçekleştirebilecek.

2027 YKS NE ZAMAN?

Buna göre, üniversiteye giriş sınavı YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 19 Haziran 2027, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ise 20 Haziran 2027 tarihinde yapılacak.

Başvurular 4 Şubat-2 Mart tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar 21 Temmuz'da açıklanacak.



2027 SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2027 yılında düzenlenecek sınavların takvimini duyurdu. Açıklanan takvimle birlikte adayların merakla beklediği sınav, başvuru ve sonuç tarihleri netleşti.

2027 Sınav ve Başvuru Takvimi

Ocak – Mart

Sınav

Sınav tarihi

Başvuru tarihleri

Geç başvuru

Sonuç

e-YDS 2027/1 (İngilizce)

16 Ocak

4–7 Ocak

—

16 Ocak

e-TEP 2027/1 (İngilizce)

30 Ocak

6–13 Ocak

—

26 Şubat

e-YDS 2027/2 (İngilizce)

6 Şubat

20–28 Ocak

—

6 Şubat

MEB-EKYS

21 Şubat

6–13 Ocak

20 Ocak

19 Mart

DGUY

27 Şubat

Ön: 13–20 Ocak; nihai: 29 Ocak–3 Şubat

8 Şubat

23 Mart

YÖKDİL/1

28 Şubat

12–20 Ocak

28 Ocak

26 Mart

MSÜ

20 Mart

13 Ocak–10 Şubat

16 Şubat

15 Nisan

TUS 1. Dönem

27 Mart

2–10 Şubat

17 Şubat

22 Nisan

STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem

27 Mart

2–10 Şubat

17 Şubat

22 Nisan

YDS/1

28 Mart

3–11 Şubat

18 Şubat

21 Nisan

2027 KPSS NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 12 Eylül, Alan Bilgisi oturumları ise 18-19 Eylül 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Başvurular 8-19 Temmuz arasında yapılacak. Sonuçlar 13 Ekim'de ilan edilecek.

2027 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 20 Mart 2027 tarihinde düzenlenecek. Başvurular 13 Ocak-10 Şubat tarihleri arasında alınacak.

Sınav

Sınav tarihi

Başvuru tarihleri

Geç başvuru

Sonuç

e-TEP 2027/2 (İngilizce)

3 Nisan

3–17 Mart

—

30 Nisan

DİB-MBSTS

4 Nisan

9–17 Şubat

25 Şubat

21 Nisan

TR-YÖS/1

11 Nisan

14 Ocak–3 Şubat

9–11 Şubat

6 Mayıs

e-YDS 2027/3 (İspanyolca/İtalyanca)

17 Nisan

4 Şubat–8 Nisan

—

17 Nisan

ALES/1

18 Nisan

24 Şubat–4 Mart

17 Mart

7 Mayıs

e-YDS 2027/4 (İngilizce)

24 Nisan

7–14 Nisan

—

24 Nisan

HMGS/1

25 Nisan

5–17 Mart

24 Mart

14 Mayıs

YDUS

2 Mayıs

17–25 Mart

1 Nisan

4 Haziran

e-YDS 2027/5 (Farsça/Yunanca/Bulgarca)

2 Mayıs

4 Şubat–21 Nisan

—

2 Mayıs

MEB-AGS

8 Mayıs

19–29 Mart

6 Nisan

11 Haziran

MEB-AGS-ÖABT

9 Mayıs

19–29 Mart

6 Nisan

11 Haziran

e-YÖKDİL 2027/1 (İngilizce-Sosyal Bilimler)

29 Mayıs

4–12 Mayıs

—

29 Mayıs

e-YÖKDİL 2027/2 (İngilizce-Sağlık Bilimleri)

30 Mayıs

4–12 Mayıs

—

30 Mayıs

e-YÖKDİL 2027/3 (İngilizce-Fen Bilimleri)

5 Haziran

4–27 Mayıs

—

5 Haziran

STS Öğretmenlik

12 Haziran

28 Nisan–5 Mayıs

12 Mayıs

25 Haziran

YKS 1. Oturum (TYT)

19 Haziran

4 Şubat–2 Mart

16–18 Mart

21 Temmuz

YKS 2. Oturum (AYT)

20 Haziran

4 Şubat–2 Mart

16–18 Mart

21 Temmuz

YKS 3. Oturum (YDT)

20 Haziran

4 Şubat–2 Mart

16–18 Mart

21 Temmuz

e-YDS 2027/6 (İngilizce)

26 Haziran

9–17 Haziran

—

26 Haziran

2027 DGS VE ALES NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 18 Temmuz 2027 tarihinde yapılacak.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ise üç oturum halinde gerçekleştirilecek:

ALES/1: 18 Nisan 2027

ALES/2: 11 Temmuz 2027

ALES/3: 28 Kasım 2027

Temmuz – Eylül

Sınav

Sınav tarihi

Başvuru tarihleri

Geç başvuru

Sonuç

e-YDS 2027/7 (Arapça/Rusça)

3 Temmuz

15–24 Haziran

—

3 Temmuz

e-YDS 2027/8 (Almanca/Fransızca)

4 Temmuz

15–24 Haziran

—

4 Temmuz

e-YDTS 2027/1 (Türkçe)

10 Temmuz

9–23 Haziran

—

10 Ağustos

ALES/2

11 Temmuz

25 Mayıs–2 Haziran

9 Haziran

30 Temmuz

e-TEP 2027/3 (İngilizce)

17 Temmuz

16–30 Haziran

—

17 Ağustos

DGS

18 Temmuz

26 Mayıs–3 Haziran

15 Haziran

12 Ağustos

ÖZYES

21–24 Temmuz

1–10 Haziran

17 Haziran

18 Ağustos

YÖKDİL/2

25 Temmuz

8–16 Haziran

23 Haziran

13 Ağustos

e-YDS 2027/9 (İngilizce)

21 Ağustos

4–12 Ağustos

—

21 Ağustos

TUS 2. Dönem

22 Ağustos

5–13 Temmuz

22 Temmuz

16 Eylül

STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem

22 Ağustos

5–13 Temmuz

22 Temmuz

16 Eylül

KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür)

12 Eylül

8–19 Temmuz

28–29 Temmuz

13 Ekim

KPSS A Grubu (Alan Bilgisi 1. gün)

18 Eylül

8–19 Temmuz

28–29 Temmuz

13 Ekim

KPSS A Grubu (Alan Bilgisi 2. gün)

19 Eylül

8–19 Temmuz

28–29 Temmuz

13 Ekim

e-YDTS 2027/2 (Türkçe)

18 Eylül

18 Ağustos–1 Eylül

—

15 Ekim

e-YDS 2027/10 (İngilizce)

25 Eylül

8–16 Eylül

—

25 Eylül

HMGS/2

26 Eylül

10–18 Ağustos

25 Ağustos

20 Ekim

İYÖS

26 Eylül

10–18 Ağustos

25 Ağustos

20 Ekim

2027 YDS, YÖKDİL VE TUS TARİHLERİ

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) 28 Mart ve 21 Kasım tarihlerinde yapılacak. YÖKDİL sınavları ise 28 Şubat ve 25 Temmuz'da düzenlenecek.

Ekim – Aralık

Sınav

Sınav tarihi

Başvuru tarihleri

Geç başvuru

Sonuç

TR-YÖS/2

10 Ekim

7 Temmuz–2 Ağustos

6–10 Ağustos

4 Kasım

e-YDS 2027/11 (Farsça/İngilizce)

16 Ekim

29 Eylül–7 Ekim

—

16 Ekim

BKUBTS

17 Ekim

1–9 Eylül

16 Eylül

10 Kasım

DUS

24 Ekim

7–15 Eylül

23 Eylül

18 Kasım

STS Diş Hekimliği

24 Ekim

7–15 Eylül

23 Eylül

18 Kasım

EUS

6 Kasım

22–30 Eylül

7 Ekim

25 Kasım

STS Eczacılık

6 Kasım

22–30 Eylül

7 Ekim

25 Kasım

e-TEP 2027/4 (İngilizce)

13 Kasım

13–27 Ekim

—

10 Aralık

YDS/2

21 Kasım

5–13 Ekim

20 Ekim

10 Aralık

ALES/3

28 Kasım

12–20 Ekim

27 Ekim

17 Aralık

e-YDS 2027/12 (İngilizce)

18 Aralık

1–9 Aralık

—

18 Aralık

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 27 Mart ve 22 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

ÖSYM, sınav takviminde güncellemeler yapılabileceğini belirterek adayların resmî duyuruları takip etmesi gerektiğini bildirdi.



KISALTMASI YAZILAN SINAVLARIN AÇILIMLARI

YKS: Yükseköğretim Kurumları Sınavı

MSÜ: Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı

KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavı

ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

DGS: Dikey Geçiş Sınavı

YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı

MEB-AGS: Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı

MEB-EKYS: Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı

TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

DUS: Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

EUS: Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

YDUS: Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

HMGS: Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı

İYÖS: İdari Yargı Ön Sınavı

ÖZYES: Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı

DİB-MBSTS: Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı

DGUY: Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı

BKUBTS: Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı

TR-YÖS: Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı