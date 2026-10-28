İstanbul'da 23 milyon liralık kaçak tütün operasyonu: 12 şüpheli eş zamanlı baskınlarla yakalandı

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"Ben alkol içmedim, alkollü çıktım" diyerek alkolmetreye suç buldu: 25 bin TL ceza kesildi

Bodrum, Marmaris ve Dalaman'da sağanak: Dere taştı, yollar kapandı, araçlar mahsur kaldı