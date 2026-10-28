Sancaktepe'de pazar yerinde bıçaklı kavga çıktı: Biri çocuk 6 kişi yaralandı, şüpheli aranıyor
Sancaktepe ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki halk pazarında taraflar arasında çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu Ferhat Ö., Gökmen Ö., Yener Ö., Bekir G., Burak Ö. ve 15 yaşındaki Berat Ö. yaralanırken, hayati tehlikesi bulunan Ferhat Ö. hastaneye kaldırıldı ve polis olay yerinden kaçan şüpheli Mustafa H.'yi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Haber