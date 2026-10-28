Akdeniz’de kazan kazan! MSB’den Mısır’a anlaşma çağrısı: 15 bin kilometrekarelik deniz yetki alanı mesajı
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Libya arasında 2019’da imzalanan deniz yetki alanları mutabakatının Libya Temsilciler Meclisi tarafından onaylanmasını değerlendirdi. Bakanlık kaynakları, Mısır ile de karşılıklı menfaatler doğrultusunda benzer bir anlaşma imzalamaya hazır olunduğunu bildirdi. Açıklamada, Mısır’ın Türkiye ile anlaşması hâlinde Yunanistan ile yapabileceği muhtemel bir anlaşmaya kıyasla 15 bin kilometrekareden daha fazla deniz yetki alanına sahip olabileceği ifade edildi. TAKVİM’in Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel’in Kahire ziyaretine ilişkin haberinin ardından gelen açıklamada, Sincar’daki gelişmeler ve TSK’nın faaliyetleri hakkında da bilgi verildi.
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel