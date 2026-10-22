Diyanet'ten 23 Ekim 2026 aile hutbesi: Ekranlara mahkum çocuklar, gençlere yuva kurma çağrısı
Diyanet İşleri Başkanlığı, 23 Ekim 2026 Cuma günü camilerde okunacak hutbeyi yayımladı. “Aile” başlıklı hutbede, ailenin insanın kişiliğinin ve değerlerinin şekillendiği ilk yer olduğuna dikkat çekilirken, anne babaların çocuklarına karşı sorumlulukları, aile içindeki sevgi ve merhametin önemi ile gençlerin yuva kurmasının değeri vurgulandı.
"Aile" başlıklı hutbede, ailenin insanın kişiliğinin ve değerlerinin şekillendiği ilk yer olduğuna dikkat çekilirken anne babaların çocuklarına karşı sorumlulukları, aile içindeki sevgi ve merhametin önemi ile gençlerin yuva kurmasının değeri vurgulandı.
23 EKİM CUMA HUTBESİNİN KONUSU "AİLE"
Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan hutbede, insanın güzel sözü, merhameti, doğruluğu ve adaleti ilk olarak ailesinde öğrendiği belirtildi. Ailenin, hayatın zorlukları karşısında insanın huzur bulduğu yer olduğuna işaret edilerek şu ayet-i kerimeye yer verildi:
"Allah, evlerinizi sizin için bir huzur ve sükûn yeri yaptı…" (Nahl, 16/80.)
Hutbede ailenin yalnızca dünyevi bir birliktelik ya da geçici heveslerle kurulan bir hayat ortaklığı olmadığı, insanın hayatı boyunca sığınacağı en güvenli liman olduğu ifade edildi.
Aile hayatının; hastalandığında anne ve babanın bakımını üstlenmek, ateşi yükselen evladın başında beklemek ve bayram sabahlarında kucaklaşmak gibi değerlerle anlam kazandığı vurgulandı.
Huzurevleri ve çocuk evlerinin yapılabileceği ancak bir çocuğa şefkatle sarılacak annenin, ona güzel örnek olacak babanın, torununa masal anlatacak dede ve ninenin yerinin doldurulamayacağı belirtildi.
"GÜZEL TERBİYEDEN DAHA ÜSTÜN BİR MİRAS YOK"
Hutbede çocukların ilk dualarını annelerinin dizinde, namazlarını ise babalarının yanı başında öğrendiklerine dikkat çekildi. Büyüğe hürmet, küçüğe şefkat, merhamet ve paylaşma gibi değerlerin aile ocağında kazanıldığı ifade edildi.
Bu kapsamda Peygamber Efendimiz'in (s.a.s) şu hadisine yer verildi:
"Hiçbir anne baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha üstün bir miras bırakamaz" (Tirmizî, Birr, 33.)
Çocuklarını ekranlara mahkûm eden ve onlarla yeterince ilgilenmeyen anne babaların, evlatlarını bu önemli mirastan mahrum bırakmış olacağı vurgulandı.
AİLEDE KAZANILAN DEĞERLER TOPLUMA YANSIYOR
Hutbede ailede kazanılan sorumluluk bilincinin toplum hayatına da yansıdığı belirtildi. Ailesinde sevgi, saygı, dostluk, arkadaşlık ve paylaşmayı öğrenen çocukların okulda, iş yerinde ve hayatın her aşamasında örnek bireyler olacağı kaydedildi.
Ailesinde kavga ve şiddete tanık olan, ilgisiz ve sevgisiz kalan çocukların ise yaşadıkları bu olumsuzlukların izlerini hayatları boyunca taşıyabileceklerine dikkat çekildi.
ANNE BABALARA ÇOCUKLARINI TAKİP ETME ÇAĞRISI
Cuma hutbesinde anne ve babaların sorumluluklarına da geniş yer ayrıldı. Sevgili Peygamberimizin (s.a.s), 'Her birimizin ailemizden sorumlu olduğumuzu' beyan ettiği hatırlatıldı. (Buhârî, Cum'a, 11; İstikrâz, 20.)
Bu sorumluluk kapsamında çocukların kimlerle arkadaşlık ettiğinin, sanal âlemde hangi uygulamalarda vakit geçirdiğinin ve ibadetlerini yapıp yapmadığının bilinmesi ve takip edilmesi gerektiği ifade edildi.
Aileye ayrılan vaktin ve karşılıklı yapılan fedakârlıkların birer ibadet mesabesinde olduğu belirtilirken, evine girerken günün yorgunluğunu dışarıda bırakan, ailesine vakit ayıran ve güler yüz gösteren kişinin Peygamberimizin (s.a.s) sünnetini ihya edeceği kaydedildi.
GENÇLERE "YUVA KURUN" MESAJI
Hutbede gençlere de seslenildi. Yuva kurmanın kişiyi günahlardan koruyacak bir kalkan ve ruhuna sükûnet verecek bir nimet olduğu belirtildi.
Peygamber Efendimiz'in (s.a.s) şu hadisi hatırlatıldı:
"Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olanınızdır…" (Tirmizî, Menâkıb, 63.)
Yuva kurmanın, Peygamber Efendimizin nebevi mirasına yeni bir halka eklemek anlamına geldiği vurgulanırken, onun övgüsüne mazhar olacak nesiller yetiştirmenin ahirette amel defterinin açık kalmasına vesile olacağı ifade edildi.
HUTBE DUA İLE TAMAMLANDI
23 Ekim 2026 Cuma hutbesi, Cenâb-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de öğrettiği şu dua ile sona erdi:
"Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle!" (Furkân, 25/74.)