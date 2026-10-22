"Aile" başlıklı hutbede, ailenin insanın kişiliğinin ve değerlerinin şekillendiği ilk yer olduğuna dikkat çekilirken anne babaların çocuklarına karşı sorumlulukları, aile içindeki sevgi ve merhametin önemi ile gençlerin yuva kurmasının değeri vurgulandı.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan hutbede, insanın güzel sözü, merhameti, doğruluğu ve adaleti ilk olarak ailesinde öğrendiği belirtildi. Ailenin, hayatın zorlukları karşısında insanın huzur bulduğu yer olduğuna işaret edilerek şu ayet-i kerimeye yer verildi:

Hutbede, ailenin insanın hayatı boyunca sığınacağı en güvenli liman olduğu vurgulandı. (Foto: Takvim Foto Arşiv)

"Allah, evlerinizi sizin için bir huzur ve sükûn yeri yaptı…" (Nahl, 16/80.)

Hutbede ailenin yalnızca dünyevi bir birliktelik ya da geçici heveslerle kurulan bir hayat ortaklığı olmadığı, insanın hayatı boyunca sığınacağı en güvenli liman olduğu ifade edildi.

Aile hayatının; hastalandığında anne ve babanın bakımını üstlenmek, ateşi yükselen evladın başında beklemek ve bayram sabahlarında kucaklaşmak gibi değerlerle anlam kazandığı vurgulandı.

Huzurevleri ve çocuk evlerinin yapılabileceği ancak bir çocuğa şefkatle sarılacak annenin, ona güzel örnek olacak babanın, torununa masal anlatacak dede ve ninenin yerinin doldurulamayacağı belirtildi.