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Yatırım fonlarında ilk ara ödemeler cuma günü başlıyor

Yatırım fonlarında ilk ara ödemeler cuma günü başlıyor

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen 8. Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, tasfiye kapsamındaki yatırım fonlarına ilişkin son durum değerlendirildi. Bugüne kadar 71 bin 899 hesaba toplam 68 milyar TL tutarında ayni ve nakdi tasfiye ödemesi yapıldığı bildirildi. Olağanüstü tasfiye kapsamındaki fonlarda ilk ara ödemelerin 30 Ekim 2026 Cuma günü başlaması öngörülüyor. İlk aşamada 1 milyon TL'ye kadar olan tutarlar için ödeme yapılacağı belirtilirken, kalan fonların tasfiye süreçleri de devam ediyor. Düzenlemenin ayrıntılarını A Para ekibinden Uğur Korkmaz aktardı.

Fon Koordinasyon Kurulu 8. toplantısı: 71 bin hesaba 68 milyar TL yatırıldı! İlk ara ödemeler 30 Ekim 2026 Cuma günü başlayacak
Fon Koordinasyon Kurulu 8. toplantısı: 71 bin hesaba 68 milyar TL yatırıldı! İlk ara ödemeler 30 Ekim 2026 Cuma günü başlayacak
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Ekonomi

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