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Oyun içi görüntülerle GTA 6 tanıtımı yayınlandı
Oyun içi görüntülerle GTA 6 tanıtımı yayınlandı
Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2026 00:29
Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2026 00:35
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Oyun dünyasının merakla beklediği GTA 6 için tamamen oyun içi görüntülerden oluşan yeni tanıtım yayınlandı.
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