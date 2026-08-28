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Oyun içi görüntülerle GTA 6 tanıtımı yayınlandı

Oyun içi görüntülerle GTA 6 tanıtımı yayınlandı

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Oyun dünyasının merakla beklediği GTA 6 için tamamen oyun içi görüntülerden oluşan yeni tanıtım yayınlandı.

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Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Teknoloji

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