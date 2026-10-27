Takvim.com.tr editörü Görkem Ağgündüz sordu, İsmail Kartal açıkladı: 6-7 puanlık fark 3 puanlık sistemde kapanır
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal maç sonu açıklamalarda bulundu. Takvim.com.tr editörü Görkem Ağgündüz'ün yönelttiği soruya yanıt veren deneyimli çalıştırıcı, bu akşam çok kötü olduklarını ve taraftarlardan özür dilediklerini söyledi. Aradaki 6-7 puanlık farkın 3 puanlık sistemde kapanabileceğini vurgulayan Kartal, mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Spor