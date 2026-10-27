Aziz Yıldırım Fenerbahçe Divan Kurulu'nda konuştu: "Mayıstan sonra ben yokum"

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi yendiği derbi sonrası saha karıştı: Roland Sallai ile Kerem Aktürkoğlu birbirine girdi

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi yendiği derbi sonrası saha karıştı: Roland Sallai ile Kerem Aktürkoğlu birbirine girdi