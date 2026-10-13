Gıda skandalında yeni liste! Sucukta baş eti, baklavada ay çekirdeği: Markalar tek tek açıklandı
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan ürünlere ilişkin yeni listesini açıkladı. Dana sucuklarda kanatlı eti ve baş eti, tulum peynirinde nişasta, fıstıklı baklavalarda ay çekirdeği ve gıda boyası tespit edildi. Bazı takviye edici gıda ve bitkisel ürünlerde ilaç etken maddesine, sucuk harcında ise kullanımına izin verilmeyen boyaya rastlandı. İşte bakanlığın açıkladığı listede yer alan markalar, ürünler ve denetim sonuçları.
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimlerinde taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen ürünlere ilişkin listesini güncelledi. Dana sucukta kanatlı eti, tulum peynirinde nişasta, baklavada ay çekirdeği ve gıda boyası tespit edilirken bazı takviye edici gıdalarda ilaç etken maddesi bulunduğu bildirildi. İşte bakanlığın açıkladığı listede yer alan marka ve ürünlere ilişkin dikkat çeken ayrıntılar...
SKANDAL LİSTE AÇIKLANDI
Tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yürütülen denetimlerde, ürünlerin içeriğine ilişkin çeşitli uygunsuzluklar ortaya çıkarıldı. Tarım ve Orman Bakanlığının kamuoyuyla paylaştığı güncel listede et ve et ürünlerinden süt ürünlerine, tatlılardan bitkisel ürünlere kadar farklı kategorilerdeki ürünler yer aldı.
Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan kayıtlar, bazı ürünlerin içeriğiyle ilgili tüketici beklentileri arasındaki farkı yeniden gündeme getirdi. Özellikle dana eti olarak sunulan sucuklarda farklı hayvan türlerine ait etlerin tespit edilmesi ve bazı gıdalarda izin verilmeyen maddelere rastlanması dikkat çekti.
DANA SUCUKLARDA KANATLI ETİ VE BAŞ ETİ TESPİT EDİLDİ
Güncel listede öne çıkan tespitlerden biri sucuk ürünlerinde yapılan incelemeler oldu. Kayıtlara göre Kule Sucukları ve Et Ürünleri markalı ısıl işlem görmüş dana sucukta kanatlı eti ve baş eti tespit edildi. Güllüoğlu Kasabı Sucukları markalı ısıl işlem görmüş dana sucukta ise kanatlı eti bulunduğu bildirildi.
Afyonkarahisar'da listelenen Koca Sinan Sucukları, Mustafa Yüksel Afyon, İsmail Dönmez Osmanlı ve Bollez Sucukları markalı ısıl işlem görmüş piliç sucuklarda da mekanik ayrılmış kanatlı eti tespitine yer verildi.
Mando Sucukları ve Ceylaner Afyonkarahisar Sucukları markalı ürünler de aynı tespit kapsamında listede yer aldı. BSZ Bozanlı Serdar Zümrüt markalı sucukta ise sakatat kapsamında değerlendirilen dil tespit edildi. Öte yandan AS Pide-Emin'e Öznalcı tarafından üretilen çiğ pide harcında kanatlı eti ve taşlık bulunduğu kaydedildi.
TULUM PEYNİRİNDE NİŞASTA, SİRKEDE GIDA BOYASI
Süt ürünleri ve sirkeye yönelik denetimlerde de dikkat çeken sonuçlar açıklandı. Elazığ'da Çeloğlu Gıda Hayvancılık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından üretilen tam yağlı olgunlaştırılmış tulum peynirinde nişasta tespit edildi.
Konya'da Konşenay Gıda Doğal Ürünler Tarım ve Kozmetik Sanayi Ticaret Limited Şirketi markalı kuşburnu sirkesinde ise gıda boyası bulunduğu bildirildi. Bu tespitler, ürünlerin içeriğine ilişkin beyanların ve gıda mevzuatına uygunluğun önemini bir kez daha ortaya koydu.
FISTIKLI BAKLAVALARDA AY ÇEKİRDEĞİ VE GIDA BOYASI
Denetim listesinde tatlı ürünlerine ilişkin uygunsuzluklar da yer aldı. İstanbul'un Bağcılar ilçesinde Fıstıksan Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi tarafından üretilen fıstıklı baklava, diğer adıyla dilber dudağı ürününde ay çekirdeği ve gıda boyası tespit edildi.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde Arzu Pastanesi-Ergün Kutluk tarafından üretilen Antep fıstıklı baklavada da gıda boyası bulunduğu kaydedildi. Özellikle Antep fıstığı gibi değerli bir bileşenle hazırlanan ürünlerde yapılan bu tespitler, tüketicilerin satın aldıkları gıdaların içeriğine ilişkin daha dikkatli olmasının önemini gündeme taşıdı.
TAKVİYE EDİCİ GIDALARDA İLAÇ ETKEN MADDESİ
Bakanlığın açıkladığı listede takviye edici gıda ve bitkisel ürünlere ilişkin bulgular da dikkat çekti. Bazı ürünlerde ilaç etken maddesi tespit edildiği bildirildi.
Listede şu ürünler yer aldı:
- GRIMLABS markalı Shredder Powerful Appetite Control
- DIOX markalı 30 Days Capsules
- ZEROTHIN GUMMY markalı Korean Bromelain Dietary Supplement
- LOVE FUN markalı Ginseng Chocolate
- VITATUA markalı çikolata özlü bitkisel macun
Bu ürünlere ilişkin kayıtlar, takviye edici gıda ve bitkisel ürünlerin de denetim kapsamında değerlendirildiğini gösterdi. Özellikle ilaç etken maddesi tespit edilen ürünlerde, içerik güvenilirliği ve tüketici sağlığı açısından dikkatli olunması gerekiyor.
SUCUK HARCINDA İZİN VERİLMEYEN BOYA
Listede yer alan bir diğer ürün ise LEZOT markalı 500 gramlık sucuk harcı oldu. Söz konusu üründe, gıdalarda kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildiği bildirildi. Gıda ürünlerinde kullanılan katkı maddelerinin mevzuata uygun olması, hem ürün güvenliği hem de tüketicinin doğru bilgilendirilmesi açısından önem taşıyor.
Gıdada yeni ifşa dalgası!
TÜKETİCİLER NELERE DİKKAT ETMELİ?
Tarım ve Orman Bakanlığının taklit ve tağşiş listesi, gıda alışverişinde ürünün markası kadar içeriğinin ve güvenilirliğinin de önemli olduğunu gösteriyor. Tüketicilerin özellikle et ürünleri, süt ürünleri, tatlılar ve takviye edici gıdalar satın alırken etiket bilgilerini kontrol etmesi, kaynağı belirsiz ürünlerden kaçınması ve şüpheli durumlarda resmî duyuruları takip etmesi öneriliyor.
Bakanlığın güncel listesine Güvenilir Gıda platformu üzerinden ulaşılabiliyor. Ürün ve firma kayıtlarının ayrıntıları, resmî listedeki bilgiler üzerinden kontrol edilebiliyor.