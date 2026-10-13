



Mando Sucukları ve Ceylaner Afyonkarahisar Sucukları markalı ürünler de aynı tespit kapsamında listede yer aldı. BSZ Bozanlı Serdar Zümrüt markalı sucukta ise sakatat kapsamında değerlendirilen dil tespit edildi. Öte yandan AS Pide-Emin'e Öznalcı tarafından üretilen çiğ pide harcında kanatlı eti ve taşlık bulunduğu kaydedildi.

Tulum peynirinde nişasta, kuşburnu sirkesinde gıda boyası, bazı fıstıklı baklava ürünlerinde ise ay çekirdeği ve gıda boyası bulundu. (Foto: Tarım ve Orman Bakanlığı)



TULUM PEYNİRİNDE NİŞASTA, SİRKEDE GIDA BOYASI



Süt ürünleri ve sirkeye yönelik denetimlerde de dikkat çeken sonuçlar açıklandı. Elazığ'da Çeloğlu Gıda Hayvancılık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından üretilen tam yağlı olgunlaştırılmış tulum peynirinde nişasta tespit edildi.



Konya'da Konşenay Gıda Doğal Ürünler Tarım ve Kozmetik Sanayi Ticaret Limited Şirketi markalı kuşburnu sirkesinde ise gıda boyası bulunduğu bildirildi. Bu tespitler, ürünlerin içeriğine ilişkin beyanların ve gıda mevzuatına uygunluğun önemini bir kez daha ortaya koydu.

Bazı ürünlerde ilaç etken maddesi tespit edildiği bildirildi. (Foto: AA)



FISTIKLI BAKLAVALARDA AY ÇEKİRDEĞİ VE GIDA BOYASI



Denetim listesinde tatlı ürünlerine ilişkin uygunsuzluklar da yer aldı. İstanbul'un Bağcılar ilçesinde Fıstıksan Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi tarafından üretilen fıstıklı baklava, diğer adıyla dilber dudağı ürününde ay çekirdeği ve gıda boyası tespit edildi.



Siirt'in Kurtalan ilçesinde Arzu Pastanesi-Ergün Kutluk tarafından üretilen Antep fıstıklı baklavada da gıda boyası bulunduğu kaydedildi. Özellikle Antep fıstığı gibi değerli bir bileşenle hazırlanan ürünlerde yapılan bu tespitler, tüketicilerin satın aldıkları gıdaların içeriğine ilişkin daha dikkatli olmasının önemini gündeme taşıdı.





TAKVİYE EDİCİ GIDALARDA İLAÇ ETKEN MADDESİ



Bakanlığın açıkladığı listede takviye edici gıda ve bitkisel ürünlere ilişkin bulgular da dikkat çekti. Bazı ürünlerde ilaç etken maddesi tespit edildiği bildirildi.



Listede şu ürünler yer aldı:



- GRIMLABS markalı Shredder Powerful Appetite Control

- DIOX markalı 30 Days Capsules

- ZEROTHIN GUMMY markalı Korean Bromelain Dietary Supplement

- LOVE FUN markalı Ginseng Chocolate

- VITATUA markalı çikolata özlü bitkisel macun

Bu ürünlere ilişkin kayıtlar, takviye edici gıda ve bitkisel ürünlerin de denetim kapsamında değerlendirildiğini gösterdi. Özellikle ilaç etken maddesi tespit edilen ürünlerde, içerik güvenilirliği ve tüketici sağlığı açısından dikkatli olunması gerekiyor.