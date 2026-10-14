İnsanlığın sınırlarını aşan robot: Unitree "Superman" hem atlamada hem koşuda rekor kırdı

ASELSAN’ın İHA savunma sistemleri KANGAL ve EJDERHA sahada test edildi

TEKNOFEST Şanlıurfa'da! Bakan Kacır ve Vali Şıldak festivalin bölgeye etkisini anlattı

Ebubekir Şahin açıkladı: Türk Telekom'un COP31 rolü belli oldu

Ebubekir Şahin açıkladı: Türk Telekom'un COP31 rolü belli oldu