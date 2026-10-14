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Thomas Reis KuPS maçı öncesi net konuştu: Suni çim zemin yüzünden Muhammed Salah oynamayabilir

Thomas Reis KuPS maçı öncesi net konuştu: Suni çim zemin yüzünden Muhammed Salah oynamayabilir

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Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, UEFA Konferans Ligi'ndeki KuPS Kuopio karşılaşması öncesinde konuştu. Finlandiya'daki suni çim zeminin sakatlık riski oluşturduğunu belirten Alman teknik adam, Muhammed Salah'ın ilk 11'de sahaya çıkıp çıkmayacağına maç günü karar verileceğini söyledi. Reis ayrıca Beşiktaş maçı, Andre Onana'nın takımdaki rolü ve Avrupa hedeflerini değerlendirdi.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Teknoloji

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