Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! Uzun vadeli yatırımcıyı harekete geçiren "cazip giriş noktası" neresi?
Altın fiyatları zirveden yaşadığı geri çekilmeyle yatırımcısını tedirgin ederken, gram, çeyrek ve tam altın alacaklar "Düşüş bitti mi?" sorusuna yanıt arıyor. A Para canlı yayınında piyasaları değerlendiren Uzman Şirin Sarı, altın yatırımcısını 7-8 ay bekletebilecek kritik süreci ve 5 bin dolarlık rekor şartını açıkladı. İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasa altın tablosu ile gümüşte takip edilecek o kritik seviyeler...
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