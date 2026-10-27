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Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! Uzun vadeli yatırımcıyı harekete geçiren "cazip giriş noktası" neresi?

Altın fiyatları zirveden yaşadığı geri çekilmeyle yatırımcısını tedirgin ederken, gram, çeyrek ve tam altın alacaklar "Düşüş bitti mi?" sorusuna yanıt arıyor. A Para canlı yayınında piyasaları değerlendiren Uzman Şirin Sarı, altın yatırımcısını 7-8 ay bekletebilecek kritik süreci ve 5 bin dolarlık rekor şartını açıkladı. İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasa altın tablosu ile gümüşte takip edilecek o kritik seviyeler...

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Altın Fiyatlarında Dalgalı Seyir Sürüyor

Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına ve Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelere çevrilirken, altın fiyatlarındaki dalgalı seyir yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. A Para ekranlarında saat 12.00'de yayınlanan canlı yayına katılan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, gün içinde 3.993 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altındaki hareketliliği, merkez bankalarının alım stratejilerini ve önümüzdeki aylarda yatırımcıları bekleyen kritik fiyat eşiklerini değerlendirdi.

Fed Kararı Altın Üzerinde Baskı Yaratıyor

FED KARARI VE ENFLASYON ENDİŞESİ ALTINI BASKILIYOR

Altın fiyatlamalarının temelinde İran'daki tansiyonun, 10 yıllık ABD tahvil faizlerinin yüzde 5 civarında seyretmesinin ve merkez bankası alımlarının yer aldığını belirten Şirin Sarı, piyasaların asıl odağının Fed'in açıklamalarında olduğunu vurguladı. Enerji ve petrol maliyetlerindeki yükselişin enflasyonu yeniden tetikleme ihtimali, Fed cephesinde ciddi bir endişe yaratıyor.

PCE Verisi ve Fed’in Faiz Artırımı Beklentileri

Bu hafta ABD'den gelecek büyüme rakamlarında yukarı yönlü bir revizyon beklendiğini hatırlatan Sarı, Fed'in enflasyon göstergesi olarak izlediği Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verisinde yıllık yüzde 3,1'lik bir artış öngörüldüğünü ifade etti. Aylık bazda enerji maliyetleri etkisinin yüzde 0,5 ile yüksek kalmaya devam ettiğine dikkat çeken uzman isim, Fed'den bu toplantıda bir faiz artırımı beklenmese de aralık ayı için faiz artırımı olasılığının yüzde 70 ila yüzde 80 oranında fiyatlandığını aktardı. Sarı'ya göre, ons altının 4.000 doların altında kalıcı olabilmesi için Fed'den ve yapılacak konuşmalardan daha "şahin" yani sıkı para politikasını savunan bir mesaj çıkması gerekiyor.

PİYASA PUSULASI
Fed mesajı, altının 4.000 dolar eşiğinde belirleyici olacak
ONS ALTIN
4.000 $
Kalıcı seyrin kritik eşiği
PCE BEKLENTİSİ
%3,1
Aylık enerji etkisi: %0,5
ARALIK FİYATLAMASI
%70-%80
Faiz artırımı olasılığı
Ons Altında Kritik Destek Seviyeleri

ONS ALTINDA KRİTİK SEVİYELER: 5.000 DOLAR REKORU MU, 7-8 AYLIK BEKLEYİŞ Mİ?

Altının son iki yılı yüzde 60'ın üzerinde getiriyle kapattığını ancak bu yıl zirve seviyelerinden yüzde 28 oranında gerilediğini hatırlatan Şirin Sarı, kısa vadeli belirsizlik sürecinin yatırımcıları etkilediğini belirtti. Uzman ismin analizinde öne çıkan teknik seviyeler ve olası senaryolar şöyle şekilleniyor:

Destek Bölgeleri: İçinde bulunduğumuz 4.000 - 4.100 dolar bandı büyük önem taşıyor. Aşağı yönlü hareketlerde haziran ayında dip olarak görülen 3.940 dolar ile 3.900 - 4.000 dolar aralığı kritik destek noktaları olarak izleniyor.

Altın İçin Yıl Sonu Yükseliş Senaryosu

Kısa Vadeli Yükseliş Senaryosu: Küresel piyasalarda yaşanabilecek rahatlama, dolar endeksinin gerilemesi ve faiz baskısının azalması durumunda yıl sonuna doğru 2-3 aylık süreçte ons altın 4.300 ve ardından 4.500 dolar seviyelerine doğru cesaretlenebilir.

Ana Direnç ve Rekor Hedefi: Yukarı yönlü hareketlerde 4.500 - 4.600 dolar bandındaki seyir belirleyici olacak. Asıl direnç noktası ise 4.650 dolar seviyesinde bulunuyor. Hızlı bir yükseliş dalgası yakalanırsa 5.000 dolar ve üzerinde yeni rekorlar görülebilir.

Fed ve Petrol Fiyatları Altını Baskılıyor

Baskılanma ve Bekleme Süreci: Petrol fiyatlarındaki artış ve Fed'in faiz artırımı beklentisi masada kaldığı sürece altın üzerindeki baskı devam edebilir. Bu tablo, altın yatırımcısını 7-8 ay boyunca bekletebilecek ve 4.000 doların altının yeniden konuşulacağı bir süreci beraberinde getirebilir.

Orta ve uzun vadeli düşünen yatırımcıların bu dalgalanmalardan olumsuz etkilenmediğini belirten Sarı, mevcut seviyelerin kademeli alım yapmak ve portföyü altınla çeşitlendirmek açısından değerlendirilebileceğini ifade etti.

Borsa İstanbul’da Altın Fiyatları

BORSA İSTANBUL VE SERBEST PİYASA ALTIN FİYATLARI

Uluslararası piyasalarda ve yurt içi işlemlerde günün ilerleyen saatleriyle birlikte yukarı yönlü bir toparlanma kaydedildi. AA'nın aktardığı verilere göre, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla altının onsu 4.055 dolardan işlem görürken, Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 0,3 düşüşle 6 milyon 423 bin 11 lira oldu.

BORSA İSTANBUL VE ULUSLARARASI PİYASA VERİLERİ (SAAT 18.20 İTİBARIYLA)

GÜN SONU EKRANI
Altın piyasasında iki kritik gösterge
ALTIN TÜRÜ / PİYASA
FİYAT
DEĞİŞİM / DURUM
Ons Altın (Uluslararası Piyasalar)
4.055 Dolar
Saat 18.20 işlemleri
Standart Altın Kilogram (Borsa İstanbul)
6.423.011 TL
%-0,3 (Önceki kapanışa göre)
Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Yurt içinde saat 17.19 itibarıyla kaydedilen serbest piyasa ve Kapalıçarşı altın fiyatları ile banka kurları ise şu şekilde tablolaştı:

27 EKİM • SAAT 17.19
Serbest piyasa ve Kapalıçarşı altın fiyatları
ALTIN TÜRÜ
ALIŞ (TL)
SATIŞ (TL)
DEĞİŞİM
Gram Altın (Spot TL/Gr)
6.461
6.462
%0,21
Çeyrek Altın
10.528
10.591
%-0,45
Yarım Altın
21.056
21.176
%-0,48
Tam Altın
41.290
42.105
%0,61
Cumhuriyet Altını
41.982
42.217
%0,21
Ata Altın
42.580
43.655
%0,61
Reşat Altını
42.014
42.250
%0,28
Kulplu Reşat Altını
42.017
42.252
%0,29
Hamit Altın
42.014
42.250
%0,28
Has Altın
6.429
6.430
%0,57
22 Ayar Bilezik (Gr/TL)
5.865
5.918
%0,07
22 Ayar Altın (TL/Gr)
5.875
6.070
%0,21
18 Ayar Altın (TL/Gr)
4.717
4.717
%0,57
14 Ayar Altın (TL/Gr)
3.527
4.711
%0,18
Gremse Altın
103.225
105.586
%0,61
Kapalıçarşı Ziynet 2.5
103.225
104.876
%0,61
Kapalıçarşı Beşli Altın
209.031
213.110
%0,61
Döviz Cinsinden Kilogram Altın Fiyatları
27 EKİM • SAAT 17.19
Döviz cinsinden kilogram altın fiyatları
ALTIN TÜRÜ
ALIŞ
SATIŞ
DEĞİŞİM
Altın ($/kg)
129.130 Dolar
129.148 Dolar
%0,50
Altın (€/kg)
115.625 Euro
115.701 Euro
%0,84
Külçe Altın ($)
128.850 Dolar
128.950 Dolar
%0,55
Banka Kurlarında Gram Altın Fiyatları
27 EKİM • SAAT 17.19
Gram altın banka kurları
BANKA
ALIŞ (TL)
SATIŞ (TL)
MAKAS
Denizbank
6.363
6.545
%-0,63
Vakıfbank
6.362
6.505
%-0,58
Çin’de Altına Yüksek Talep Devam Ediyor

ÇİN'DE FİZİKİ ALTIN TALEBİ VE MERKEZ BANKASI ALIMLARI ZİRVEDE

Altın fiyatlarındaki geri çekilme küresel ölçekte alım fırsatı olarak değerlendirilirken, en dikkat çekici talep artışı Çin'de yaşanıyor. Şirin Sarı, merkez bankalarının bu dönemde altını en çok destekleyen aktörler olduğunu vurgulayarak, Çin Merkez Bankası'nın eylül ayında 23 tonluk alım gerçekleştirdiğini ve 23 aydır aralıksız devam eden alım serisinde 2023'ten bu yana en yüksek aylık alıma ulaştığını belirtti. Rusya ve Kazakistan merkez bankalarından gelen satışlar ise zamana yayıldığı ve Hong Kong ile Çin kaynaklı alımlarla karşılandığı için piyasa dengesini bozmuyor.

Çin’de Fiziki Altın Talebi Artıyor

Çin'de yalnızca merkez bankası değil, bireysel yatırımcılar da fiziki altına hücum ediyor. Fiyatların gerilemesiyle birlikte Çin'deki altın piyasasında öne çıkan veriler şunlar:

Şanghay'da Hacim Rekoru: Şanghay Altın Borsası'nın tamamı ödenen ve fiziki teslimat zorunluluğu bulunan Au99.99 sözleşmesinde, geçen hafta yaklaşık 430 ton altına karşılık gelen 43 milyon lotluk işlem yapıldı. Bu rakam nisan ayından bu yana görülen en yüksek hacim oldu.

Birikim Planlarına Yoğun İlgi: Düşük tutarlarla yatırım imkanı sunan altın birikim programları üzerinden 2026'nın ilk dokuz ayında yapılan alımlar, 2025 yılının tamamını geride bıraktı.

Bankaların Satışı Üçe Katlandı: Merkez bankası verilerine göre Çin'deki kredi kuruluşları 2025 yılında tüketicilere bir önceki yılın üç katından fazla, brüt 2 bin 187 ton altın sattı.

Çin’de Altın Talebi ve Piyasalara Etkisi

Jinrui Futures Co. analisti Zijie Wu, Çin'deki yurt içi altın talebinin fiyat eğiliminin tersine hareket ettiğini ve fiyatlar düştükçe güçlendiğini belirterek, mevcut seviyelerin uzun vadeli yatırımcılar için cazip giriş noktaları oluşturduğunu ifade etti. Ülkede gayrimenkul piyasasındaki durgunluk, devlet tahvili getirilerinin rekor düşük seviyelere inmesi ve hisse senedi piyasasında mayıs zirvesinden sonra yaşanan 2,4 trilyon dolarlık değer kaybı, Çinli yatırımcıyı güvenli liman olarak altına yönlendiriyor. Çin anakarasından gelen bu güçlü alımlar, küresel ölçekte ons altının 4.000 dolar referans seviyesinin üzerinde tutunmasına doğrudan katkı sağlıyor.

Gümüş Fiyatlarında Sert Düşüş

GÜMÜŞ FİYATLARINDA SERT KAYIP: GÖZLER 53 DOLAR EŞİĞİ VE FED'DE

Altındaki dalgalanmaya paralel olarak gümüş piyasasında da ekim ayı boyunca sert satış baskısı etkili oldu. A Para canlı yayınında gün ortasında yüzde 2,15 kayıpla 52,80 dolar seviyesinde bulunduğu aktarılan ons gümüş, gün içi işlemlerde 52,63 dolara kadar geriledi. Saat 17.19 itibarıyla ise serbest piyasada toparlanarak 54,18 dolar seviyesinden işlem gördü.

Serbest Piyasada Gümüş Fiyatları

SERBEST PİYASA GÜMÜŞ FİYATLARI (27 EKİM 2026)

SILVER / MARKET PULSE
Gümüşte metalik toparlanma ekranı
SAAT 17.19 İTİBARIYLA
GÜMÜŞ TÜRÜ
ALIŞ
SATIŞ
DEĞİŞİM
Gümüş (TL/Gr)
86,60 TL
86,68 TL
%0,35
Gümüş ($/Ons)
54,16 Dolar
54,21 Dolar
%0,39
Gümüş (€/Ons)
48,55 Euro
48,61 Euro
%0,60

29 Ocak 2026'da 121 doların üzerine çıkarak tarihi zirvesini gören ons gümüş, ekim ayı başında 60 doların üzerinde işlem görüyordu. 22 ve 23 Ekim tarihlerinde yoğunlaşan satışlarla birlikte aylık değer kaybı yüzde 17'ye, tarihi zirveden bu yana yaşanan kayıp ise yaklaşık yüzde 56'ya ulaştı. Türkiye'de gram gümüş fiyatları ons fiyatının yanı sıra dolar/TL kurundaki değişimlerden de etkilendiği için, küresel düşüş iç piyasaya birebir aynı oranda yansımıyor.

Gümüşte Fed Öncesi Kritik Seviyeler

Yüksek tahvil getirileri ve güçlü dolar nedeniyle baskı altında kalan gümüşte, 28 Ekim Çarşamba günü açıklanacak Fed faiz kararı öncesinde takip edilen teknik ve temel göstergeler şöyle sıralanıyor:

GÜMÜŞ • FED ÖNCESİ İZLEME LİSTESİ
DESTEK NOKTALARI
53 dolar kısa vadede yakından izleniyor. Altında kalıcılık oluşursa 50 dolar, ardından 48,64 dolar ve 45,56 dolar seviyeleri gündeme gelebilir.
DİRENÇ NOKTALARI
İlk önemli direnç 55 dolar. Bu eşiğin aşılması halinde 58,02 dolar ve teknik görünüm için kritik 60 dolar seviyesi takip edilecek.
6 YILLIK ARZ AÇIĞI
2026 için 46,3 milyon onsluk arz açığı öngörülüyor. Ancak arz açığı kesintisiz yükseliş anlamına gelmiyor; Fed mesajları ve doların seyri belirleyici olacak.
Diyar Oktuay
Diyar Oktuay Takvim.com.tr Ekonomi