Çin'de yalnızca merkez bankası değil, bireysel yatırımcılar da fiziki altına hücum ediyor. Fiyatların gerilemesiyle birlikte Çin'deki altın piyasasında öne çıkan veriler şunlar:

Şanghay'da Hacim Rekoru: Şanghay Altın Borsası'nın tamamı ödenen ve fiziki teslimat zorunluluğu bulunan Au99.99 sözleşmesinde, geçen hafta yaklaşık 430 ton altına karşılık gelen 43 milyon lotluk işlem yapıldı. Bu rakam nisan ayından bu yana görülen en yüksek hacim oldu.

Birikim Planlarına Yoğun İlgi: Düşük tutarlarla yatırım imkanı sunan altın birikim programları üzerinden 2026'nın ilk dokuz ayında yapılan alımlar, 2025 yılının tamamını geride bıraktı.

Bankaların Satışı Üçe Katlandı: Merkez bankası verilerine göre Çin'deki kredi kuruluşları 2025 yılında tüketicilere bir önceki yılın üç katından fazla, brüt 2 bin 187 ton altın sattı.