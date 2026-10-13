Maçın ardından oluşması beklenen yoğunluğa karşı Marmaray seferleri yeniden planlandı. Özellikle stadyumdan ayrılacak taraftarların ulaşımda sorun yaşamaması için gece saatlerindeki sefer düzeni hafta sonu tarifesine göre işletilecek. Peki 13 Ekim'de Marmaray kaça kadar açık olacak, son tren saat kaçta kalkacak?

Galatasaray maçı nedeniyle Marmaray’ın 13 Ekim sefer tarifesinde değişikliğe gidildi. (Foto: AA)

MARMARAY SEFER SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

13 Ekim 2026 Salı günü oynanacak Galatasaray - Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması nedeniyle Marmaray'da normal hafta içi tarifesinden farklı bir uygulamaya geçilecek. Halkalı-Gebze hattında hafta sonu sefer düzeni esas alınacak.

İstanbul’da Marmaray kullanacak yolcular için maç günü hafta sonu tarifesi uygulanacak. (Foto: X)

13 EKİM MARMARAY KAÇA KADAR AÇIK?

Marmaray'ın 13 Ekim Salı günündeki seferleri, karşılaşma nedeniyle hafta sonu tarifesine göre düzenlenecek. Gece ulaşımının devam etmesi için son tren seferleri normal hafta içi düzenine göre farklılık gösterecek.

Halkalı ve Gebze yönlerinde seferlerin gece saatlerine kadar sürmesi planlanırken, yolcuların güncel hareket saatlerini istasyonlardaki ekranlardan ve TCDD Taşımacılık tarafından paylaşılan bilgilerden kontrol etmesi gerekiyor.

Galatasaray maçı nedeniyle Marmaray’da hafta sonu tarifesi uygulanarak gece seferleri düzenlenecek. (Foto: Takvim foto arşivi)

MAÇ NEDENİYLE MARMARAY SEFERLERİ UZATILDI MI?

Galatasaray - Barcelona maçının saat 22.00'de başlaması nedeniyle karşılaşma sonrası oluşacak yoğunluk Marmaray sefer planlamasında dikkate alındı. Maç çıkışında yolcu talebinin artması beklenirken, hafta sonu tarifesi üzerinden daha geç saatlere uzanan ulaşım imkânı sağlanacak.

Özellikle stadyuma ulaşımda kullanılacak istasyonlar ile aktarma noktalarında yoğunluk yaşanabileceği için yolcuların sefer saatlerini yola çıkmadan önce kontrol etmeleri önem taşıyor.

Maç çıkışında istasyonlarda yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle yolcuların ulaşım saatlerini önceden planlaması öneriliyor. (Foto: AA)

MARMARAY SEFER SAATLERİ NEREDEN TAKİP EDİLİR?

13 Ekim'de uygulanacak özel sefer düzenine ilişkin güncel bilgiler Marmaray istasyonlarındaki bilgilendirme ekranlarından takip edilebiliyor. Yolcular, hareket saatlerinde yaşanabilecek anlık değişiklikler için TCDD Taşımacılık duyurularını da kontrol edebilir.

Marmaray saatleri, Galatasaray maçı nedeniyle 13 Ekim’de hafta sonu tarifesine göre düzenlenecek. (Foto: X)

13 EKİM 2026 MARMARAY SEFERLERİ

Bugün Marmaray'da hafta içi yerine hafta sonu tarifesi uygulanacak. Galatasaray - Barcelona karşılaşması nedeniyle özellikle maç öncesi ve sonrasında yoğunluğun artması beklenirken, gece ulaşımında uygulanan sefer düzeni yolcu talebine göre şekillendirilecek.

Yolcuların Halkalı-Gebze hattındaki güncel kalkış saatlerini istasyon ekranlarından kontrol etmeleri ve maç çıkışında oluşabilecek yoğunluğu göz önünde bulundurarak hareket etmeleri gerekiyor.