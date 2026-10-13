Galatasaray maçı nedeniyle Marmaray sefer saatleri değişti: İşte yeni tarife
İstanbul’da Marmaray kullanacak yolcular için 13 Ekim 2026 Salı günü sefer düzeninde değişikliğe gidildi. Galatasaray - Barcelona karşılaşması nedeniyle Halkalı-Gebze hattında bugün hafta sonu tarifesi uygulanacak ve maç yoğunluğu dikkate alınarak gece ulaşımında düzenleme yapılacak.
Maçın ardından oluşması beklenen yoğunluğa karşı Marmaray seferleri yeniden planlandı. Özellikle stadyumdan ayrılacak taraftarların ulaşımda sorun yaşamaması için gece saatlerindeki sefer düzeni hafta sonu tarifesine göre işletilecek. Peki 13 Ekim'de Marmaray kaça kadar açık olacak, son tren saat kaçta kalkacak?
MARMARAY SEFER SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?
13 Ekim 2026 Salı günü oynanacak Galatasaray - Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması nedeniyle Marmaray'da normal hafta içi tarifesinden farklı bir uygulamaya geçilecek. Halkalı-Gebze hattında hafta sonu sefer düzeni esas alınacak.
13 EKİM MARMARAY KAÇA KADAR AÇIK?
Marmaray'ın 13 Ekim Salı günündeki seferleri, karşılaşma nedeniyle hafta sonu tarifesine göre düzenlenecek. Gece ulaşımının devam etmesi için son tren seferleri normal hafta içi düzenine göre farklılık gösterecek.
Halkalı ve Gebze yönlerinde seferlerin gece saatlerine kadar sürmesi planlanırken, yolcuların güncel hareket saatlerini istasyonlardaki ekranlardan ve TCDD Taşımacılık tarafından paylaşılan bilgilerden kontrol etmesi gerekiyor.
MAÇ NEDENİYLE MARMARAY SEFERLERİ UZATILDI MI?
Galatasaray - Barcelona maçının saat 22.00'de başlaması nedeniyle karşılaşma sonrası oluşacak yoğunluk Marmaray sefer planlamasında dikkate alındı. Maç çıkışında yolcu talebinin artması beklenirken, hafta sonu tarifesi üzerinden daha geç saatlere uzanan ulaşım imkânı sağlanacak.
Özellikle stadyuma ulaşımda kullanılacak istasyonlar ile aktarma noktalarında yoğunluk yaşanabileceği için yolcuların sefer saatlerini yola çıkmadan önce kontrol etmeleri önem taşıyor.
MARMARAY SEFER SAATLERİ NEREDEN TAKİP EDİLİR?
13 Ekim'de uygulanacak özel sefer düzenine ilişkin güncel bilgiler Marmaray istasyonlarındaki bilgilendirme ekranlarından takip edilebiliyor. Yolcular, hareket saatlerinde yaşanabilecek anlık değişiklikler için TCDD Taşımacılık duyurularını da kontrol edebilir.
13 EKİM 2026 MARMARAY SEFERLERİ
Bugün Marmaray'da hafta içi yerine hafta sonu tarifesi uygulanacak. Galatasaray - Barcelona karşılaşması nedeniyle özellikle maç öncesi ve sonrasında yoğunluğun artması beklenirken, gece ulaşımında uygulanan sefer düzeni yolcu talebine göre şekillendirilecek.
Yolcuların Halkalı-Gebze hattındaki güncel kalkış saatlerini istasyon ekranlarından kontrol etmeleri ve maç çıkışında oluşabilecek yoğunluğu göz önünde bulundurarak hareket etmeleri gerekiyor.