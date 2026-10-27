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Sağlık sorunu yaşayan Danla Bilic evinde rahatsızlandı: Sağlık ekipleri müdahale etti

Sağlık sorunu yaşayan Danla Bilic evinde rahatsızlandı: Sağlık ekipleri müdahale etti

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Yıllar önce yaptırdığı Aquafilling işlemi nedeniyle sağlık sorunları yaşayan sosyal medya fenomeni Danla Bilic evinde rahatsızlandı. İyileştiğini açıklamasından bir gün sonra sol bacağı kilitlenen fenomene eve gelen sağlık ekipleri müdahale etti. O anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Bilic, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek kendisine gelen eleştirilere yanıt verdi.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Magazin

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