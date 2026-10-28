Mardin'de nişanda gelin ve damat tarafı birbirine girdi: Gözaltılar var
Mardin’in Kızıltepe ilçesi merkez Yenikent Mahallesi’ndeki bir davet evinde akşam saatlerinde düzenlenen nişan töreninde, gelin ve damat tarafı arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek tekmeli, yumruklu ve sandalyeli kavgaya dönüşen olay salondan sokağa taştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırırken, olaya karıştığı tespit edilen bazı kişiler gözaltına alındı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam