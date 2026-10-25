Oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın acı günü: Babası Mevlan Düzyatan son yolculuğuna uğurlandı
Oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın babası Mevlan Düzyatan, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları sebebiyle 87 yaşında hayatını kaybetti. Karşıyaka Spor Kulübü'nün eski yöneticilerinden olan Mevlan Düzyatan için İzmir'de cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Engin Altan Düzyatan ve ailesinin yanı sıra sanat ile siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Mevlan Düzyatan Çeşme Çakabey Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Magazin