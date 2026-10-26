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ABD’li şarkıcı Chris Brown’ın müzik yapımcısı Abe Diaw’a şişeyle saldırdığı anların güvenlik kamerası görüntüleri yayımlandı

Giriş Tarihi: 26 Ekim 2026 17:36 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2026 17:37

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ABD’li şarkıcı Chris Brown’ın 2023’te Londra’da müzik yapımcısı Abe Diaw’a şişeyle saldırdığı anların güvenlik kamerası görüntüleri yayımlandı. Brown’a 12 ay ertelemeli 8 ay, vokal koçu Omololu Akinlolu’na ise 12 ay ertelemeli 4 ay hapis cezası verildi.

İngiltere'de Metropolitan Polisi, ABD'li şarkıcı Chris Brown'ın 19 Şubat 2023'te Londra'nın Mayfair bölgesindeki bir gece kulübünde müzik yapımcısı Abe Diaw'a cam şişeyle saldırdığı anların güvenlik kamerası görüntülerini yayımladı.



Soruşturma kapsamında Brown'ın yanı sıra vokal koçu Omololu Akinlolu'nun da saldırıya katıldığı belirtildi. Southwark Kraliyet Mahkemesi, 26 Ekim 2026'da Brown'a 12 ay ertelemeli 8 ay, Akinlolu'ya ise 12 ay ertelemeli 4 ay hapis cezası verdi. İki isim, temmuz ayında 'kamu düzenini bozan kavga' suçlamasını kabul etmişti.