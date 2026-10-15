TMSF 75 personel alımı yapacağını duyurdu: Nasıl başvuru yapılır ve şartlar neler?
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), İstanbul teşkilatında görevlendirilmek üzere 75 yeni personel alacağını duyurdu. Denetçi yardımcılığı, uzman yardımcılığı ve avukatlık kadroları için açılan giriş sınavında başvuru süreci resmen başladı. Peki kimler başvurabilir, KPSS ve yabancı dil taban puanları kaç olarak belirlendi? Kariyer Kapısı üzerinden alınacak başvuruların tarihleri, aranan mezuniyet alanları ve yazılı sınav takvimine dair tüm merak edilen ayrıntılar haberimizde.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), İstanbul merkez teşkilatında istihdam etmek üzere 75 kişilik personel alımı için giriş sınavı açtı. Kurumun resmi duyurusuna göre, 9'uncu dereceden kadrolara atanmak üzere 10 Fon denetçi yardımcısı, 45 Fon uzman yardımcısı ve 20 Fon avukatı istihdam edilecek.
Yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek giriş sınavı için adaylar yalnızca tek bir kadroya başvuruda bulunabilecek.
BAŞVURULAR KARİYER KAPISI ÜZERİNDEN ALINIYOR
Adaylar, giriş sınavı başvurularını 12 Ekim ile 30 Ekim 2026 tarihleri arasında saat 17.00'ye kadar yapabilecek. Başvuru süreci, e-Devlet üzerindeki Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım sekmesinden veya doğrudan Kariyer Kapısı İşe Alım platformu üzerinden online olarak yürütülüyor.
Sürece ilişkin tüm duyuru ve bilgilendirmeler kurumun resmi internet sayfası olan TMSF ile Kariyer Kapısı üzerinden ilan edilecek; adaylara ayrıca tebligat gönderilmeyecek.
KADROLARA GÖRE BELİRLENEN MEZUNİYET VE PUAN KOŞULLARI
YAŞ VE GENEL BAŞVURU KRİTERLERİ
Adayların, sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Bunun yanı sıra 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartlar, askerlik ilişiği bulunmama ve güvenlik soruşturması şartları aranıyor.
Bankacılık ve mali mevzuat kapsamındaki özel şartlar doğrultusunda adayların iflas etmemiş, konkordato ilan etmemiş olması, fona devredilen bankalarda geçmişte kontrol veya pay sahibi bulunmaması ve mali suçlardan hüküm giymemiş olması zorunlu tutuluyor.
YAZILI SINAV 21-22 KASIM'DA İSTANBUL'DA YAPILACAK
Yazılı giriş sınavı, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi'nde saat 10.00'da başlayacak. Fon denetçi yardımcılığı ile Fon uzman yardımcılığı sınavları 21-22 Kasım 2026 tarihlerinde iki oturum halinde uygulanacak. Fon avukatlığı yazılı sınavı ise 21 Kasım 2026 tarihinde tek günde tamamlanacak.
Sınavlarda alan bilgisi oturumu klasik formatta, genel kültür ve genel yetenek bölümü ise çoktan seçmeli test usulüyle yapılacak. Adayların sınav başlangıcından en az 30 dakika önce sınav salonunda hazır bulunması, yanlarında onaylı kimlik belgesi ve Kariyer Kapısı üzerinden alacakları Aday Başvuru Bilgileri formunu bulundurması gerekiyor.
BAŞARI PUANI VE DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Yazılı sınavda değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak. Sınavda başarılı sayılmak için her bölümden en az 60 puan alınması ve ağırlıklı ortalamanın en az 70 olması şartı aranıyor. Puanlama hesabında alan bilgisi yüzde 70, genel kültür ve genel yetenek bölümü ise yüzde 30 oranında ağırlığa sahip olacak.
Yazılı sınav sonuçları kurumun resmi internet sitesinde ilan edildikten sonra adaylar 7 iş günü içinde sonuca itiraz edebilecek. Yazılı aşamayı geçenler, daha sonra duyurulacak tarihlerde sözlü sınava alınacak.
Sözlü sınavda mesleki liyakat, temsil yeteneği, kavrama ve muhakeme gücü üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılacak. Nihai başarı sıralaması yazılı ve sözlü puanların aritmetik ortalamasıyla netleşecek ve asıl liste ile kadro sayısının yarısını geçmeyecek şekilde yedek liste oluşturulacak.