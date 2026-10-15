BAŞVURULAR KARİYER KAPISI ÜZERİNDEN ALINIYOR

Adaylar, giriş sınavı başvurularını 12 Ekim ile 30 Ekim 2026 tarihleri arasında saat 17.00'ye kadar yapabilecek. Başvuru süreci, e-Devlet üzerindeki Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım sekmesinden veya doğrudan Kariyer Kapısı İşe Alım platformu üzerinden online olarak yürütülüyor.

Sürece ilişkin tüm duyuru ve bilgilendirmeler kurumun resmi internet sayfası olan TMSF ile Kariyer Kapısı üzerinden ilan edilecek; adaylara ayrıca tebligat gönderilmeyecek.

KADROLARA GÖRE BELİRLENEN MEZUNİYET VE PUAN KOŞULLARI

KADRO / ÇAĞRI

EĞİTİM VE PUAN ŞARTLARI

Fon Denetçi Yardımcılığı

10 kişi



İlk 200 aday

Mezuniyet: En az 4 yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, bankacılık ve finans fakülteleri ile mühendislik ve fen edebiyat fakültelerinin bilgisayar, yazılım, endüstri, elektrik, elektronik, mekatronik, istatistik, matematik ve ekonometri bölümlerinden mezun olmak.



Puan: 2025 veya 2026 KPSS A Grubu ilgili puan türlerinden en az 75 puan; 2024, 2025 veya 2026 YDS/e-YDS sınavlarından İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden en az 50 puan almak.

Fon Uzman Yardımcılığı

45 kişi



İlk 900 aday

Mezuniyet: Fon denetçi yardımcılığı ile aynı lisans programlarından mezun olmak.



Puan: 2025 veya 2026 KPSS A Grubu ilgili puan türlerinden en az 75 puan ve 2024, 2025 veya 2026 YDS/e-YDS sınavlarından İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden en az 50 puan almak.

Fon Avukatlığı

20 kişi



İlk 400 aday

Mezuniyet: En az 4 yıllık hukuk fakültelerinden mezun olmak ve avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.



Puan: 2026 KPSS B Grubu KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almak.