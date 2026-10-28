İspanya'da hızlı trenler çarpıştı! Vagonlar raydan çıktı! Onlarca ölü ve yaralı var
İspanya'nın Toledo bölgesindeki Urda istasyonu yakınlarında iki hızlı tren çarpıştı. Toledo bölgesinde meydana gelen kazada en az 46 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Renfe'ye ait 2080 sefer sayılı tren ile Iryo'nun 6076 sefer sayılı treninin karıştığı kazada iki vagon raydan çıktı. Çarpışmanın ardından Madrid, Ciudad Real ve Endülüs arasındaki tren seferleri durdurulurken, acil durum ekipleri kurtarma çalışmalarına başladı.
Hasan Demir Takvim.com.tr Dünya