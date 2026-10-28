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İspanya'da hızlı trenler çarpıştı! Vagonlar raydan çıktı! Onlarca ölü ve yaralı var

İspanya'da hızlı trenler çarpıştı! Vagonlar raydan çıktı! Onlarca ölü ve yaralı var

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İspanya'nın Toledo bölgesindeki Urda istasyonu yakınlarında iki hızlı tren çarpıştı. Toledo bölgesinde meydana gelen kazada en az 46 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Renfe'ye ait 2080 sefer sayılı tren ile Iryo'nun 6076 sefer sayılı treninin karıştığı kazada iki vagon raydan çıktı. Çarpışmanın ardından Madrid, Ciudad Real ve Endülüs arasındaki tren seferleri durdurulurken, acil durum ekipleri kurtarma çalışmalarına başladı.

İspanyada facia gibi tren kazası: Onlarca ölü onlarca yaralı
İspanya'da facia gibi tren kazası: Onlarca ölü onlarca yaralı
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Dünya

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