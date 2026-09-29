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ASELSAN’ın İHA savunma sistemleri KANGAL ve EJDERHA sahada test edildi

Giriş Tarihi: 29 Eylül 2026 14:19 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2026 14:25

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ASELSAN’ın mini/mikro İHA ve yeni nesil FPV dron tehditlerine karşı geliştirdiği KANGAL FPV 100 ve EJDERHA AD 210 sistemleri, Gölbek Atış ve Test Merkezi’ndeki demoda sahada test edildi.

ASELSAN, yeni nesil dron tehditlerine karşı geliştirdiği KANGAL FPV 100 ve EJDERHA AD 210 sistemlerini saha testlerinde başarıyla sergiledi. Gölbek Atış ve Test Merkezi'nde düzenlenen demoda, mini/mikro İHA ve dronlar farklı senaryolarla etkisiz hale getirildi.



Frekans köreltme odaklı KANGAL ve yüksek güçlü elektromanyetik teknolojiye sahip EJDERHA sistemlerinin birlikte kullanımı, sahada tehdit türünden bağımsız, katmanlı ve bütüncül bir hava savunma koruması sağlıyor.