|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %11.90
|MEHMET YAVUZKAN
|2
|%0.17
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|
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %10.90
|BURÇAK CENGİZ
|4
|%0.02
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|
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %1.74
|BEYZA ÇELİK DEMİRCİOĞLU
|7
|%0.17
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|
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %16.65
|NURHAYAT KESER
|8
|%0.02
|Detay
|
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %8.70
|İBRAHİM AYDIN
|9
|%0.03
|Detay
|
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %6.38
|HALE MİLDAN
|5
|%0.02
|Detay
|
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %5.21
|CEM KILINÇ
|13
|%0.21
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|
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %13.77
|TURABİ KOÇ
|10
|%0.03
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|
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %28.79
|BESTE KARAGÖZ AKYILDIRIM
|6
|%0.01
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|
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %8.02
|MEHMET OKUROĞLU
|17
|%0.22
|Detay
|
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %4.26
|CAN KUYUMCUOĞLU
|0
|%0
|Detay
|
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %16.23
|ALKAN GENÇ
|6
|%0.02
|Detay
|
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %13.65
|TULUĞ ÜNLÜTÜRK
|15
|%0.10
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|
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %12.41
|MURAT KILIÇ
|24
|%0.13
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|
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %30.46
|MURAT KIRICI
|1
|%0.01
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|
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %15.42
|NUREVŞAN KIRÇİÇEK
|9
|%0.04
|Detay
|
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %11.80
|PINAR DİKMEN
|8
|%0.03
|Detay
|
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %9.58
|OSMAN SERKAN DÜZ
|0
|%0
|Detay
|
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %4.05
|DÜZGÜN MERTOĞLU
|4
|%0.04
|Detay
|
FATİH
Açılan Sandık Oranı %3.79
|BARAN NEVCANOĞLU
|2
|%0.03
|Detay
|
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %6.89
|MUZAFFER EREN ÖZ
|5
|%0.03
|Detay
|
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %30.02
|ATAKAN BOYOĞLU
|3
|%0.01
|Detay
|
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %2.82
|FATİH MEHMET MAÇOĞLU
|289
|%4.01
|Detay
|
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %10.61
|ALİ GEZER
|19
|%0.08
|Detay
|
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %12.59
|GÖKMEN DUMLU
|79
|%0.22
|Detay
|
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %9.62
|GÖKHAN ERTEKİN
|5
|%0.01
|Detay
|
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %10.26
|0
|%0
|Detay
|
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %5.46
|FATMA ALTUN
|0
|%0
|Detay
|
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %7.08
|MUSTAFA MERT DOĞAN
|17
|%0.10
|Detay
|
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %3.49
|MEHMET KUZULUGİL
|4
|%0.06
|Detay
|
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %41.98
|EDANUR GÖKMENOĞLU
|2
|%0.02
|Detay
|
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %9.77
|0
|%0
|Detay
|
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %11.74
|GİZEM BATI AYAZ
|32
|%0.19
|Detay
|
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %11.14
|DİCLE TÜRK
|6
|%0.03
|Detay
|
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %10.88
|AYŞEGÜL KÖSE
|19
|%0.06
|Detay
|
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %16.34
|MELİH CAN GÖKMENOĞLU
|12
|%0.05
|Detay
|
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %4.72
|FERHAT KAYRAN
|5
|%0.03
|Detay
|
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %8.70
|ÇİĞDEM ÖZMEN KIROĞLU
|16
|%0.06
|Detay
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ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %27.37
|DUYGU KARADENİZ
|20
|%0.05
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