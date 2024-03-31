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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:45
TKP

  • KISALTMA

    TKP

  • GENEL BAŞKAN

    Kemal Okuyan

  • KURULUŞ TARİHİ

    16/06/1993
TKP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.06
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%33.84
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.03 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.06
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %11.90
MEHMET YAVUZKAN 2 %0.17 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %10.90
BURÇAK CENGİZ 4 %0.02 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %1.74
BEYZA ÇELİK DEMİRCİOĞLU 7 %0.17 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %16.65
NURHAYAT KESER 8 %0.02 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %8.70
İBRAHİM AYDIN 9 %0.03 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %6.38
HALE MİLDAN 5 %0.02 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %5.21
CEM KILINÇ 13 %0.21 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %13.77
TURABİ KOÇ 10 %0.03 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %28.79
BESTE KARAGÖZ AKYILDIRIM 6 %0.01 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %8.02
MEHMET OKUROĞLU 17 %0.22 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %4.26
CAN KUYUMCUOĞLU 0 %0 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %16.23
ALKAN GENÇ 6 %0.02 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %13.65
TULUĞ ÜNLÜTÜRK 15 %0.10 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %12.41
MURAT KILIÇ 24 %0.13 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %30.46
MURAT KIRICI 1 %0.01 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %15.42
NUREVŞAN KIRÇİÇEK 9 %0.04 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %11.80
PINAR DİKMEN 8 %0.03 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %9.58
OSMAN SERKAN DÜZ 0 %0 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %4.05
DÜZGÜN MERTOĞLU 4 %0.04 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %3.79
BARAN NEVCANOĞLU 2 %0.03 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %6.89
MUZAFFER EREN ÖZ 5 %0.03 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %30.02
ATAKAN BOYOĞLU 3 %0.01 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %2.82
FATİH MEHMET MAÇOĞLU 289 %4.01 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %10.61
ALİ GEZER 19 %0.08 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %12.59
GÖKMEN DUMLU 79 %0.22 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %9.62
GÖKHAN ERTEKİN 5 %0.01 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %10.26
0 %0 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %5.46
FATMA ALTUN 0 %0 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %7.08
MUSTAFA MERT DOĞAN 17 %0.10 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %3.49
MEHMET KUZULUGİL 4 %0.06 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %41.98
EDANUR GÖKMENOĞLU 2 %0.02 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %9.77
0 %0 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %11.74
GİZEM BATI AYAZ 32 %0.19 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %11.14
DİCLE TÜRK 6 %0.03 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %10.88
AYŞEGÜL KÖSE 19 %0.06 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %16.34
MELİH CAN GÖKMENOĞLU 12 %0.05 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %4.72
FERHAT KAYRAN 5 %0.03 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %8.70
ÇİĞDEM ÖZMEN KIROĞLU 16 %0.06 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %27.37
DUYGU KARADENİZ 20 %0.05 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı