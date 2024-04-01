|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %96.04
|0
|%0
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AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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HINIS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZKAN GÜN
|83
|%0.75
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HORASAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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İSPİR
Açılan Sandık Oranı %99.18
|0
|%0
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KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ENGİN KUŞ
|106
|%1.10
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KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %96.23
|0
|%0
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NARMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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OLTU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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OLUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %96.84
|0
|%0
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PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %75.28
|0
|%0
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TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %76.14
|0
|%0
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TORTUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH CULHA
|151
|%0.19
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