|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BODRUM
Açılan Sandık Oranı %6.48
|AHMET AKSÜT
|6
|%0.08
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DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %20.17
|0
|%0
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DATÇA
Açılan Sandık Oranı %10.29
|0
|%0
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FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %3.54
|ALTAN TÜREL
|19
|%0.56
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KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %23.33
|0
|%0
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KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %26.85
|0
|%0
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MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %19.03
|0
|%0
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MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %12.01
|0
|%0
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MİLAS
Açılan Sandık Oranı %3.97
|0
|%0
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ORTACA
Açılan Sandık Oranı %5.15
|FATMA ASLAN
|5
|%0.28
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SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %3.83
|0
|%0
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ULA
Açılan Sandık Oranı %21.52
|0
|%0
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YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %1.52
|0
|%0
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