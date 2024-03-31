60
Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:30
TKP

  • KISALTMA

    TKP

  • GENEL BAŞKAN

    Kemal Okuyan

  • KURULUŞ TARİHİ

    16/06/1993
TKP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.05
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%29.33
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.18 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.35
Muğla Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BODRUM
Açılan Sandık Oranı %6.48
AHMET AKSÜT 6 %0.08 Detay
DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %20.17
0 %0 Detay
DATÇA
Açılan Sandık Oranı %10.29
0 %0 Detay
FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %3.54
ALTAN TÜREL 19 %0.56 Detay
KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %23.33
0 %0 Detay
KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %26.85
0 %0 Detay
MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %19.03
0 %0 Detay
MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %12.01
0 %0 Detay
MİLAS
Açılan Sandık Oranı %3.97
0 %0 Detay
ORTACA
Açılan Sandık Oranı %5.15
FATMA ASLAN 5 %0.28 Detay
SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %3.83
0 %0 Detay
ULA
Açılan Sandık Oranı %21.52
0 %0 Detay
YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %1.52
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı