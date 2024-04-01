|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %92.31
|0
|%0
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ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %94.05
|0
|%0
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ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %97.08
|UĞUR GÜNDÜZ
|231
|%0.40
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BELEN
Açılan Sandık Oranı %98.77
|0
|%0
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DEFNE
Açılan Sandık Oranı %98.14
|HİZAM HASIRCI
|27570
|%39.58
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DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ERZİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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HASSA
Açılan Sandık Oranı %64.18
|0
|%0
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İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VASİL KOÇKAZI
|123
|%0.10
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KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %98.78
|0
|%0
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KUMLU
Açılan Sandık Oranı %88.89
|0
|%0
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PAYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %93.75
|0
|%0
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SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %98.92
|0
|%0
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YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %94.29
|0
|%0
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