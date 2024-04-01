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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:20
TKP

  • KISALTMA

    TKP

  • GENEL BAŞKAN

    Kemal Okuyan

  • KURULUŞ TARİHİ

    16/06/1993
TKP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.10
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%96.15
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.27 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.39
İzmir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ATİLLA IŞIK 97 %0.17 Detay
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEYNEP MERT YALÇIN 216 %0.47 Detay
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %96.69
ELİF DOĞAN ÇİFTÇİ 19 %0.07 Detay
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ KILINÇ 460 %0.27 Detay
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %86.73
NURCAN TABAN 39 %0.07 Detay
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %97.62
MELİS ÖZYOL 7 %0.09 Detay
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %98.04
MEHMET DÜŞÜNCELİ 823 %0.32 Detay
BUCA
Açılan Sandık Oranı %93.45
HAMZA FIRAT KULA 505 %0.19 Detay
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %98.47
ENVER YASER KÜÇÜKGÜL 173 %0.60 Detay
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %95.54
EMEL DİRİL 1455 %1.20 Detay
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %99.26
MEHMET AKİF ALPSAR 103 %0.34 Detay
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEM GÖNENÇ 78 %0.38 Detay
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %99.35
İSMAİL OKCU 203 %0.26 Detay
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEREN ÜLÜŞ 143 %0.64 Detay
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %99.73
ADEM DİLLİ 592 %0.22 Detay
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞADAN TÜTÜNCÜ 79 %0.90 Detay
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %97.46
SEVDA KIRAN 400 %0.19 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %99.65
RECEP AŞKINGİL 103 %0.14 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
YILDIZ BİLDİK 18 %0.09 Detay
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %96.03
NAGİHAN ÇAKIR 23 %0.08 Detay
KONAK
Açılan Sandık Oranı %82.99
HAYRİYE ÜŞÜMEZGEZER 278 %0.19 Detay
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %100.00
ULAŞ ERDOĞAN 107 %0.16 Detay
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %97.45
MAHİR ADIGÜZEL 277 %0.24 Detay
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %99.32
MEDİHA ŞULE TANSAL 174 %0.46 Detay
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %96.92
SİMGE SÖNMEZ 29 %0.04 Detay
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %94.37
EKİN ŞEN ÖNOĞLU 112 %0.33 Detay
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %90.53
AYŞE CEREN YAZICI 32 %0.15 Detay
TİRE
Açılan Sandık Oranı %92.56
NEJLA SAL 62 %0.12 Detay
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %97.94
SERDAR ÖZ 197 %0.17 Detay
URLA
Açılan Sandık Oranı %89.47
TUĞBA ÇEKİCİ 465 %1.15 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı