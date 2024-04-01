|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ATİLLA IŞIK
|97
|%0.17
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|
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEYNEP MERT YALÇIN
|216
|%0.47
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|
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %96.69
|ELİF DOĞAN ÇİFTÇİ
|19
|%0.07
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|
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ KILINÇ
|460
|%0.27
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|
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %86.73
|NURCAN TABAN
|39
|%0.07
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BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %97.62
|MELİS ÖZYOL
|7
|%0.09
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BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %98.04
|MEHMET DÜŞÜNCELİ
|823
|%0.32
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BUCA
Açılan Sandık Oranı %93.45
|HAMZA FIRAT KULA
|505
|%0.19
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ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %98.47
|ENVER YASER KÜÇÜKGÜL
|173
|%0.60
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ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %95.54
|EMEL DİRİL
|1455
|%1.20
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DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %99.26
|MEHMET AKİF ALPSAR
|103
|%0.34
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FOÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEM GÖNENÇ
|78
|%0.38
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GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %99.35
|İSMAİL OKCU
|203
|%0.26
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GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEREN ÜLÜŞ
|143
|%0.64
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KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %99.73
|ADEM DİLLİ
|592
|%0.22
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KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞADAN TÜTÜNCÜ
|79
|%0.90
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KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %97.46
|SEVDA KIRAN
|400
|%0.19
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KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %99.65
|RECEP AŞKINGİL
|103
|%0.14
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KINIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YILDIZ BİLDİK
|18
|%0.09
|Detay
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KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %96.03
|NAGİHAN ÇAKIR
|23
|%0.08
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KONAK
Açılan Sandık Oranı %82.99
|HAYRİYE ÜŞÜMEZGEZER
|278
|%0.19
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MENDERES
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ULAŞ ERDOĞAN
|107
|%0.16
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MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %97.45
|MAHİR ADIGÜZEL
|277
|%0.24
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NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %99.32
|MEDİHA ŞULE TANSAL
|174
|%0.46
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ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %96.92
|SİMGE SÖNMEZ
|29
|%0.04
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SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %94.37
|EKİN ŞEN ÖNOĞLU
|112
|%0.33
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SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %90.53
|AYŞE CEREN YAZICI
|32
|%0.15
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TİRE
Açılan Sandık Oranı %92.56
|NEJLA SAL
|62
|%0.12
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TORBALI
Açılan Sandık Oranı %97.94
|SERDAR ÖZ
|197
|%0.17
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URLA
Açılan Sandık Oranı %89.47
|TUĞBA ÇEKİCİ
|465
|%1.15
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