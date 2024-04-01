|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN RIZA ÇAĞDAŞ
|292
|%0.14
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AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BALA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEKİCAN DEMİRÇELEN
|14
|%0.07
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BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|COŞKUN GÖK
|8
|%0.03
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ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÇİSEL DEMİRKAN SAKALLI
|2965
|%0.53
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ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HELİN KAYA
|35
|%0.06
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ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAŞİT SEYMEN
|108
|%0.37
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ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UTKU DAĞ
|489
|%0.14
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EVREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ASLITÜRK ÇALLI
|115
|%0.13
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GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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HAYMANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KAHRAMANKAZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ARDA YAVUZ
|24
|%0.07
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KALECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FERHAT ŞAHİN
|592
|%0.12
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KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NECATİ KARAKUŞ
|7
|%0.03
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MAMAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ASUMAN ALKOYAK
|603
|%0.16
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NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DOĞAÇ BORAN
|7
|%0.04
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POLATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OGÜN ERATALAY
|144
|%0.20
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PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞERİVAN BAKİ
|74
|%0.08
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ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜLPARE BARIŞKAN
|8
|%0.04
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SİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN ÖZTÜRK
|355
|%0.12
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YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAKAN BULUT
|1281
|%0.31
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