|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %98.10
|0
|%0
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BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %86.96
|0
|%0
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BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %63.64
|0
|%0
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BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELEN KARTAY
|11
|%0.15
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BULDAN
Açılan Sandık Oranı %81.93
|0
|%0
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ÇAL
Açılan Sandık Oranı %98.53
|0
|%0
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ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %98.25
|0
|%0
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ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %86.93
|0
|%0
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GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %63.89
|0
|%0
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HONAZ
Açılan Sandık Oranı %74.36
|0
|%0
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KALE
Açılan Sandık Oranı %77.05
|0
|%0
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MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %98.41
|0
|%0
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PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %89.47
|HALE TÜBLEK
|149
|%0.09
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SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %64.77
|0
|%0
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SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %90.00
|0
|%0
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TAVAS
Açılan Sandık Oranı %94.44
|0
|%0
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