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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:20
TKP

  • KISALTMA

    TKP

  • GENEL BAŞKAN

    Kemal Okuyan

  • KURULUŞ TARİHİ

    16/06/1993
TKP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.10
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%96.15
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.16 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.23
Mersin Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %90.58
HAMİT SAKAR 316 %0.26 Detay
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %85.03
0 %0 Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %94.59
0 %0 Detay
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %89.28
0 %0 Detay
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
FAHRETTİN SELÇUK ERSÖZ 326 %0.28 Detay
MUT
Açılan Sandık Oranı %88.38
0 %0 Detay
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %96.98
0 %0 Detay
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %94.68
UĞUR ÖZER 302 %0.17 Detay
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %91.32
YUSUF ÖZER 366 %0.25 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.49
ZÜHAL KURT 362 %0.26 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı