|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %90.58
|HAMİT SAKAR
|316
|%0.26
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ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %85.03
|0
|%0
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %94.59
|0
|%0
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ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %89.28
|0
|%0
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GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FAHRETTİN SELÇUK ERSÖZ
|326
|%0.28
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MUT
Açılan Sandık Oranı %88.38
|0
|%0
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SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %96.98
|0
|%0
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TARSUS
Açılan Sandık Oranı %94.68
|UĞUR ÖZER
|302
|%0.17
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TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %91.32
|YUSUF ÖZER
|366
|%0.25
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.49
|ZÜHAL KURT
|362
|%0.26
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