|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %90.91
|0
|%0
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BÜNYAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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DEVELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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FELAHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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HACILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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İNCESU
Açılan Sandık Oranı %98.73
|0
|%0
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KOCASİNAN
Açılan Sandık Oranı %99.55
|ZEHRA BETÜL ATMACA
|301
|%0.14
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MELİKGAZİ
Açılan Sandık Oranı %97.51
|MUHAMMED BAYRAM
|347
|%0.12
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ÖZVATAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %74.47
|0
|%0
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SARIOĞLAN
Açılan Sandık Oranı %98.04
|0
|%0
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SARIZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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TALAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEVDA ÇİÇEK
|164
|%0.20
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TOMARZA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YAHYALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YEŞİLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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