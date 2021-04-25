Güzel ahlakın en iyi izhar ettiği özelliklerden biri, cömertlik duygusudur. Rabb'imizin Kur'an'da emrettiği cömertlik, kişinin kalp âlemine güzel haslet kazandırır. Öncelikle cömert kişiyi Allah sever ve kullarına sevdirir.
Cömert kişi cennete yakın, cehennemden uzak olur. Cömertliğin asıl sahibi ve Kerim (ihsanı bol, sonsuz cömert) olan Allahü Teâlâ hakkında Peygamber Efendimiz (SAV), "Allahü Teâlâ Cevad'dır, yani cömert ve ihsan sahibidir. Bu sebeple cömertliği sever. Yine O güzel ahlakı sever, kötü ahlaktan da hoşlanmaz" buyurmuştur (Süyûti, 1). Cömertliğin en güzel örnekleri Efendi'mizin (SAV) hayatında yer almıştır.
BÖYLE CÖMERT OLAMAZ
Bir olayda henüz Müslüman olmayan Safvan, Allah Resulü'nün ganimet malları arasında dolaştığı sırada, develer ve çobanlarla dolu vadiye hayran hayran bakıyordu.